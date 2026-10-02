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Electric cars : మహీంద్రా ఈవీ సంచలనం- లక్ష దాటిన 'బోర్న్ ఎలక్ట్రిక్' కార్ల విక్రయాలు! 2ఏళ్ల లోపే..

భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో దిగ్గజ సంస్థ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. కేవలం రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే కంపెనీకి చెందిన ‘బోర్న్ ఎలక్ట్రిక్’ సిరీస్ కార్ల విక్రయాలు లక్ష మైలురాయిని దాటేశాయి.

Published on: Oct 2, 2026, 13:56:47 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) విప్లవాన్ని వేగవంతం చేస్తూ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా మరో అద్భుతమైన మైలురాయిని చేరుకుంది. కంపెనీ ప్రతిష్టాత్మకంగా మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చిన 'బోర్న్ ఎలక్ట్రిక్' సిరీస్ ఈవీ కార్ల విక్రయాలు ఏకంగా 1,00,000 యూనిట్ల మార్కును అధిగమించాయి. బుకింగ్స్ ప్రారంభించిన కేవలం రెండేళ్ల లోపే ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం.

మహీంద్రా ఎలక్ట్రిక్ కార్ల జోరు..
మహీంద్రా ఎలక్ట్రిక్ కార్ల జోరు..

ఈ అపూర్వ విజయంపై మహీంద్రా గ్రూప్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్' ద్వారా స్పందించారు.

"ఈ విజయాన్ని మైమరిచి ఆస్వాదించడానికి కూడా మాకు సమయం దొరకడం లేదు. ఈవీ వ్యాపారంలో ఎదుగుదల వేగం, టార్క్ అంత బలంగా ఉన్నాయి," అని ఆనంద్ మహింద్రా పేర్కొన్నారు.

ఆరంభం నుంచే బుకింగ్స్ జోరు!

మహీంద్రా తన ప్రత్యేక ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలైన బీఈ 6, ఎక్స్‌ఈవీ 9ఈ మోడళ్లకు 2025 ఫిబ్రవరిలో బుకింగ్స్ ప్రారంభించింది. తొలిరోజే కంపెనీకి భారీ స్పందన లభించింది. కేవలం ఒక్క రోజులోనే రూ.8,472 కోట్ల విలువైన 30,179 రిజర్వేషన్లు నమోదయ్యాయి. అందులో 56 శాతం ఆర్డర్లు 'ఎక్స్‌ఈవీ 9ఈ' మోడల్‌కే దక్కాయి. గరిష్ట రేంజ్, అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్న టాప్-స్పెక్ 'ప్యాక్ త్రీ' వేరియంట్‌ను 73 శాతం మంది కస్టమర్లు ఎంచుకోవడం గమనార్హం.

మార్కెట్లో తగ్గని డిమాండ్..

మార్చి 20, 2025 నుంచి కస్టమర్లకు డెలివరీలు ప్రారంభించగా, విక్రయాల వేగం పుంజుకుంది. 2025 నవంబర్ నాటికే 30,000 కంటే ఎక్కువ బీఈ 6, ఎక్స్‌ఈవీ 9ఈ కార్లు భారతీయ రోడ్లపై పరుగులు తీశాయి. ఆ తర్వాత 2025 నవంబర్‌లో మరింత అందుబాటు ధరలో ఎక్స్‌ఈవీ 9ఎస్ మోడల్‌ను పరిచయం చేశారు. 2026 ఏప్రిల్ ముగిసేసరికి ఈ మూడు మోడళ్ల బిల్లింగ్స్ 65,615 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.

ప్రస్తుతం ఎక్స్‌ఈవీ 9ఎస్ మోడల్ నెలకు సగటున 4,500 యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడవుతూ మహీంద్రా ఈవీ విభాగంలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇక ఎక్స్‌ఈవీ 9ఈ మోడల్ నెలకు సగటున 2,000 యూనిట్లు, కొత్తగా వచ్చిన బీఈ 6 స్పోర్టెక్ ఆగస్టులో 1,696 యూనిట్ల విక్రయాలను నమోదు చేశాయి.

ఎస్‌యూవీ మార్కెట్లోనూ మహీంద్రా హవా..

ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలో సాధించిన ఈ సక్సెస్ మహీంద్రా మొత్తం ఎస్‌యూవీ విక్రయాలపై నేరుగా ప్రభావం చూపింది! 2026 సెప్టెంబర్ నెలలో మహీంద్రా మొత్తం ఆటో విక్రయాలు (ఎగుమతులతో కలిపి) 1,14,874 యూనిట్లకు చేరాయి. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే 15 శాతం పెరుగుదల. ఒక్క దేశీయ ఎస్‌యూవీ విక్రయాలే 64,092 యూనిట్లుగా నమోదై 14 శాతం వృద్ధిని కనబరిచాయి.

ఈ ఏడాది జులై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో ప్యాసింజర్ వాహనాల విక్రయాలు 1,83,397 యూనిట్లకు పెరిగి 26 శాతం బలమైన వృద్ధిని సాధించాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలకు లభిస్తున్న ఆదరణతో భారతీయ ఈవీ విపణిలో మహీంద్రా తన పట్టును మరింత బిగించింది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Electric Cars : మహీంద్రా ఈవీ సంచలనం- లక్ష దాటిన 'బోర్న్ ఎలక్ట్రిక్' కార్ల విక్రయాలు! 2ఏళ్ల లోపే..
Home/News/Electric Cars : మహీంద్రా ఈవీ సంచలనం- లక్ష దాటిన 'బోర్న్ ఎలక్ట్రిక్' కార్ల విక్రయాలు! 2ఏళ్ల లోపే..
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