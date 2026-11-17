చిన్న రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. తక్కువ ధరలో కొత్త హార్వెస్టర్ తెచ్చిన మహీంద్రా
సన్న, చిన్నకారు రైతుల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సరికొత్త 'మహీంద్రా హార్వెస్ట్ యువ' కాంపాక్ట్ హార్వెస్టర్ను విడుదల చేసింది. భారీ హార్వెస్టర్లతో పోలిస్తే 25 శాతం తక్కువ ధరలో, ఇరుకైన గ్రామ రహదారుల్లోనూ సులభంగా వెళ్లేలా దీనిని తీర్చిదిద్దారు.
చిన్న పొలాలు, ఇరుకైన దారుల కారణంగా భారీ హార్వెస్టర్లను వినియోగించలేక ఇబ్బంది పడుతున్న రైతుల కోసం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సరికొత్త పరిష్కారాన్ని తీసుకొచ్చింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ట్రాక్టర్ల తయారీ సంస్థ అయిన మహీంద్రా, మంగళవారం (నవంబర్ 17, 2026) 50 హెచ్పీ సామర్థ్యంతో కూడిన 'మహీంద్రా హార్వెస్ట్ యువ' (Mahindra Harvest Yuva) సెల్ఫ్-ప్రొపెల్డ్ కాంపాక్ట్ హార్వెస్టర్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. సన్న, చిన్నకారు రైతులతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అద్దెకు యంత్రాలు నడిపే వారికి ఇది ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉండనుంది.
భారీ హార్వెస్టర్ల కంటే రూ. 7 లక్షల వరకు తక్కువ ధర
సాధారణంగా మార్కెట్లో లభించే పెద్ద సెల్ఫ్-ప్రొపెల్డ్ హార్వెస్టర్లతో పోలిస్తే, 'మహీంద్రా హార్వెస్ట్ యువ' ధర 25 శాతం తక్కువగా ఉంది. తక్కువ బరువు, 4-వీల్ డ్రైవ్ (4WD) డిజైన్తో రూపొందించిన ఈ యంత్రం వరి, గోధుమ, సోయాబీన్, మొక్కజొన్న వంటి వివిధ రకాల పంటలను కోయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. పాక్షికంగా తడిగా ఉన్న భూముల్లోనూ, పొడి నేలల్లోనూ ఇది సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది.
చేతితో కోతలు కోయడంతో పోలిస్తే ఈ యంత్రం ద్వారా పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. దీనివల్ల వాతావరణ మార్పుల వల్ల కలిగే పంట నష్టాలను నివారించుకోవడంతో పాటు రైతుల ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
"సన్న, చిన్నకారు రైతుల ప్రత్యేక అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మహీంద్రా హార్వెస్ట్ యువను మొదటి నుంచి రూపొందించాం. తక్కువ బరువు, రహదారిపై ప్రయాణించడానికి అనుకూలమైన వెడల్పు, సులభమైన ఆపరేటింగ్ విధానంతో భారీ యంత్రాలు వెళ్లలేని ప్రాంతాల్లోనూ రైతులు యంత్రాల సాయంతో కోతలు కోసుకోవచ్చు. అందుబాటు ధర, అధిక ఉత్పాదకత, విశ్వసనీయత కలగలిసిన ఈ యంత్రం రైతుల ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది" అని మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ఫార్మ్ ఎక్విప్మెంట్ బిజినెస్ (ఫార్మ్ మెషినరీ) వైస్ ప్రెసిడెంట్, బిజినెస్ హెడ్ రవీంద్ర షహానే పేర్కొన్నారు.
ఇరుకైన దారుల్లోనూ సులభంగా ప్రయాణం
రైతులు, ఆపరేటర్ల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ హార్వెస్టర్లో అనేక ఆధునిక ఫీచర్లను జోడించారు.
కట్టర్ బార్ విడదీయాల్సిన పనిలేదు: ఆర్టీవో (RTO) ఆమోదిత 9.3 అడుగులు, 10.9 అడుగుల వెడల్పు గల కట్టర్ బార్, క్లోజ్డ్ అన్లోడింగ్ ట్యూబ్ ఇందులో ఉన్నాయి. కేవలం 8 అడుగుల షార్ట్ ట్రాక్ వెడల్పు ఉండటం వల్ల ఇరుకైన గ్రామ రహదారుల్లో, మలుపుల్లో సులభంగా తిరుగుతుంది. ఒక పొలం నుంచి మరో పొలానికి వెళ్లేటప్పుడు కట్టర్ బార్ను విడదీసి మళ్లీ బిగించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
పంట నష్టం తగ్గింపు: ఆపరేటర్ సీటు నుంచి కట్టర్ బార్ స్పష్టంగా కనిపించడం వల్ల పడిపోయిన పంటలను, ఎత్తుపల్లాలు ఉన్న పొలాల్లోనూ పంట నష్టం లేకుండా కోయవచ్చు.
ఫీడర్ రివర్సర్: పంట కోసేటప్పుడు యంత్రంలో గడ్డి లేదా చెత్త ఇరుక్కుపోతే, ఆపరేటర్ తన సీటు నుంచే ఒక లివర్ నొక్కడం ద్వారా దానిని సులభంగా తొలగించే 'ఫీడర్ రివర్సర్' సౌకర్యం ఇందులో ఉంది. వివిధ ఎత్తులు, సాంద్రత కలిగిన పంటలకు అనుగుణంగా మార్చుకోవడానికి హైడ్రాలిక్ రీల్ అడ్జస్టర్లు, ప్రాంగ్ కట్టర్లు ఇచ్చారు.
నేల గట్టిపడకుండా రక్షణ: తక్కువ బరువు, చైన్-డ్రైవెన్ మెకానిజంతో పాటు ముందు, వెనుక చక్రాలు ఒకే వరుసలో (Inline) ఉండటం వల్ల పొలంలో మట్టి గట్టిపడకుండా ఉంటుంది. 4-వీల్ డ్రైవ్ సదుపాయం వల్ల తడిగా ఉన్న వరి, సోయా పొలాల్లో యంత్రం దిగబడకుండా సాఫీగా నడుస్తుంది.
ఆపరేటర్లకు పూర్తి సౌకర్యం.. ఏడాది వారంటీ
ఆపరేటర్లు ఎక్కువ గంటలు పనిచేసినా అలసిపోకుండా ఉండేందుకు తక్కువ ఎత్తులో స్టేషన్, కో-డ్రైవర్ సీటుతో కూడిన విశాలమైన ప్లాట్ఫారమ్ ఇచ్చారు. ఇంజిన్ వెనుక భాగంలో అమర్చడం వల్ల ఆపరేటర్కు వేడి తగలకుండా ఉంటుంది. సెల్ఫ్-క్లీనింగ్ రేడియేటర్ వల్ల నిర్వహణ సులభమవుతుంది.
మహీంద్రా ఇంజిన్ సాంకేతికతతో పనిచేసే ఈ హార్వెస్టర్కు కంపెనీ ఏడాది వారంటీని అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన మార్కెట్లలో 'మహీంద్రా హార్వెస్ట్ యువ' అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. 1963లో తొలి ట్రాక్టర్ను విడుదల చేసిన మహీంద్రా, ఇప్పటివరకు ఎగుమతులతో కలిపి 70 లక్షలకు పైగా ట్రాక్టర్లను విక్రయించి 50కి పైగా దేశాల్లో తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More