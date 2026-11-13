Electric cars : రికార్డుల వేటలో భారత ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్! టాటా టాప్, రెండో స్థానంలో మహీంద్రా..
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విప్లవం సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. 2026 నవంబర్ 9 నాటికే దేశవ్యాప్తంగా 3 లక్షలకు పైగా ఈవీలు అమ్ముడయ్యాయి. గతేడాదితో పోల్చితే ఇది చాలా ఎక్కువ! టాటా మోటార్స్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా, ఎంజీని వెనక్కి నెట్టి మహీంద్రా రెండో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల జోరు సరికొత్త శిఖరాలకు చేరింది! గత కొన్నేళ్లుగా స్థిరంగా పెరుగుతున్న ఈవీ కార్ల డిమాండ్, 2026లో ఆల్-టైమ్ రికార్డులను తిరగరాసింది. 2025 పూర్తి ఏడాదిలో నమోదైన 1.96 లక్షల యూనిట్ల రికార్డును ఈ ఏడాది ఎప్పుడో దాటేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ‘వాహన్’ పోర్టల్ గణాంకాల ప్రకారం, 2026 నవంబర్ 9 నాటికే దేశవ్యాప్తంగా 3,04,701 ఎలక్ట్రిక్ కార్లు రిజిస్టర్ అయ్యాయి. గతేడాది మొత్తం మీద అమ్ముడైన 1,95,571 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇది ఏకంగా 56 శాతం అధికం. డిసెంబర్ ముగిసే నాటికి దేశంలో ఈవీ కార్ల విక్రయాలు 3.25 లక్షల మార్కును తాకే అవకాశం ఉందని అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి తెలుగు నగరాల్లోనూ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కొనుగోళ్లు గణనీయంగా పెరిగాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల భారం నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఐటీ ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలు ఈవీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
నెలనెలా పెరిగిన జోరు.. 3 లక్షల మైలురాయి దాటిన విక్రయాలు!
2026 జనవరి నుంచి అక్టోబర్ మధ్య చాలా నెలల్లో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల అమ్మకాలు నెలకు 25,000 యూనిట్లకు పైగానే నమోదయ్యాయి. ఏడాది ద్వితీయార్థంలో ఈ వేగం మరింత పుంజుకుని, ప్రతి నెలా స్థిరంగా 30,000 యూనిట్లకు పైగా ఎలక్ట్రిక్ కార్లు రోడ్లపైకి వచ్చాయి. సాధారణ బడ్జెట్ కార్ల నుంచి అత్యంత విలాసవంతమైన లగ్జరీ మోడళ్ల వరకు అన్ని విభాగాల్లోనూ వినియోగదారులు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ఆదరిస్తుండటం విశేషం.
కొనసాగుతున్న టాటా హవా.. ఎంజీని వెనక్కి నెట్టిన మహీంద్రా!
దేశంలో ఏడు విభిన్న ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లతో అత్యధిక శ్రేణి కార్లను అందిస్తున్న టాటా మోటార్స్, మార్కెట్లో తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి నవంబర్ 9 వరకు టాటా సంస్థ 1,20,895 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను విక్రయించి, 39.67 శాతం మార్కెట్ వాటాను సొంతం చేసుకుంది.
మరోవైపు, స్వదేశీ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మహీంద్రా అద్భుత ప్రదర్శనతో గతేడాది రెండో స్థానంలో ఉన్న జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ను వెనక్కి నెట్టింది. ఈ కాలంలో మహీంద్రా 69,660 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను విక్రయించి 22.86 శాతం మార్కెట్ వాటాతో రెండో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. జేఎస్డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ 59,988 కార్ల డెలివరీలతో 18.70 శాతం వాటాకు పరిమితమై మూడో స్థానానికి చేరింది.
పోటీలో విన్ఫాస్ట్, మారుతీ సుజుకీ.. వెనుకబడిన టయోటా
మిగతా బ్రాండ్ల విషయానికి వస్తే, వియత్నాం ఎలక్ట్రిక్ వాహన సంస్థ విన్ఫాస్ట్ 15,867 కార్లను డెలివరీ చేసి 5.20 శాతం మార్కెట్ వాటాను దక్కించుకుంది. దేశీయ దిగ్గజం మారుతీ సుజుకీ 12,390 రిజిస్ట్రేషన్లతో 4.06 శాతం వాటా సాధించింది. కియా సంస్థ 7,612 ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విక్రయాలతో 2.49 శాతం వాటా నమోదు చేయగా, చైనా దిగ్గజం బీవైడీ 6,755 యూనిట్లతో 2.21 శాతం వాటా పొందింది. హ్యుందాయ్ 6,013 ఈవీలను విక్రయించి 1.97 శాతం మార్కెట్ వాటాతో సరిపెట్టుకుంది.
అయితే, సాంప్రదాయ కార్ల మార్కెట్లో బలంగా ఉన్న టయోటా, సిట్రోయెన్ సంస్థలు ఈవీ విభాగంలో బాగా వెనుకబడ్డాయి. టయోటా కేవలం 762 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను మాత్రమే విక్రయించి ఒక శాతం కంటే తక్కువ వాటా నమోదు చేసింది. కొన్ని లగ్జరీ బ్రాండ్ల కంటే కూడా టయోటా అమ్మకాలు తక్కువగా నమోదయ్యాయి. సిట్రోయెన్ సైతం 436 ఎలక్ట్రిక్ కార్ల డెలివరీలకే పరిమితమైంది.
లగ్జరీ ఈవీల్లో బీఎండబ్ల్యూ టాప్- టెస్లా ఎన్ని అమ్మిందంటే..
ఖరీదైన లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విభాగంలో జర్మన్ దిగ్గజం బీఎండబ్ల్యూ తిరుగులేని ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. జనవరి నుంచి నవంబర్ 9 మధ్య బీఎండబ్ల్యూ ఏకంగా 4,273 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను డెలివరీ చేసింది. అన్ని రకాల ఇంధన కార్ల విభాగంలో భారత్లో నంబర్ వన్గా ఉన్న మెర్సిడెస్-బెంజ్, ఎలక్ట్రిక్ విభాగంలో మాత్రం 1,416 కార్ల విక్రయాలకే పరిమితమైంది. అంతర్జాతీయ ఈవీ దిగ్గజం టెస్లా 1,153 కార్లను విక్రయించగా, వోల్వో కార్స్ 383, పోర్షే 83 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను అమ్ముకున్నాయి. అల్ట్రా-లగ్జరీ విభాగంలో రోల్స్ రాయిస్ 6, లోటస్ కార్స్ 3, ఆడి 2 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను రిజిస్టర్ చేశాయి.
జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ (జేఎల్ఆర్) సంస్థ ఈ ఏడాది 4 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను రిజిస్టర్ చేసింది. రెండేళ్ల క్రితమే జాగ్వార్ ఐ-పేస్ విక్రయాలను నిలిపివేసిన తర్వాత ఆ సంస్థ కొత్తగా ఏ ఈవీని విడుదల చేయలేదు. కాబట్టి ఇవి రిటైల్ అమ్మకాలు కాకపోవచ్చని, 2027లో విడుదల చేయనున్న 'రేంజ్ రోవర్ ఎలక్ట్రిక్' పరీక్షల కోసం తెచ్చిన వాహనాలు కావచ్చని ఆటోమొబైల్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
మొత్తం మీద భారత ఆటోమొబైల్ చరిత్రలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల స్వర్ణయుగానికి 2026 సంవత్సరం బలమైన పునాది వేసింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More