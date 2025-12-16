మారుతీ సుజుకీ కార్లపై ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్స్- రూ. 2.2 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లు..
మారుతీ సుజుకీ వాహనాలపై రూ. 2.2 లక్షల వరకు ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 31 వరకు మాత్రమే ఇవి అందుబాటులో ఉంటాయి. మీరు ఒకవేళ కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మారుతీ సుజుకీ మోడల్స్, వాటిపై లభిస్తున్న డిస్కౌంట్స్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
భారీ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్స్ ఇస్తున్న ఆటోమొబైల్ సంస్థల జాబితాలో మారుతీ సుజుకీ కూడా చేరింది. అరెనా నుంచి నెక్సా వరకు అనేక మోడల్స్పై ఈ డిసెంబర్ 2025లో దాదాపు రూ. 2.2 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్ని అందిస్తోంది.
మారుతీ సుజుకీ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్స్..
ఆఫర్ వివరాలు: ఈ బెనిఫిట్స్లో డైరక్ట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ , ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా స్క్రాపేజ్ బోనస్లు, కార్పొరేట్ లేదా సంస్థాగత పథకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్లు వంటివి ఉన్నాయి.
అయితే, ఈ బెనిఫిట్స్ అనేవి మోడల్, వేరియంట్, డీలర్షిప్, ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
ఈ బెనిఫిట్స్ అనేవి ప్రస్తుత సంవత్సరం నాటి వాహనాల స్టాక్ను క్లియర్ చేయాలని ఆటోమేకర్, దాని డీలర్షిప్లు లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడంతో వచ్చింది. ప్రస్తుతం మారుతీ సుజుకీ పోర్ట్ఫోలియో అంతటా మంచి డిమాండ్ను చూస్తున్న సమయంలోనే ఈ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్లు రావడం గమనార్హం. ఈ ఆఫర్స్ డిసెంబర్ 31 వరకు పొందవచ్చు.
ఏ వాహనంపై ఎంత లాభం?
మారుతీ సుజుకీ తమ మొత్తం ప్యాసింజర్ వెహికల్ లైనప్లో ఇయర్ ఎండ్ బెనిఫిట్స్ని అందిస్తోంది.
నెక్సా ద్వారా లభించే ప్రధాన ఆఫర్లు:
మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా: అత్యధికంగా రూ. 2.19 లక్షల విలువైన ప్రయోజనాలతో లభిస్తోంది.
ఎన్విక్టో ఎంపీవీ: ఈ వాహనంపై కూడా రూ. 2.15 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
జిమ్నీ ఎస్యూవీ: ఈ ఎస్యూవీపై రూ. 1 లక్ష వరకు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
ఇగ్నిస్: ఈ మోడల్ను రూ. 82,000 విలువైన ప్రయోజనాలతో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
|మారుతీ సుజుకీ అరేనా ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్స్
|మారుతీ సుజుకీ నెక్సా ఇయర్ ఎండ్ ఆఫర్స్
|మోడల్స్
|ఆఫర్స్ (వరకు)
|మోడల్స్
|ఆఫర్స్ (వరకు)
|ఆల్టో కే10
|రూ. 52,500
|ఇగ్నిస్
|రూ. 82,100
|ఎస్-ప్రెస్సో
|రూ. 52,500
|బలెనో
|రూ. 57,100
|వాగన్ఆర్
|రూ. 58,100
|ఫ్రాంక్స్
|రూ. 65,000
|సెలేరియో
|రూ. 52,500
|గ్రాండ్ విటారా
|రూ. 2.19 లక్షలు
|స్విఫ్ట్
|రూ. 55,000
|జిమ్నీ
|రూ. 1 లక్ష
|డిజైర్
|రూ. 12,500
|ఎక్స్ఎల్6
|రూ. 50,000
|ఎర్టిగా
|రూ. 10,000
|ఎన్విక్టో
|రూ. 2.15 లక్షలు
|ఈకో
|రూ. 52,500
|బ్రెజా
|రూ. 40,000
అరేనా ద్వారా లభించే ప్రధాన ఆఫర్లు:
వ్యాగన్ఆర్: అరేనా శ్రేణి వాహనాల్లో, వ్యాగన్ఆర్పై గరిష్టంగా రూ. 58,100 వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఎర్టిగా: అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఎంపీవీ అయిన ఎర్టిగాపై అతి తక్కువగా రూ. 10,000 విలువైన ప్రయోజనాలు మాత్రమే ఉన్నాయి.
ఇతర చిన్న కార్లు: ఆల్టో కే10, ఎస్-ప్రెస్సో, సెలెరియో, ఈకో వంటి చిన్న కార్లపై రూ. 52,500 వరకు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
బెస్ట్ సెల్లర్స్: మారుతీ సుజుకీకి ఉన్న బెస్ట్ సెల్లర్లలో ఒకటైన స్విఫ్ట్పై రూ. 55,000 విలువైన ప్రయోజనాలు, బ్రెజాపై రూ. 40,000 విలువైన బెనిఫిట్స్ లభిస్తున్నాయి.
డిజైర్: కొత్త తరం మోడల్ విడుదలైనప్పటి నుంచి ఆదరణ మరింత పెరిగిన ఈ సెడాన్, డిసెంబర్ 2025లో రూ. 12,500 వరకు ప్రయోజనాలతో అందుబాటులో ఉంది.