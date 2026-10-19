24.7 కి.మీ మైలేజ్ ఇచ్చే Mahindra XUV 3XO ZNG ఎస్యూవీపై బిగ్ అప్డేట్- రేపే బుకింగ్స్ ప్రారంభం..
మహీంద్రా తమ మొదటి కాంపాక్ట్ సీఎన్జీ ఎస్యూవీ 'ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ జెడ్ఎన్జీ' బుకింగ్లపై సంస్థ అధికారిక ప్రకటన చేసింది. టర్బో ఇంజిన్, 24.70 కిమీ మైలేజ్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్ వంటి అధునాతన హంగులతో వచ్చిన ఈ కారు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారత ఆటోమొబైల్ విపణిలో రికార్డు విక్రయాలతో దూసుకుపోతున్న మహీంద్రా సంస్థ సీఎన్జీ మార్కెట్లోకి ఇటీవలే గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇప్పుడు తమ పాపులర్ సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ 'ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ' సీఎన్జీ వేరియంట్ 'ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ జెడ్ఎన్జీ' బుకింగ్లను ప్రారంభించనుంది. అక్టోబర్ 20, మంగళవారం ఉదయం 11 గంటల నుంచి ఈ మోడల్ బుకింగ్స్ మొదలవుతాయని సంస్థ ప్రకటించింది. రూ. 9.99 లక్షల ఆకర్షణీయమైన ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ కార్, మార్కెట్లో ఉన్న టాటా నెక్సాన్ ఐసీఎన్జీ, మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా ఎస్-సీఎన్జీ కార్లకు నేరుగా సవాలు విసరనుంది.
హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో ఇంధన ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో సామాన్య, మధ్యతరగతి వాహనదారులు మైలేజ్ ఇచ్చే సీఎన్జీ కార్ల వైపు వేగంగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు మార్కెట్లో ఉన్న సీఎన్జీ కార్లలో పవర్ తగ్గుతుందనే అసంతృప్తి వాహనదారుల్లో ఉండేది. ఆ లోటును భర్తీ చేస్తూ పెట్రోల్ వెర్షన్తో సమానమైన పవర్ ఇచ్చేలా మహీంద్రా ఈ జెడ్ఎన్జీ వర్షన్ను తీర్చిదిద్దింది!
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ జెడ్ఎన్జీ- ఇంజిన్, మైలేజ్..
సాధారణంగా సీఎన్జీ మోడళ్లలో పవర్, టార్క్ గణనీయంగా తగ్గుతాయి. కానీ మహీంద్రా ఇంజనీర్లు ప్రత్యేకంగా టర్బోచార్జర్ కాలిబ్రేషన్, ఈసీయూ మ్యాపింగ్లో మార్పులు చేసి పెట్రోల్ వెర్షన్తో సమానమైన శక్తిని పొందుపరిచారు.
ఈ కారులో 1.2 లీటర్ ఎంపీఎఫ్ఐ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 111 పీఎస్ పవర్, 200 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో వచ్చే ఈ ఎస్యూవీ కేవలం 11.8 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిమీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది.
ఒక ఈ మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ జెడ్ఎన్జీ.. కేజీ సీఎన్జీకి 24.70 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ ధ్రువీకరించింది.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ జెడ్ఎన్జీ- అత్యాధునిక ఫీచర్లు..
సీఎన్జీ కారు అనగానే ఫీచర్లు తగ్గిస్తారనే ప్రచారాన్ని పటాపంచలు చేస్తూ మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ జెడ్ఎన్జీలో ప్రీమియం వసతులు కల్పించారు. ఈ విభాగంలో మొదటిసారిగా పనోరమిక్ సన్రూఫ్ను ఇందులో అందించడం విశేషం.
ఇంటీరియర్లో 10.25 ఇంచుల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 10.25 ఇంచుల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, డాల్బీ ఆట్మోస్ ఆడియో సిస్టమ్, లెదరెట్ సీట్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్), ఇంజిన్ పుష్ స్టార్ట్-స్టాప్ బటన్ అమర్చారు. డ్రైవర్ సౌకర్యం కోసం నార్మల్, కంఫర్ట్, స్పోర్ట్ అనే మూడు స్టీరింగ్ మోడ్లను ఇచ్చారు. వెనుక వైపు కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ లాంప్స్, టైల్గేట్పై ప్రత్యేకంగా 'జెడ్ఎన్జీ' బ్యాడ్జింగ్ ఈ కారుకు ఆకర్షణీయమైన లుక్ను అందిస్తాయి.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ జెడ్ఎన్జీ- భద్రత..
ప్రయాణికుల రక్షణకు మహీంద్రా అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. ఈ కారులోని అన్ని వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, నాలుగు చక్రాలకూ డిస్క్ బ్రేకులు, ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (ఈబీడీ)తో కూడిన ఏబీఎస్, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు, స్పీడ్ అలర్ట్ సిస్టమ్, సీట్బెల్ట్ రిమైండర్లను ప్రామాణికంగా అందించారు.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ జెడ్ఎన్జీ- వేరియంట్లు, వాటి ధరలు..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ జెడ్ఎన్జీ మొత్తం నాలుగు ఆకర్షణీయమైన వేరియంట్లలో లభ్యమవుతోంది (ధరలు ఎక్స్-షోరూమ్):
ఎమ్ఎక్స్ ఎడ్జ్ : రూ. 9.99 లక్షలు
రెవెక్స్ ఎడ్జ్ (ఓ) : రూ. 10.79 లక్షలు
ఏఎక్స్5 : రూ. 11.19 లక్షలు
రెవెక్స్ ఏ (టాప్ ఎండ్): రూ. 12.27 లక్షలు
అగ్రశ్రేణి ఫీచర్లు, పవర్ఫుల్ టర్బో ఇంజిన్, అద్భుతమైన మైలేజ్తో వచ్చిన మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ జెడ్ఎన్జీ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో తీవ్ర పోటీని సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More