Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మహీంద్రా XUV 7XO ఎస్​యూవీకి క్రేజీ డిమాండ్​- ఏడాది వరకు వెయిటింగ్​ పీరియడ్​!

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ క్రేజ్ తగ్గడం లేదు! వేరియంట్, ఇంజిన్ రకాన్ని బట్టి ఈ కారు కోసం కొన్ని వారాల నుంచి ఏకంగా ఏడాది వరకు వెయిటింగ్​ పీరియడ్​ నడుస్తోంది. ముఖ్యంగా బేస్ వేరియంట్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Feb 06, 2026 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 700కి ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​గా ఇటీవలే మార్కె్​లోకి వచ్చిన ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ దుమ్మురేపుతోంది! ఈ కారు కోసం వినియోగదారులు క్యూ కడుతున్నారు. వేరియంట్, పవర్‌ట్రెయిన్ (పెట్రోల్/డీజిల్) ఆధారంగా ఈ ఎస్​యూవీ డెలివరీ కోసం కొన్ని వారాల నుంచి ఏకంగా ఏడాది వరకు వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. పెట్రోల్, డీజిల్ వేరియంట్లలో మ్యాన్యువల్ కాన్ఫిగరేషన్లకు వెయిటింగ్ పీరియడ్ భారీగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ వెయిటింగ్ పీరియడ్ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ..
    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ వెయిటింగ్​ పీరియడ్​..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​: 12 నెలలు-

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఎంట్రీ లెవల్ వేరియంట్ అయిన 'ఏఎక్స్​' వేరియంట్​ కోసం ప్రస్తుతం అత్యధిక వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంది. రూ. 12.79 లక్షల ప్రారంభ ధరతో ఉండటం, తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు లభిస్తుండటంతో మార్కెట్​లో దీనికి భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది.

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​ పెట్రోల్ ఎంటీ: 12 నెలలు

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​ డీజిల్ ఎంటీ: 12 నెలలు

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​3: 5 నెలలు

    ఏఎక్స్​ వేరియంట్ కంటే ఎక్కువ ఫీచర్లు కలిగిన ఏఎక్స్​3 ట్రిమ్ కూడా 'వాల్యూ-ఫర్-మనీ' ఆప్షన్‌గా నిలుస్తోంది. ఇది పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​3 పెట్రోల్ ఎంటీ అండ్​ ఏటీ: 5 నెలలు

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​3 డీజిల్ ఎంటీ అండ్​ ఏటీ: 5 నెలలు

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​5: 5 నెలలు

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఎస్​యూవీ లైనప్‌లో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన వేరియంట్ ఈ ఏఎక్స్​5. దీనిలో అడాస్ ఫీచర్ లేనప్పటికీ, ఒక కుటుంబానికి రోజువారీ అవసరమైన అన్ని ఫీచర్లు ఉండటంతో మధ్యతరగతి కుటుంబాలు దీనికే మొగ్గు చూపుతున్నాయి.

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​5 పెట్రోల్ ఎంటీ అండ్​ ఏటీ: 5 నెలలు

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​ డీజిల్ ఎంటీ అండ్​ ఏటీ: 5 నెలలు

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​7, ఏఎక్స్​7ఎల్​: నెలల తరబడి

    టాప్-స్పెక్ మోడల్ అయిన ఏఎక్స్​7 వేరియంట్లపై వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఇతర మోడళ్లతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉండటం విశేషం. లాంచ్ సమయంలోనే కంపెనీ చెప్పినట్టుగా, ముందుగా టాప్ వేరియంట్ల డెలివరీలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​7 పెట్రోల్ ఎంటీ అండ్​ ఏటీ: 4 వారాలు (ఒక నెల)

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​7 డీజిల్ ఎంటీ అండ్​ ఏటీ: 6 వారాలు

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​7ఎల్​ పెట్రోల్ ఏటీ: 4 నెలల వరకు

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​7ఎల్​ డీజిల్ ఎంటీ అండ్​ ఏంటీ: 6 నెలలు

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్​7 ఏడబ్ల్యూడీ: 4 వారాల వరకు

    మీరు గనుక మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఎస్​యూవీ కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీ నగరంలోని డీలర్‌షిప్‌ను సంప్రదించి ప్రస్తుత వెయిటింగ్ పీరియడ్‌ను మరోసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది.

    recommendedIcon
    News/News/మహీంద్రా XUV 7XO ఎస్​యూవీకి క్రేజీ డిమాండ్​- ఏడాది వరకు వెయిటింగ్​ పీరియడ్​!
    News/News/మహీంద్రా XUV 7XO ఎస్​యూవీకి క్రేజీ డిమాండ్​- ఏడాది వరకు వెయిటింగ్​ పీరియడ్​!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes