ముఖ్యమంత్రి విజయ్కి ఎదురుదెబ్బ.. ఆ జీవో కొట్టేసిన మద్రాస్ హైకోర్టు
గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) ర్యాలీలో జరిగిన కరూర్ తొక్కిసలాటలో మరణించిన బాధితుల కుటుంబాలకు కారుణ్య నియామకాల ప్రాతిపదికన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ తమిళనాడు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను (GOs) మద్రాస్ హైకోర్టు మధురై బెంచ్ రద్దు చేసింది.
తమిళనాడులోని కరూర్లో జరిగిన ఘోర తొక్కిసలాట ఘటన బాధితుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఉద్యోగ నియామకాలపై మద్రాస్ హైకోర్టు మధురై బెంచ్ కీలక తీర్పు వెలువరించింది. కారుణ్య ప్రాతిపదికన సదరు కుటుంబ సభ్యులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ తమిళనాడు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను (Government Orders) న్యాయస్థానం పూర్తిగా కొట్టివేసింది.
రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనే: హైకోర్టు వ్యాఖ్యలు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కేటాయింపులో చట్టం ముందు అందరూ సమానులేనని తెలిపే రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 14, ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాల్లో సమానత్వ హక్కును ప్రసాదించే ఆర్టికల్ 16లకు ఈ నియామకాలు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
"ఇలాంటి అసాధారణ విధానాల ద్వారా ఉద్యోగాలు ఇస్తూ పోతే.. భవిష్యత్తులో జరిగే ఇతర ఘటనలకు సంబంధించి కూడా ఇటువంటి విజ్ఞప్తులు వెల్లువెత్తే ప్రమాదం ఉంది" అని ధర్మాసనం హెచ్చరించింది.
సెప్టెంబర్ 2025లో 41 మంది మృతి
గత ఏడాది (సెప్టెంబర్ 2025) తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) పార్టీ కరూర్లో నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభ/ర్యాలీలో ఈ తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది. ఈ దురదృష్టకర ఘటనలో కనీసం 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. బాధితులను ఓదార్చుతూ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సదరు కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను స్వయంగా అందజేశారు.
జీవితంలో మర్చిపోలేని గాయం: సీఎం విజయ్
గతంలో కరూర్లో జరిగిన నియామక పత్రాల పంపిణీ సభలో సీఎం విజయ్ మాట్లాడుతూ తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. "మనిషి జీవితంలో ఎంతటి ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగినా, కొన్ని బాధలు, మనసుపై పడిన గాయాలను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేడు. నా జీవితంలో నన్ను అత్యంత తీవ్రంగా కలచివేసిన, లోతైన గాయంగా మిగిలిన ఘటన ఈ కరూర్ తొక్కిసలాటే" అని సీఎం విజయ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అయితే, ముఖ్యమంత్రి మానవతా కోణంలో ఈ ఉద్యోగాలను కేటాయించినప్పటికీ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల ఎంపిక క్రమం చట్టబద్ధమైన నిబంధనల ప్రకారమే జరగాలని హైకోర్టు స్పష్టం చేస్తూ ఆ ఉత్తర్వులను చెల్లుబాటు కాకుండా చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More