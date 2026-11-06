Toyota Innova Crysta : 8 సీటర్ ఆప్షన్తో టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా లిమో ఎడిషన్ లాంచ్- ధర, ఫీచర్లు..
టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ కమర్షియల్, ట్రావెల్ ఆపరేటర్ల కోసం ఇన్నోవా క్రిస్టా 'లిమో' ఎడిషన్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. రూ. 19.95 లక్షల ప్రారంభ ధరతో, 2.4-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్, కెప్టెన్ సీట్ల సదుపాయంతో వచ్చిన ఈ కొత్త వేరియంట్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
భారతీయ ప్యాసింజర్ వాహన రంగంలో సుదీర్ఘ కాలంగా తిరుగులేని ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న టయోటా ఇన్నోవా.. కమర్షియల్ ట్రావెల్ రంగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని సరికొత్త అవతారంలో ముస్తాబైంది. కమర్షియల్ ఫ్లీట్ ఆపరేటర్లు, టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ వ్యాపారవేత్తల కోసం ప్రత్యేకంగా ‘ఇన్నోవా క్రిస్టా లిమో ఎడిషన్’ను భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్.
దేశవ్యాప్తంగా టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ రంగానికి ఇన్నోవా క్రిస్టా ఒక తిరుగులేని ఆయుధం లాంటిది. హైదరాబాద్ శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులు నడిపే టాక్సీ ఆపరేటర్లు, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, వరంగల్ ప్రాంతాల్లో లాంగ్ డ్రైవ్ టూర్లు నిర్వహించే ట్రావెల్స్ యజమానులు ఎక్కువగా ఇన్నోవా క్రిస్టాపైనే ఆధారపడతారు. ఇక ఇప్పుడు ప్రయాణికులకు లగ్జరీ అనుభూతిని ఇస్తూ సుదూర ప్రయాణాలను సుఖమయం చేయడానికి ఈ కొత్త లిమో ఎడిషన్ ఉపయోగపడుతుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
రూ. 19.95 లక్షల ప్రారంభ ధర.. వేరియంట్ల వివరాలు
టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా లిమో ఎడిషన్ను ప్రత్యేకంగా 'జీఎక్స్-ఎస్ఎల్ఎఫ్' గ్రేడ్లో ఆఫర్ చేస్తున్నారు.
- 7-సీటర్ వేరియంట్: రూ. 19.95 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
- 8-సీటర్ వేరియంట్: రూ. 19.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న జీఎక్స్ ఫ్లీట్ వెర్షన్ల ధరలతోనే ఈ లిమో ఎడిషన్ను అందిస్తున్నారు. ఇది సరికొత్త మోడల్ లేదా ఇంజిన్ అప్గ్రేడ్ కాకపోయినప్పటికీ, కమర్షియల్ కస్టమర్ల సౌకర్యార్థం ప్యాసింజర్ కంఫర్ట్ను నొక్కిచెబుతూ ప్రత్యేక రీబ్రాండింగ్తో టయోటా దీనిని మార్కెట్లోకి తెచ్చింది.
శక్తివంతమైన డీజిల్ ఇంజిన్.. మెరుగైన మైలేజ్
ఇన్నోవా క్రిస్టా లిమో ఎడిషన్లో ఎలాంటి మెకానికల్ మార్పులూ చేయలేదు. నమ్మకమైన 2.4-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ను యథాతథంగా కొనసాగించారు.
ట్రాన్స్మిషన్: 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో లభిస్తుంది.
మైలేజ్: లీటరుకు గరిష్టంగా 15 కిలోమీటర్ల ధృవీకరించిన ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.
సౌకర్యవంతమైన క్యాబిన్ ఫీచర్లు..
సుదూర ప్రయాణాలు చేసే ప్రయాణికులకు అలసట లేకుండా ఉండేలా లోపలి క్యాబిన్ను తీర్చిదిద్దారు. 7-సీటర్ వెర్షన్లో వెనుక ప్రయాణికులకు రాజసమైన అనుభూతినిచ్చే ‘కెప్టెన్ సీట్లు’ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- అన్ని వరుసల ప్రయాణికులకు లభించేలా ఏసీ వెంట్లు.
- తగినంత హెడ్రూమ్, లెగ్రూమ్తో కూడిన విశాలమైన క్యాబిన్ స్పేస్.
- స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్తో కూడిన టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్.
రాజీలేని భద్రత..
ప్రయాణికుల రక్షణకు టయోటా అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. ఈ ఇన్నోవా క్రిస్టా లిమో ఎడిషన్లో 7 ఎయిర్బ్యాగ్లు, యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబీఎస్), వెహికల్ స్టాబిలిటీ కంట్రోల్ (వీఎస్సీ), హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ కంట్రోల్ (హెచ్ఏసీ), ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (ఈబీడీ) ఇంకా బ్రేక్ అసిస్ట్ వంటి అడ్వాన్స్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లను అందించారు.
కొనుగోలుదారులకు ఆకర్షణీయ ప్రయోజనాలు..
కమర్షియల్ ఫ్లీట్ యజమానులను ఆకట్టుకునేందుకు టయోటా ప్రత్యేక ఫైనాన్స్ పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. టయోటా స్మార్ట్ ఫైనాన్స్ ద్వారా 7 ఏళ్ల వరకు సుదీర్ఘ కాలపరిమితితో తక్కువ ఈఎంఐ ప్లాన్లను అందిస్తోంది.
వారంటీ: 3 సంవత్సరాలు లేదా 1,00,000 కిలోమీటర్ల స్టాండర్డ్ వారంటీ లభిస్తుంది. దీనిని 5 సంవత్సరాలు లేదా 2,20,000 కిలోమీటర్ల వరకు పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంది.
ఆఫ్టర్ సేల్స్: 24x7 రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్, ఎక్స్ప్రెస్ మెయింటెనెన్స్ సర్వీస్ సౌకర్యాలు లభిస్తాయి.
"రెండు దశాబ్దాలుగా నమ్మకం, సౌకర్యం, యాజమాన్య ధీమాను అందిస్తూ ఇన్నోవా కస్టమర్ల మనసు గెలుచుకుంది. ప్రొఫెషనల్ మొబిలిటీ వ్యాపారులు కూడా ఈ పయణంలో కీలక భాగస్వాములయ్యారు. ఇన్నోవా క్రిస్టా లిమో ఎడిషన్తో వారికి మరింత విశిష్టమైన గుర్తింపును అందిస్తున్నాం," అని టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ సేల్స్-సర్వీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శబరి మనోహర్ తెలిపారు.
కమర్షియల్ ట్రావెల్ వ్యాపారంలో ఉన్న వారికి రీసేల్ విలువ, సుదీర్ఘ మన్నిక పరంగా ఈ టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా లిమో ఎడిషన్ ఒక మెరుగైన ఎంపికగా నిలవనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More