మహీంద్రా సేల్స్ ధమాకా: 1 లక్ష దాటిన వాహనాల విక్రయాలు.. ట్రాక్టర్లలోనూ జోరు
జులై 2026 నెలలో మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థ ఆటోమొబైల్, వ్యవసాయ పరికరాల (ట్రాక్టర్లు) విభాగాల్లో అద్భుతమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. మొత్తం ఆటో విక్రయాలు 26% పెరగ్గా, డొమెస్టిక్ ట్రాక్టర్ల అమ్మకాలు 21% వృద్ధి సాధించాయి.
భారతీయ దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా జులై 2026 నెలకు సంబంధించి రికార్డు స్థాయి విక్రయాలను నమోదు చేసింది. ఆటోమొబైల్ విభాగానికి తోడు ట్రాక్టర్ల విభాగం కూడా రెండంకెల వృద్ధిని సాధించి సంస్థకు భారీ ఊపునిచ్చింది. ఎస్యూవీలు (SUV), వాణిజ్య వాహనాలు, ట్రాక్టర్లకు భారత మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ కనిపిస్తోంది.
ఆటో విభాగం: 1 లక్ష దాటిన మొత్తం విక్రయాలు
జులై 2026లో మహీంద్రా మొత్తం ఆటో అమ్మకాలు (ఎగుమతులతో సహా) 26% వృద్ధితో 1,03,860 వాహనాలకు చేరాయి. ప్యాసింజర్ వాహనాల విభాగంలో ఎస్యూవీల హవా స్పష్టంగా కొనసాగింది. స్వదేశీ మార్కెట్లో సంస్థ ఏకంగా 60,048 ఎస్యూవీలను విక్రయించి 20% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఎగుమతులతో కలిపి మొత్తం 60,887 ఎస్యూవీలు అమ్ముడయ్యాయి.
వాణిజ్య వాహనాల (CV) విభాగంలో కూడా 23% వృద్ధితో 25,204 యూనిట్ల డొమెస్టిక్ విక్రయాలు నమోదయ్యాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో కలిపి త్రీ-వీలర్ విక్రయాలు ఏకంగా 53% వృద్ధితో 14,538 యూనిట్లకు చేరాయి. అలాగే ఆటో ఎగుమతులు 47% పెరిగి 4,070 యూనిట్లకు చేరడం గమనార్హం.
"జులై నెలలో 60,048 ఎస్యూవీల విక్రయాలతో 20% వృద్ధిని సాధించాం. మొత్తం వాహనాల అమ్మకాలు 1,03,860 యూనిట్లకు చేరడం వార్షికంగా 26% వృద్ధిని సూచిస్తోంది. మా వాహనాల శ్రేణికి మార్కెట్లో అన్ని వైపులా బలమైన డిమాండ్ కనిపిస్తోంది" అని మహీంద్రా ఆటోమోటివ్ డివిజన్ సీఈఓ నళినికాంత్ గొల్లకుంట పేర్కొన్నారు.
వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్సాహం: 21% పెరిగిన ట్రాక్టర్ల విక్రయాలు
మరోవైపు మహీంద్రా ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ (ట్రాక్టర్ల) విభాగం కూడా జులై నెలలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. జులై 2026లో డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో 32,643 ట్రాక్టర్లను విక్రయించింది. గతేడాది జులైలో నమోదైన 26,990 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇది 21% వృద్ధి. ఎగుమతులతో కలిపి మొత్తం ట్రాక్టర్ల విక్రయాలు 34,420 యూనిట్లకు (20% వృద్ధి) చేరుకున్నాయి. జులై నెలలో 1,777 ట్రాక్టర్లను విదేశాలకు ఎగుమతి చేశారు.
"జులై 2026లో డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో 32,643 ట్రాక్టర్లను విక్రయించి 21% వృద్ధి సాధించాం. వర్షపాతం బాగా నమోదవ్వడం, జలాశయాల్లో నీటి మట్టాలు పెరగడం, ప్రభుత్వ మద్దతుతో ఖరీఫ్ విత్తనాలు వేగవంతం కావడం, రైతుల్లో నగదు లభ్యత పెరగడం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆశాజనక వాతావరణాన్ని నింపాయి" అని మహీంద్రా ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ బిజినెస్ ప్రెసిడెంట్ విజయ్ నక్రా తెలిపారు.
ఏప్రిల్-జులై నాటికి రికార్డు స్థాయి ప్రదర్శన
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (F27) ఏప్రిల్ నుంచి జులై వరకు క్రితం సాధించిన డేటాను పరిశీలిస్తే, మహీంద్రా ఆటో విభాగం డొమెస్టిక్ ఎస్యూవీ విక్రయాల్లో 16% వృద్ధితో 2,34,793 యూనిట్లను నమోదు చేసింది. మొత్తం ఆటో ఎగుమతులు ఈ నాలుగు నెలల వ్యవధిలో 60% పెరిగి 19,958 యూనిట్లకు చేరాయి.
ట్రాక్టర్ల విభాగంలోనూ ఏప్రిల్-జులై మధ్య దేశీయ అమ్మకాలు 19% పెరిగి 1,85,069 యూనిట్లకు చేరగా , మొత్తం ట్రాక్టర్ విక్రయాలు (ఎగుమతులతో సహా) 18% వృద్ధితో 1,92,461 యూనిట్లకు చేరడం విశేషం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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