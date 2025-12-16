Edit Profile
    మారుతీ సుజుకీ కార్లపై ఇయర్​ ఎండ్​ ఆఫర్స్​- రూ. 2.2 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్లు..

    మారుతీ సుజుకీ వాహనాలపై రూ. 2.2 లక్షల వరకు ఇయర్​ ఎండ్​ ఆఫర్స్​ లభిస్తున్నాయి. డిసెంబర్​ 31 వరకు మాత్రమే ఇవి అందుబాటులో ఉంటాయి. మీరు ఒకవేళ కారు కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే, మారుతీ సుజుకీ మోడల్స్​, వాటిపై లభిస్తున్న డిస్కౌంట్స్​ వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 16, 2025 10:40 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారీ ఇయర్​ ఎండ్​ ఆఫర్స్​ ఇస్తున్న ఆటోమొబైల్​ సంస్థల జాబితాలో మారుతీ సుజుకీ కూడా చేరింది. అరెనా నుంచి నెక్సా వరకు అనేక మోడల్స్​పై ఈ డిసెంబర్​ 2025లో దాదాపు రూ. 2.2 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్​ని అందిస్తోంది.

    మారుతీ సుజుకీ వాహనాలపై ఇయర్​ ఎండ్​ ఆఫర్స్​..
    మారుతీ సుజుకీ ఇయర్​ ఎండ్​ ఆఫర్స్​..

    ఆఫర్ వివరాలు: ఈ బెనిఫిట్స్​లో డైరక్ట్​ క్యాష్​ డిస్కౌంట్​ , ఎక్స్​ఛేంజ్​ లేదా స్క్రాపేజ్ బోనస్‌లు, కార్పొరేట్ లేదా సంస్థాగత పథకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్లు వంటివి ఉన్నాయి.

    అయితే, ఈ బెనిఫిట్స్​ అనేవి మోడల్, వేరియంట్, డీలర్‌షిప్, ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

    ఈ బెనిఫిట్స్​ అనేవి ప్రస్తుత సంవత్సరం నాటి వాహనాల స్టాక్‌ను క్లియర్ చేయాలని ఆటోమేకర్, దాని డీలర్‌షిప్‌లు లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడంతో వచ్చింది. ప్రస్తుతం మారుతీ సుజుకీ పోర్ట్‌ఫోలియో అంతటా మంచి డిమాండ్‌ను చూస్తున్న సమయంలోనే ఈ ఇయర్​ ఎండ్​ ఆఫర్‌లు రావడం గమనార్హం. ఈ ఆఫర్స్​ డిసెంబర్ 31 వరకు పొందవచ్చు.

    ఏ వాహనంపై ఎంత లాభం?

    మారుతీ సుజుకీ తమ మొత్తం ప్యాసింజర్ వెహికల్ లైనప్‌లో ఇయర్​ ఎండ్​ బెనిఫిట్స్​ని అందిస్తోంది.

    నెక్సా ద్వారా లభించే ప్రధాన ఆఫర్లు:

    మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా: అత్యధికంగా రూ. 2.19 లక్షల విలువైన ప్రయోజనాలతో లభిస్తోంది.

    ఎన్విక్టో ఎంపీవీ: ఈ వాహనంపై కూడా రూ. 2.15 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    జిమ్నీ ఎస్​యూవీ: ఈ ఎస్‌యూవీపై రూ. 1 లక్ష వరకు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

    ఇగ్నిస్: ఈ మోడల్‌ను రూ. 82,000 విలువైన ప్రయోజనాలతో కొనుగోలు చేయవచ్చు.

    మారుతీ సుజుకీ అరేనా ఇయర్​ ఎండ్​ ఆఫర్స్​మారుతీ సుజుకీ నెక్సా ఇయర్​ ఎండ్​ ఆఫర్స్​
    మోడల్స్​ఆఫర్స్​ (వరకు)మోడల్స్​ఆఫర్స్​ (వరకు)
    ఆల్టో కే10రూ. 52,500ఇగ్నిస్​రూ. 82,100
    ఎస్​-ప్రెస్సోరూ. 52,500బలెనోరూ. 57,100
    వాగన్​ఆర్​రూ. 58,100ఫ్రాంక్స్​రూ. 65,000
    సెలేరియోరూ. 52,500గ్రాండ్​ విటారారూ. 2.19 లక్షలు
    స్విఫ్ట్​రూ. 55,000జిమ్నీరూ. 1 లక్ష
    డిజైర్​రూ. 12,500ఎక్స్​ఎల్​6రూ. 50,000
    ఎర్టిగారూ. 10,000ఎన్విక్టోరూ. 2.15 లక్షలు
    ఈకోరూ. 52,500
    బ్రెజారూ. 40,000

    అరేనా ద్వారా లభించే ప్రధాన ఆఫర్లు:

    వ్యాగన్ఆర్: అరేనా శ్రేణి వాహనాల్లో, వ్యాగన్ఆర్‌పై గరిష్టంగా రూ. 58,100 వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    ఎర్టిగా: అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఎంపీవీ అయిన ఎర్టిగాపై అతి తక్కువగా రూ. 10,000 విలువైన ప్రయోజనాలు మాత్రమే ఉన్నాయి.

    ఇతర చిన్న కార్లు: ఆల్టో కే10, ఎస్-ప్రెస్సో, సెలెరియో, ఈకో వంటి చిన్న కార్లపై రూ. 52,500 వరకు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

    బెస్ట్ సెల్లర్స్: మారుతీ సుజుకీకి ఉన్న బెస్ట్​ సెల్లర్లలో ఒకటైన స్విఫ్ట్​పై రూ. 55,000 విలువైన ప్రయోజనాలు, బ్రెజాపై రూ. 40,000 విలువైన బెనిఫిట్స్​ లభిస్తున్నాయి.

    డిజైర్: కొత్త తరం మోడల్ విడుదలైనప్పటి నుంచి ఆదరణ మరింత పెరిగిన ఈ సెడాన్, డిసెంబర్ 2025లో రూ. 12,500 వరకు ప్రయోజనాలతో అందుబాటులో ఉంది.

    © 2025 HindustanTimes