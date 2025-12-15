మహీంద్రా XUV 7XO ఎస్యూవీ ప్రీ- బుకింగ్స్ ఈరోజు నుంచే..
మహీంద్రా XUV 7XO ప్రీ-బుకింగ్స్పై బిగ్ అప్డేట్! ఈ ఎస్యూవీ బుకింగ్స్ నేడు ఓపెన్ అవ్వనున్నాయి. ఇది ఎక్స్యూవీ700 రీబ్యాడ్జ్డ్, రివ్యాంప్డ్ వర్షెన్. ఈ నేపథ్యంలో టోకెన్ అమౌంట్ ఎంత? బుకింగ్ ఆప్షన్స్ ఏంటి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీల్లో ఒకటైన మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ700కి ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షెన్ని సంస్థ తీసుకొస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దాని పేరు మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ. ఈ మోడల్ని ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థ జనవరి 5న అధికారికంగా విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇక ఇప్పుడు, ఈ ఎస్యూవీ ప్రీ-బుకింగ్స్ ఈరోజు, అంటే డిసెంబర్ 15న ఓపెన్ అవ్వనుంది.
మీరు రాబోయే మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ఈ ఎస్యూవీ గురించి కొన్ని కీలక విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ: ప్రీ-బుకింగ్ వివరాలు..
ప్రారంభ తేదీ, సమయం: మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ ప్రీ-బుకింగ్స్ 2025 డిసెంబర్ 15న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి.
టోకెన్ అమౌంట్: ఆసక్తిగల వినియోగదారులు రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్తో ఈ ఎస్యూవీని బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఆప్షన్స్: ప్రీ-బుకింగ్ సమయంలో, కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన డీలర్షిప్, ఫ్యూయెల్ టైప్, ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్ను ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎక్కడ బుక్ చేయాలి?: మహీంద్రా డీలర్షిప్లలో భౌతికంగా లేదా కార్ల తయారీ సంస్థకు చెందిన ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ ప్రీ-బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ: రీడిజైన్ చేసిన ఎక్స్టీరియర్..
టీజర్ చిత్రాలు వెల్లడించినట్లుగా, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ ఎస్యూవీలో కొత్తగా డ్యూయెల్ పాడ్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్లు ఉంటాయి. వాటికి తోడు 'ఎల్' ఆకారంలో తిప్పి ఉంచిన ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్ (డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్స్) కూడా జత అవుతాయి.
మహీంద్రా ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ మోడల్ను పోలి ఉండే కొత్త ఎల్ఈడీ టెయిల్లైట్లతో ఈ ఎస్యూవీ రానుంది.
సిల్వర్ స్లాట్లతో కూడిన కొత్త బ్లాక్డ్-అవుట్ రేడియేటర్ గ్రిల్, మార్పులు చేసిన బంపర్లు కూడా ఉంటాయి.
అల్లాయ్ వీల్స్: అలాగే, రీడిజైన్ చేసిన అల్లాయ్ వీల్స్ను ఇందులో చూడొచ్చు.
మహీంద్రా XUఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ: ఇంటీరియర్..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ లోపలి క్యాబిన్ లేఅవుట్ పూర్తిగా రీడిజైన్ చేసి, అప్గ్రేడ్ చేసిన మెటీరియల్తో వస్తుంది.
క్యాబిన్ లోపల ప్రధాన ఆకర్షణగా, ఎక్స్ఈవీ 9ఎస్ తరహాలో ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్ ఉండనుంది. ఇందులో మూడు పెద్ద డిస్ప్లేలు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
డాష్బోర్డ్పై సాఫ్ట్-టచ్ ఎలిమెంట్లు, డ్యూయెల్-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, వెంటిలేషన్ ఫంక్షన్తో కూడిన స్లైడింగ్ సెకండ్-రో సీట్లు, ప్రయాణికులందరికీ అడ్జెస్టెబుల్ హెడ్రెస్ట్లు వంటి అదనపు సౌకర్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ: పవర్ట్రెయిన్..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ ఎస్యూవీలో కొత్త ఇంజిన్ ఆప్షన్స్ వచ్చే అవకాశం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో, ఇందులో ప్రస్తుతం ఉన్న, ప్రసిద్ధి చెందిన 2.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్, 2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్లు కొనసాగుతాయి. ఈ ఎస్యూవీకి ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లలో సిక్స్-స్పీడ్ మాన్యువల్, టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి.