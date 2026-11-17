భద్రతలో మహీంద్రా ‘ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్’ భేష్: భారత్ ఎన్క్యాప్లో 5-స్టార్ రేటింగ్
మహీంద్రా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ‘ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్’ (XEV 9S) భారత్ ఎన్క్యాప్ క్రాష్ టెస్ట్లో 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ సాధించింది. మూడు బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, గరిష్ఠంగా 679 కి.మీ. రేంజ్తో వస్తున్న ఈ 7-సీటర్ కారు అన్ని వేరియంట్లకూ ఈ రేటింగ్ వర్తిస్తుంది.
ప్రముఖ దేశీయ వాహన తయారీ సంస్థ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా మరో కీలక మైలురాయిని అందుకుంది. సంస్థకు చెందిన మూడు వరుసల ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 'మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్' (Mahindra XEV 9S) ప్రతిష్ఠాత్మక 'భారత్ న్యూ కార్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్' (భారత్ ఎన్క్యాప్ - BNCAP) క్రాష్ టెస్టుల్లో అత్యుత్తమ 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను సొంతం చేసుకుంది. మహీంద్రా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల శ్రేణిలో ఈ ఘనత సాధించిన తాజా ఎస్యూవీ ఇదే. ఈ 7-సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ కారులోని అన్ని వేరియంట్లకూ ఈ 5-స్టార్ రేటింగ్ వర్తిస్తుందని కంపెనీ ప్రకటించింది.
క్రాష్ టెస్టుల్లో అత్యుత్తమ స్కోరు
భారత్ ఎన్క్యాప్ పరీక్షల్లో ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ ప్రయాణికుల భద్రత విషయంలో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచింది. పెద్దల భద్రత (Adult Occupant Protection - AOP) విభాగంలో 32 పాయింట్లకు గాను 31.15 పాయింట్లు సాధించింది. ఇక చిన్నారుల భద్రత (Child Occupant Protection - COP) విభాగంలో 49 పాయింట్లకు గాను 45 పాయింట్లు దక్కించుకుంది.
ఫ్రంటల్ ఆఫ్సెట్ డిఫార్మబుల్ బారియర్ పరీక్షలో డ్రైవర్ తల, మెడ, ఛాతీ, తొడలు, పాదాలకు మెరుగైన రక్షణ లభించినట్లు తేలింది. ముందు సీటు ప్రయాణికుడికి కూడా దాదాపు అన్ని శరీర భాగాలకు మెరుగైన రక్షణ లభించగా, ఛాతీ భాగంలో 'సరిపడా' (Adequate) రక్షణ ఉన్నట్లు నమోదైంది. సైడ్-ఇంపాక్ట్ (పక్క నుంచి ఢీకొట్టే) పరీక్షల్లోనూ ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ సత్తా చాటింది. సైడ్ మూవబుల్ డిఫార్మబుల్ బారియర్ టెస్టులో పరిశీలించిన అన్ని శరీర భాగాలకు పూర్తిస్థాయిలో మెరుగైన రక్షణ లభించింది.
అత్యాధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లు
ప్రయాణికుల భద్రత కోసం ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలో అనేక యాక్టివ్, పాసివ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లను మహీంద్రా అందిస్తోంది. ఇందులో పలు ఎయిర్బ్యాగ్లతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (EBD)తో కూడిన యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS), ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్-స్పాట్ వ్యూ, టైర్-ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), చిన్నారుల సీట్ల కోసం ఐసోఫిక్స్ (ISOFIX) మౌంట్లు ఉన్నాయి.
టాప్-ఎండ్ వేరియంట్లలో అదనంగా అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ (ADAS) సదుపాయాన్ని కల్పించారు. అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్-కీపింగ్ అసిస్ట్, ఫార్వర్డ్-కొలిజన్ వార్నింగ్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, డ్రైవర్ నిద్రమత్తును గుర్తించే అలర్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి.
మూడు బ్యాటరీ ఆప్షన్లు.. 679 కి.మీ. రేంజ్
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ కారును మూడు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లలో విక్రయిస్తోంది. ఇందులో 59 kWh, 70 kWh, 79 kWh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీలు ఉన్నాయి. ఈ మూడు వేరియంట్లు 140 kW నుంచి 180 kW వరకు డీసీ (DC) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తాయి.
ప్యాక్ వన్ ఎబౌ (Pack One Above): ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్ను 59 kWh (231 hp శక్తి) లేదా పెద్దదైన 79 kWh (286 hp శక్తి) బ్యాటరీ ప్యాక్తో ఎంచుకోవచ్చు. ఈ రెండు వెర్షన్లు రియర్-వీల్-డ్రైవ్ (RWD) సెటప్తో వస్తాయి. ఏఆర్ఏఐ (ARAI) ధృవీకరించిన గణాంకాల ప్రకారం, 59 kWh వెర్షన్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 521 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుండగా, 79 kWh వెర్షన్ ఏకంగా 679 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుంది.
ప్యాక్ టూ ఎబౌ (Pack Two Above): ఈ మిడ్-స్పెక్ వేరియంట్లో 70 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్, 245 hp ఎలక్ట్రిక్ మోటారు ఉంటాయి. ఇది ఒక్క ఛార్జ్పై 600 కిలోమీటర్ల ఏఆర్ఏఐ రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ప్యాక్ త్రీ, ప్యాక్ త్రీ ఎబౌ: ఈ టాప్-స్పెక్ వేరియంట్లు కేవలం 79 kWh పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More