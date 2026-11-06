Mahindra SUVs : 2027 కోసం మహీంద్రా క్రేజీ ప్లాన్- 6 నెలల్లో 4 ఎస్యూవీలు లాంచ్!
భారతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా 2027 ప్రథమార్ధంలో 5 సరికొత్త వాహనాలను ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలు, లైఫ్స్టైలర్ పికప్లతో మార్కెట్ను ఏలడానికి మహీంద్రా వేసిన భారీ వ్యూహం వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
భారతీయ రోడ్లపై ఎస్యూవీ వాహనాల సంచలనానికి మారుపేరుగా నిలిచిన మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా వచ్చే ఏడాది 2027లో మరో సరికొత్త ధమాకాకు తెరతీయబోతోంది! 2027 క్యాలెండర్ ఇయర్ మొదటి ఆరు నెలల్లోనే ఏకంగా ఐదు భారీ వాహనాలను విపణిలోకి విడుదల చేయడానికి కంపెనీ సర్వం సిద్ధం చేస్తోంది. ఇందులో నాలుగు అధునాతన ఎస్యూవీలతో పాటు ఒక కమర్షియల్ వాహనం కూడా ఉండటం విశేషం.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో మహీంద్రా కార్లకు, ప్రత్యేకించి థార్, స్కార్పియో-ఎన్, ఎక్స్యూవీ700 మోడళ్లకు ఊహించని రేంజ్లో డిమాండ్ ఉంది. యంగ్ డ్రైవర్లు, వ్యాపారవేత్తల వరకు మహీంద్రా ఎస్యూవీలను సొంతం చేసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్లకు ఉన్న సుదీర్ఘ వెయిటింగ్ పీరియడ్ తగ్గించడంతో పాటు, భవిష్యత్ ఈవీ మార్కెట్ను చేజిక్కించుకునే దిశగా మహీంద్రా ఈ మెగా ప్రొడక్షన్ ప్లాన్ను రూపొందించింది.
2027 ప్రథమార్ధంలో రాబోతున్న 5 వాహనాలు ఇవే..
ఈ నయా ప్రొడక్ట్ ప్లానింగ్లో భాగంగా మహీంద్రా భిన్నమైన ప్లాట్ఫామ్లపై పనిచేస్తోంది.
ఎన్యూ-ఐక్యూ ఎస్యూవీ: సంస్థ కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన ఎన్యూ-ఐక్యూ ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించే ఒక సరికొత్త ఎస్యూవీ.
ఆల్-న్యూ బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ: ఈవీ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తూ పూర్తిస్థాయి ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ.
లైఫ్స్టైలర్ పికప్ ట్రక్: ఆఫ్-రోడింగ్, అడ్వెంచర్ ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా ప్రత్యేక లైఫ్స్టైలర్ పికప్ వర్షన్.
ఫేస్లిఫ్ట్ ఎస్యూవీ: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న పాపులర్ ఎస్యూవీ మోడల్కు సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ హంగులు.
లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్ (ఎల్సీవీ): వాణిజ్య రంగానికి ఉపయోగపడే ఒక సరికొత్త లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్ను జూన్ 2027 నాటికి అందుబాటులోకి తెస్తారు.
"2027 క్యాలెండర్ సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో ఐదు భారీ వాహనాల లాంచ్లను ప్లాన్ చేశాం. ఇందులో ఎన్యూ-ఐక్యూ ప్లాట్ఫామ్పై ఒక కొత్త ప్రొడక్ట్, పూర్తిగా కొత్త బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ వాహనం, లైఫ్స్టైలర్ పికప్ ఇంకా ఒక రీఫ్రెష్ మోడల్ ఉన్నాయి. దానితో పాటు ఒక కొత్త ఎల్సీవీ వాహనాన్ని కూడా తీసుకొస్తున్నాం," అని మహీంద్రా ఆటో అండ్ ఫార్మ్ బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ రాజేష్ జెజూరికర్ ధృవీకరించారు.
రికార్డు స్థాయి విక్రయాలు.. లాభాల వర్షం!
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (ఎఫ్వై27) రెండో త్రైమాసికంలో (జూలై-సెప్టెంబర్) మహీంద్రా రికార్డు స్థాయిలో 1,83,000 ఎస్యూవీలను విక్రయించింది. ఈ వ్యవధిలో ఎక్స్ఈవీ 9ఈ, ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ వంటి ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలు 23,345 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. కంపెనీ మొత్తం ప్యాసింజర్ వాహనాల విక్రయాల్లో ఈవీల వాటా ఏకంగా 12.7 శాతానికి చేరుకోవడం విశేషం.
బలమైన వాహనాల విక్రయాల కారణంగా ఈ త్రైమాసికంలో మహీంద్రా నికర లాభం (ప్యాట్) గత ఏడాదితో పోలిస్తే 12.9 శాతం పెరిగి రూ. 5,102 కోట్లకు చేరింది. అయితే ముడి సరుకుల వ్యయం పెరగడంతో స్కోర్పియో-ఎన్, థార్ రాక్స్ మోడళ్ల ధరలను సగటున 2.7 శాతం పెంచింది.
"ప్రస్తుతం ప్లాంట్లలో మా ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి మించి పనిచేస్తున్నాం. మా విక్రయాల సంఖ్య పెరిగినప్పటికీ డిమాండ్కు తగ్గట్టు సరఫరా చేయడంలో ఉత్పత్తి సామర్థ్య పరిమితి కొంత అడ్డంకిగా మారింది," అని రాజేష్ జెజూరికర్ వెల్లడించారు.
ఇక పెరుగుతున్న కస్టమర్ల డిమాండ్ను అందుకోవడానికి మహీంద్రా నెలవారీ వాహన తయారీ సామర్థ్యాన్ని 68,000 యూనిట్ల నుంచి.. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే సమయానికి 82,000 యూనిట్లకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో 70,000 పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లు కాగా, 12,000 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఉంటాయి. 2027లో కొత్తగా మార్కెట్లోకి తెచ్చే వాహనాల కోసమే ప్రత్యేకంగా ప్రతి నెలా 14,000 యూనిట్ల ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని కేటాయించారు.
ఈ భారీ ప్లానింగ్, ప్లాంట్ల విస్తరణ ద్వారా నాలుగో త్రైమాసికం నాటికి ఇంకా 2028 ఆర్థిక సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టే సమయానికి మహీంద్రా మార్కెట్లో అత్యంత బలమైన స్థానాన్ని దక్కించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More