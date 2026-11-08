24.7 కి.మీ మైలేజ్ ఇచ్చే మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ సీఎన్జీకి 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్..
మహీంద్రా సంస్థ ఇటీవలే ప్రవేశపెట్టిన 'ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ సీఎన్జీ'.. భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్టుల్లో 5-స్టార్ భద్రతా రేటింగ్ సాధించింది. అడల్ట్, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ విభాగాల్లో ఈ సబ్కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ సాధించిన స్కోరు వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో భద్రతకు పెద్దపీట వేసే మహీంద్రా సంస్థ మరో సంచలనం నమోదు చేసింది. ఇటీవల విడుదల చేసిన ‘మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ సీఎన్జీ’ మోడల్ భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్టుల్లో మెరిసిపోతూ పూర్తి 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను దక్కించుకుంది. పెద్దల రక్షణ (ఏఓపీ), పిల్లల రక్షణ (సీఓపీ) రెండింటిలోనూ అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచి దేశంలోనే అత్యంత సురక్షితమైన సీఎన్జీ ఎస్యూవీల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో మధ్యతరగతి కుటుంబాలు మైలేజ్ ఇచ్చే సీఎన్జీ కార్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. అయితే, ప్రయాణాలు చేసే వాహనదారులు కార్ల కొనుగోలులో ఇంధన పొదుపుతో పాటు 'సేఫ్టీ రేటింగ్'ను ప్రధానంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మహీంద్రా నుంచి ఈ అప్డేట్ రావడం విశేషం.
అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ (పెద్దల భద్రత)
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ సీఎన్జీపై భారత్ ఎన్సీఏపీ నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్టుల్లో పెద్దల భద్రత విభాగంలో 32 పాయింట్లకు గాను 29.36 పాయింట్లను ఈ కారు దక్కించుకుంది.
ఫ్రంటల్ ఆఫ్సెట్ క్రాష్ టెస్ట్: డ్రైవర్ తల, మెడ, తొడ భాగాలు, నడుము ప్రాంతాలకు 'గుడ్' రేటింగ్ లభించింది. ఛాతీ, కాళ్ల కింది భాగాల రక్షణకు ‘అడిక్వేట్’ రేటింగ్ ఇచ్చారు.
సైడ్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్: ముందు సీట్లో కూర్చునే ప్రయాణికుడి అన్ని శరీర భాగాలకు 'గుడ్' రేటింగ్ లభించింది. సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్, మూవబుల్ డిఫార్మబుల్ బారియర్ పరీక్షల్లోనూ ప్రయాణికులకు సంపూర్ణ రక్షణ కల్పిస్తుందని తేలింది.
చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ (పిల్లల రక్షణ)..
పిల్లల రక్షణ విభాగంలో మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ సీఎన్జీ 49 పాయింట్లకు గాను 43 పాయింట్లు సాధించింది. గతంలో వచ్చిన పెట్రోల్/డీజిల్ వర్షన్తో పోలిస్తే సీఎన్జీ మోడల్లో చైల్డ్ సేఫ్టీ స్కోర్ 2 పాయింట్లు పెరగడం విశేషం!
18 నెలలు, 3 ఏళ్ల వయస్సు గల పిల్లల డమ్మీలతో జరిపిన ఫ్రంటల్ క్రాష్ టెస్టుల్లో 8/8 పాయింట్లు, సైడ్ క్రాష్ టెస్టుల్లో 4/4 పాయింట్లు సాధించింది.
డైనమిక్ టెస్టులో 24/24 పాయింట్లు, సీఆర్ఎస్ చైల్డ్ సీట్ ఇన్స్టాలేషన్లో 12/12 సాధించి సత్తా చాటింది.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ సీఎన్జీ- అధునాతన సేఫ్టీ ఫీచర్లు..
కస్టమర్ల రక్షణ విషయంలో ఎలాంటి రాజీ లేకుండా మహీంద్రా ఈ కారులో కీలక భద్రతా ఫీచర్లను పొందుపరిచింది:
- 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు
- ఎలక్ట్రానిక్ స్టాబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్సీ)
- ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ సీట్ మౌంట్లు
- రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, రియర్ వ్యూ కెమెరా
- అందరి ప్రయాణికులకు 3-పాయింట్ సీట్బెల్టులు, సీట్బెల్ట్ రిమైండర్.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ సీఎన్జీ - ఇంజిన్..
ఈ మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ సీఎన్జీ ఎస్యూవీలో 1.2-లీటర్ టీపీఎఫ్ఐ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్కు కంపెనీ ప్యాక్టరీ-ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ కిట్ను ఇచ్చింది. ఇది 111 హెచ్పీ పవర్, 200 ఎన్ఎమ్ గరిష్ట టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో లభించే ఈ ఎస్యూవీ కేజీ సిఎన్జికి 24.7 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది.
సీఎన్జీ కార్లలో సేఫ్టీపై ఉండే సందేహాలను పటాపంచలు చేస్తూ మహీంద్రా సాధించిన ఈ 5-స్టార్ రేటింగ్ భారతీయ వాహన రంగంలో సరికొత్త మైలురాయిగా నిలవనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More