షిప్పింగ్ దిగ్గజం 'మెర్స్క్'లో కొలువుల కోత: 1000 మంది ఇంటికే.. కారణం అదేనా?
ప్రముఖ షిప్పింగ్ సంస్థ 'మెర్స్క్' (Maersk) భారీగా ఉద్యోగాల కోతను ప్రకటించింది. 2025లో ఆదాయం తగ్గడం, సముద్ర మార్గాల్లో సరుకు రవాణా ఛార్జీలు పడిపోవడంతో 1000 మంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులను తొలగిస్తోంది. ఖర్చులను తగ్గించుకుని, ఏఐ (AI) సాంకేతికతపై దృష్టి సారించాలని సంస్థ నిర్ణయించింది.
ప్రపంచ వాణిజ్యానికి దిక్సూచిగా భావించే డెన్మార్క్ షిప్పింగ్ దిగ్గజం ఏపీ మోలర్-మెర్స్క్ (A.P. Moller-Maersk) సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. సంస్థలోని 1000 మంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు గురువారం ప్రకటించింది. ఎర్ర సముద్రం (Red Sea) మార్గాలు క్రమంగా పునఃప్రారంభం అవుతుండటం, రవాణా ఛార్జీలు భారీగా తగ్గడం వంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సంస్థ వెల్లడించింది.
ఆదాయం ఎందుకు తగ్గింది?
2025 ఏడాదికి సంబంధించి మెర్స్క్ వార్షిక ఆదాయం గత ఏడాదితో పోలిస్తే క్షీణించింది. 2024లో 55.5 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న ఆదాయం, 2025 నాటికి 54 బిలియన్ డాలర్లకు పడిపోయింది. రవాణా అవుతున్న సరుకు పరిమాణం (Volumes) 4.9% పెరిగినప్పటికీ, విపరీతమైన పోటీ వల్ల షిప్పింగ్ ధరలు తగ్గడం కంపెనీ లాభాలపై దెబ్బకొట్టింది.
ముఖ్యంగా కంపెనీ నికర లాభం సగానికి పైగా పడిపోయింది. 2024లో 6.1 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న లాభం, 2025లో కేవలం 2.7 బిలియన్ డాలర్లకు పరిమితమైంది.
తొలగింపుల ప్రభావం ఎవరిపై?
ఎక్కడ?: ఈ కోత ప్రధానంగా కార్పొరేట్ విభాగాల్లో ఉంటుంది.
ఎంత శాతం?: ఇది మెర్స్క్ కార్పొరేట్ విభాగంలోని మొత్తం ఉద్యోగుల్లో 15 శాతానికి సమానం.
గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెర్స్క్కు లక్ష మందికి పైగా సిబ్బంది ఉన్నారు. మొత్తం వర్క్ఫోర్స్లో ఈ కోత 1% కంటే తక్కువగానే ఉంటుంది.
ఆర్థిక పొదుపు: ఈ నిర్ణయం ద్వారా ఏడాదికి సుమారు 180 మిలియన్ డాలర్ల ఖర్చు తగ్గించుకోవాలని కంపెనీ భావిస్తోంది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వైపు అడుగులు ఖర్చులను నియంత్రించడంతో పాటు, సంస్థను మరింత సరళతరం (Simplify) చేసేందుకు మెర్స్క్ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) అప్లికేషన్లపై మరింత పెట్టుబడి పెట్టాలని, సాంకేతికత సాయంతో పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవాలని చూస్తోంది.
మున్ముందు పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి?
2026లో షిప్పింగ్ రంగం మరింత సవాలుగా మారే అవకాశం ఉందని మెర్స్క్ హెచ్చరించింది. కొత్త నౌకల సంఖ్య పెరగడం (Overcapacity) వల్ల ధరలు మరింత తగ్గే ప్రమాదం ఉందని, దీనివల్ల వచ్చే ఏడాది కంపెనీ నిర్వహణ లాభం (Operating Profit) గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం కోపెన్హాగన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో మెర్స్క్ షేర్లు ఈ ప్రకటన తర్వాత 5.73% మేర పతనమయ్యాయి.