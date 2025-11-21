మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థ తమ బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎస్యూవీ అయిన థార్ రాక్స్ విజయంతో దూసుకెళుతోంది. ఈ మోడల్ దేశవ్యాప్తంగా అద్భుతమైన అమ్మకాల సంఖ్యను నమోదు చేస్తోంది. ఈ డిమాండ్ను మరింత పెంచడానికి, కొత్త కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించడానికి, కంపెనీ రూ. 50,000 వరకు విలువైన ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించింది!
ఈ ప్రత్యేక ప్యాకేజీలో రూ. 35,000 నగదు తగ్గింపుతో పాటు రూ. 15,000 విలువైన యాక్సెసరీలు ఉన్నాయి. దీనితో అడ్వెంచర్ ఇష్టపడేవారికి, నగర ఎస్యూవీ ప్రియులకు 'థార్ రాక్స్' మరింత ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా మారింది.
అయితే మహీంద్రా థార్ రాక్స్ ఎస్యూవీపై ఈ డిస్కౌంట్ అనేది రాష్ట్రం, డీలర్ బట్టి మారే అవకాశం ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం మీరు మీ సమీపంలోని మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా డీలర్షిప్ షోరూమ్ని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.
మహీంద్రా థార్ రాక్స్- పవర్ట్రైన్, ధర వివరాలు..
మహీంద్రా థార్ రాక్స్ అనేక పవర్ట్రైన్ ఆప్షన్లను కలిగి ఉంది. వీటిలో 2.0-లీటర్ mStallion టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్, 2.2-లీటర్ mHawk డీజిల్ ఇంజిన్ ఉన్నాయి.
ఈ ఇంజిన్ యూనిట్లను మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ (ఎంటీ) లేదా ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ (ఏటీ) ఆప్షన్లతో జత చేశారు.
ఎస్యూవీ పెట్రోల్ వెర్షన్లు ఆర్డబ్ల్యూడీ (రియర్-వీల్ డ్రైవ్) వ్యవస్థను కలిగి ఉండగా, డీజిల్ వెర్షన్లలో 4x4 వ్యవస్థను ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం ఈ మోడల్ ధర రూ. 12.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధర నుంచి మొదలై, గరిష్టంగా రూ. 23.09 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది.
మహీంద్రా థార్ రాక్స్- ప్రీమియం ఫీచర్లు, సౌకర్యాలు
మహీంద్రా థార్ రాక్స్ ఎస్యూవీ అనేక ప్రీమియం ఫీచర్లతో వస్తుంది. వాటిలో ముఖ్యమైనవి:
10.25-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లే.
అదే పరిమాణంలో డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే.
9-స్పీకర్ల హర్మాన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్.
సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లు:
పనోరమిక్ సన్రూఫ్.
వైర్లెస్ ఛార్జింగ్.
పవర్-అడ్జస్టబుల్, వెంటిలేటెడ్ (గాలి తగిలే) ముందు సీట్లు.
రేర్ వెంట్లతో కూడిన ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్.
కూల్డ్ గ్లోవ్బాక్స్
ఆటో హెడ్లైట్లు, వైపర్లు.
మహీంద్రా థార్ రాక్స్- భద్రత, అడాస్ టెక్నాలజీ
భద్రత విషయంలో, ఈ ఎస్యూవీ అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందిస్తుంది:
6 ఎయిర్బ్యాగ్లు.
360-డిగ్రీ కెమెరా.
అన్ని చక్రాలపై డిస్క్ బ్రేక్లు.
ఆటో హోల్డ్తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్.
టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్.
అంతేకాకుండా, ఇది అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్) సాంకేతికతను కూడా కలిగి ఉంది. ఇందులో లేన్-కీపింగ్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇవి సౌకర్యంతో పాటు పూర్తి భద్రతకు హామీ ఇస్తున్నాయి.
రూ. 12.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ ఐదు-డోర్ల ఆఫ్-రోడర్ మార్కెట్లో మారుతీ సుజుకీ జిమ్నీ, ఫోర్స్ గుర్ఖా వంటి మోడళ్లకు ముఖ్య పోటీదారుగా నిలుస్తోంది.
