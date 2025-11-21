Edit Profile
    Mahindra Thar Roxx ఎస్​యూవీపై నెవర్​ బిఫోర్​ డిస్కౌంట్​..

    మహీంద్రా థార్ రాక్స్​పై నెవర్​ బిఫోర్​ డిస్కౌంట్​ని అందిస్తోంది. డిస్కౌంట్​తో పాటు థార్​ రాక్స్​ ఎస్​యూవీ ఫీచర్స్​ వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 21, 2025 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థ తమ బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఎస్‌యూవీ అయిన థార్ రాక్స్ విజయంతో దూసుకెళుతోంది. ఈ మోడల్ దేశవ్యాప్తంగా అద్భుతమైన అమ్మకాల సంఖ్యను నమోదు చేస్తోంది. ఈ డిమాండ్‌ను మరింత పెంచడానికి, కొత్త కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించడానికి, కంపెనీ రూ. 50,000 వరకు విలువైన ప్రత్యేక ఆఫర్‌లను ప్రకటించింది!

    మహీంద్రా థార్ రాక్స్
    మహీంద్రా థార్ రాక్స్

    ఈ ప్రత్యేక ప్యాకేజీలో రూ. 35,000 నగదు తగ్గింపుతో పాటు రూ. 15,000 విలువైన యాక్సెసరీలు ఉన్నాయి. దీనితో అడ్వెంచర్​ ఇష్టపడేవారికి, నగర ఎస్‌యూవీ ప్రియులకు 'థార్ రాక్స్' మరింత ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా మారింది.

    అయితే మహీంద్రా థార్​ రాక్స్​ ఎస్​యూవీపై ఈ డిస్కౌంట్​ అనేది రాష్ట్రం, డీలర్​ బట్టి మారే అవకాశం ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం మీరు మీ సమీపంలోని మహీంద్రా అండ్​ మహీంద్రా డీలర్​షిప్​ షోరూమ్​ని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.

    మహీంద్రా థార్​ రాక్స్​- పవర్‌ట్రైన్, ధర వివరాలు..

    మహీంద్రా థార్ రాక్స్ అనేక పవర్‌ట్రైన్ ఆప్షన్‌లను కలిగి ఉంది. వీటిలో 2.0-లీటర్ mStallion టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్, 2.2-లీటర్ mHawk డీజిల్ ఇంజిన్ ఉన్నాయి.

    ఈ ఇంజిన్ యూనిట్లను మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (ఎంటీ) లేదా ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (ఏటీ) ఆప్షన్లతో జత చేశారు.

    ఎస్‌యూవీ పెట్రోల్ వెర్షన్లు ఆర్​డబ్ల్యూడీ (రియర్-వీల్ డ్రైవ్) వ్యవస్థను కలిగి ఉండగా, డీజిల్ వెర్షన్లలో 4x4 వ్యవస్థను ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.

    ప్రస్తుతం ఈ మోడల్ ధర రూ. 12.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధర నుంచి మొదలై, గరిష్టంగా రూ. 23.09 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది.

    మహీంద్రా థార్​ రాక్స్​- ప్రీమియం ఫీచర్లు, సౌకర్యాలు

    మహీంద్రా థార్ రాక్స్ ఎస్​యూవీ అనేక ప్రీమియం ఫీచర్లతో వస్తుంది. వాటిలో ముఖ్యమైనవి:

    10.25-ఇంచ్​ టచ్‌స్క్రీన్ డిస్‌ప్లే.

    అదే పరిమాణంలో డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే.

    9-స్పీకర్ల హర్మాన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్.

    సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లు:

    పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్.

    వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్.

    పవర్-అడ్జస్టబుల్, వెంటిలేటెడ్ (గాలి తగిలే) ముందు సీట్లు.

    రేర్​ వెంట్‌లతో కూడిన ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్.

    కూల్డ్ గ్లోవ్‌బాక్స్

    ఆటో హెడ్‌లైట్లు, వైపర్‌లు.

    మహీంద్రా థార్​ రాక్స్-​ భద్రత, అడాస్​ టెక్నాలజీ

    భద్రత విషయంలో, ఈ ఎస్‌యూవీ అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందిస్తుంది:

    6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు.

    360-డిగ్రీ కెమెరా.

    అన్ని చక్రాలపై డిస్క్ బ్రేక్‌లు.

    ఆటో హోల్డ్‌తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్.

    టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్.

    అంతేకాకుండా, ఇది అడాస్​ (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్) సాంకేతికతను కూడా కలిగి ఉంది. ఇందులో లేన్-కీపింగ్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇవి సౌకర్యంతో పాటు పూర్తి భద్రతకు హామీ ఇస్తున్నాయి.

    రూ. 12.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ ఐదు-డోర్ల ఆఫ్‌-రోడర్ మార్కెట్‌లో మారుతీ సుజుకీ జిమ్నీ, ఫోర్స్ గుర్ఖా వంటి మోడళ్లకు ముఖ్య పోటీదారుగా నిలుస్తోంది.

