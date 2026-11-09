రాత్రంతా వెలిగిన దీపమే ఆరుగురిని బలితీసుకుంది.. రెండు ప్రమాదాల్లో 12 మంది సజీవదహనం
మధ్యప్రదేశ్లోని కట్ని, సిలోని జిల్లాల్లో వేర్వేరు చోట్ల జరిగిన అగ్నిప్రమాదాల్లో 12 మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. కట్నిలో ప్రమిద నుంచి చెలరేగిన మంటలు రెండు నెలల పసికందు సహా ఆరుగురిని పొట్టనబెట్టుకోగా, సిలోనిలో బంగారం వ్యాపారి ఇంట్లో జరిగిన ప్రమాదంలో మరో ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
మధ్యప్రదేశ్లో సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన రెండు వేర్వేరు అగ్నిప్రమాదాలు తీవ్ర విషాదాన్ని నింపాయి. రాత్రంతా వెలిగించి ఉంచిన ఒక చిన్న మట్టి ప్రమిద రెండు నెలల పసికందు సహా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు తరాల వ్యక్తులను బలితీసుకుంది. ఈ దారుణం కట్ని జిల్లాలో జరగ్గా, దానికి 250 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిలోని జిల్లాలో మరో బంగారం వ్యాపారి ఇల్లు తగలబడి ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ రెండు ప్రమాదాల్లో రాత్రికి రాత్రే మొత్తం 12 మంది మంటల్లో కాలి బూడిదయ్యారు.
కట్ని జిల్లాలో దేవుడి వద్ద వెలిగించిన ప్రమిదే శాపమైంది
కట్ని జిల్లాలోని బర్హీ పట్టణంలో ఉన్న ఒక మూడంతస్తుల భవనంలో ఈ ఘోరం జరిగింది. కింద అంతస్తులో క్రాకరీ (చిన్నపాటి గాజు, ప్లాస్టిక్ వస్తువుల) దుకాణం నడుస్తుండగా, పైన ఉన్న అంతస్తుల్లో కుటుంబం నివాసముంటోంది. ఇంట్లోని కాఫీ మెషిన్ సమీపంలో వెలిగించి ఉంచిన మట్టి ప్రమిద నుంచి ఒక్కసారిగా నిప్పురవ్వలు ఎగసిపడ్డాయి. ఇల్లు మొత్తం ప్లాస్టిక్, గాజు సామగ్రితో నిండి ఉండటంతో మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయి.
ఈ ప్రమాదంలో 77 ఏళ్ల పూరన్ అగర్వాల్, ఆయన భార్య చంద్రకళ, కోడలు పూనమ్, మనవరాళ్లు ఆర్య (14), అన్వి (6)తో పాటు కేవలం రెండు నెలల వయసున్న పసికందు సజీవదహనమయ్యారు. ప్రమాద తీవ్రతకు తల్లి కౌగిట్లోనే ఆ పసికందు ప్రాణాలు విడిచినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. ఈ ప్రమాదం నుంచి ఇద్దరు మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడగలిగారు.
అగ్నిమాపక సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంపై బంధువుల ఆగ్రహం
అర్ధరాత్రి 12:30 గంటల ప్రాంతంలో సమాచారం అందగానే 12:45 గంటలకల్లా అగ్నిమాపక యంత్రాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయని, స్థానిక యువకులు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ (SDRF) బలగాలు కలిసి గోడలు బద్దలుకొట్టి సహాయక చర్యలు చేపట్టాయని కట్ని కలెక్టర్ ఆశీష్ తివారీ తెలిపారు. అయితే బాధితుల బంధువులు మాత్రం అధికారుల వాదనను తీవ్రంగా ఖండించారు.
స్థానిక మున్సిపల్ కౌన్సిల్ నుంచి వచ్చిన మొదటి అగ్నిమాపక యంత్రం గంట ఆలస్యంగా వచ్చిందని, దానికి ఉన్న నీటి పైపు (పైప్ హోస్) లీకేజీ వల్ల పనిచేయలేదని ఆరోపించారు. ఆ తర్వాత విజయరాఘవగఢ్ నుంచి వచ్చిన మరో బండి పైపు కూడా పాడైపోవడంతో, కైమోర్, కట్ని పట్టణాల నుంచి అదనపు యంత్రాలు తెప్పించాల్సి వచ్చిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక యువకులు బకెట్లతో నీళ్లు చల్లి సహాయం చేయకపోతే పరిస్థితి ఇంకా ఘోరంగా ఉండేదని తెలిపారు.
సిలోని జిల్లాలో మరో ఆరుగురి ప్రాణాలు తీసిన మంటలు
ఈ దారుణం జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే, తెల్లవారుజామున 4:30 గంటల ప్రాంతంలో సిలోని జిల్లా ఛాపారా పట్టణంలో మరో ఘోరం వెలుగు చూసింది. ప్రముఖ బంగారం వ్యాపారి కుందన్ లాల్ సోనీకి చెందిన మూడంతస్తుల భవనంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. పొగ దట్టంగా ముసురుకోవడంతో ఊపిరాడక, మంటల తీవ్రతకు ఇంట్లోని 10 మందిలో ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
మృతులను కుందన్ లాల్ సోనీ (75), ఆయన భార్య రాజకుమారి సోనీ (65), కోడళ్లు రీతూ సోనీ (42), స్మృతి సోనీ (40), బంధువు సూర్య సోనీ (45), మనవడు ఆదిత్య సోనీ (16)గా పోలీసులు గుర్తించారు. మిగిలిన నలుగురిని స్థానికులు, పోలీసులు రక్షించగలిగారు. ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉందని, అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారని సబ్-డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అపూర్వ్ భలావి వెల్లడించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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