Mahindra Scorpio N : మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ 'ఎడిషన్ వన్' లీక్స్.. కొత్త గ్రిల్, వైన్ రెడ్ ఇంటీరియర్!
మహీంద్రా సంస్థ స్కార్పియో ఎన్ మోడల్లో సరికొత్త 'ఎడిషన్ వన్' స్పెషల్ ఎడిషన్ను తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. డీలర్ యార్డ్లో ఎలాంటి ముసుగు లేకుండా కనిపించిన ఈ ఎస్యూవీ డిజైన్, వైన్ రెడ్ ఇంటీరియర్, కొత్త ఫీచర్లు ఇంకా అంచనా ధరల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం..
భారతీయ ఎస్యూవీ మార్కెట్లో తిరుగులేని ప్రాచుర్యం పొందిన మహీంద్రా సంస్థ తమ పాపులర్ మోడల్ స్కార్పియో ఎన్ సిరీస్లో సరికొత్త వర్షన్ను ఆవిష్కరించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ‘స్కార్పియో ఎన్ ఎడిషన్ వన్’ పేరుతో రాబోతున్న ఈ స్పెషల్ మోడల్, అధికారిక లాంచ్కు ముందే ఎలాంటి ముసుగు లేకుండా డీలర్ యార్డ్లో దర్శనమిచ్చింది. రెగ్యులర్ స్కార్పియో ఎన్ మోడల్తో పోలిస్తే కొత్త గ్రిల్ డిజైన్, రాయల్ వైన్ రెడ్ కలర్ ఇంటీరియర్తో ఈ కారు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా రూపుదిద్దుకుంది.
మన తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో మహీంద్రా స్కార్పియో వాహనాలకు దశాబ్దాలుగా విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్లోని ఎగ్జిక్యూటివ్ల నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్నం, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోని వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ ప్రముఖుల వరకు అందరూ స్కార్పియోను తమ హోదాకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఇక సుదూర ప్రయాణాలు చేసేందుకు ఈ పవర్ఫుల్ ఎస్యూవీలను ఎంచుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో నయా వైన్ రెడ్ శైలిలో రాబోతున్న ఎడిషన్ వన్ మోడల్ మన తెలుగు ఆటోమొబైల్ ప్రియులను మరింతగా ఆకట్టుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
సరికొత్త గ్రిల్ డిజైన్.. స్పోర్టీ ఎక్స్టీరియర్ లుక్
లీక్ అయిన చిత్రాలను పరిశీలిస్తే, ఈ మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ ఎడిషన్ వన్ ఎక్స్టీరియర్లో ప్రధానంగా ముందు భాగం గ్రిల్ డిజైన్ అలరిస్తోంది. లైఫ్స్టైలర్ పికప్ వాహనం నుంచి ప్రేరణ పొంది రూపొందించిన ఈ నూతన గ్రిల్, పాత నిలువు గ్రిల్ పట్టీల స్థానంలో అడ్డంగా ఉండే హారిజాంటల్ ప్యాటర్న్తో వచ్చింది. డార్క్ రంగు గ్రిల్ మధ్యలో మెరిసే దీర్ఘచతురస్రాకారపు అమరికలతో పాటు మహీంద్రా 'ట్విన్ పీక్స్' లోగో ముచ్చటగా కనిపిస్తోంది.
నలుపు రంగు బాడీవర్క్తో ఉన్న ఈ ఎస్యూవీపై విండో ట్రిమ్స్, రూఫ్ రైల్స్, డోర్ హ్యాండిల్స్, సైడ్ స్టెప్స్ క్రోమ్ మెరుపులతో మెరిసిపోతున్నాయి. ముందు డోర్లపై, వెనుక క్వార్టర్ ప్యానెళ్లపై 'Edition One' స్పెషల్ బ్యాడ్జింగ్ అమర్చారు.
వైన్ రెడ్ థీమ్తో రాచరికపు ఇంటీరియర్..
ఈ మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ స్పెషల్ ఎడిషన్లో అతిపెద్ద మార్పు ఇంటీరియర్లోనే జరిగింది. క్యాబిన్ లోపల డ్యాష్బోర్డ్, డోర్ ప్యాడ్లు, సీట్ల అప్హోల్స్టరీపై ప్రీమియం వైన్ రెడ్ కలర్ థీమ్ను అందించారు. నలుపు రంగు ఎగువ డ్యాష్బోర్డ్కు, వైన్ రెడ్ సీట్లకు మధ్య ఉండే కాంట్రాస్ట్ లుక్ కారుకు లగ్జరీ అనుభూతిని ఇస్తోంది. ఎయిర్ వెంట్స్, డోర్ హ్యాండిల్స్, సెంటర్ కాన్సోల్ చుట్టూ మెటాలిక్ ఫినిషింగ్ బార్డర్లను పొందుపరిచారు.
వెనుక ప్రయాణికుల కోసం రెండో వరుసలో బెంచ్ సీటింగ్తో పాటు ఫ్రంట్ ఆర్మ్రెస్ట్ వెనుక భాగంలో వెనుక ఏసీ వెంట్లను ఇచ్చారు. లీకైన కారులో ఆటోమేటిక్ గేర్ లివర్ కనిపించడంతో ఈ ఎడిషన్ వన్ మోడల్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తున్నట్లు ధృవీకరణ అయ్యింది.
టాప్ వేరియంట్ ఫీచర్లు.. అధునాతన సేఫ్టీ
హై-ఎండ్ వేరియంట్ ఆధారంగా ఈ ఎడిషన్ వన్ను తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
"స్కార్పియో ఎన్ ఎడిషన్ వన్ మోడల్ను కంపెనీ ప్రధానంగా సరికొత్త స్టైలింగ్, విశిష్టమైన క్యాబిన్ అనుభూతిని అందించడానికే డిజైన్ చేసింది," అని ఆటోమొబైల్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లో లెవెల్ 2 అడాస్, 360-డిగ్రీ సరౌండ్-వ్యూ కెమెరా, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, సోనీ ఆడియో సిస్టమ్ లభించే అవకాశముంది.
అంచనా ధర ఎంత ఉండవచ్చు?
మహీంద్రా సంస్థ ఈ స్కార్పియో ఎన్ ఎడిషన్ వన్ వేరియంట్ల లభ్యత, ధరలపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అయితే ఇది లిమిటెడ్ ఎడిషన్గా రానుందని, సాధారణ టాప్-ఎండ్ మోడల్ కంటే దాదాపు రూ. 1 లక్ష వరకు అదనపు ధరకు లభించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
2026 ఆగస్టు నెలలో అప్డేట్ అయిన స్కార్పియో ఎన్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ. 13.69 లక్షల నుంచి రూ. 25.49 లక్షల పరిధిలో లాంచ్ అయ్యాయి. అదే పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో ఈ కొత్త ఎడిషన్ వన్ త్వరలోనే షోరూమ్లలోకి రానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More