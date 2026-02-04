ఎస్యూవీ కొనాలా? ప్రస్తుతం ఉన్న 5 బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఇవి..
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీల హవా నడుస్తోంది. కేవలం కంపెనీలు అందించిన స్పెసిఫికేషన్లు, ఇంజన్ ఆప్షన్లు, ఫీచర్ల ఆధారంగా బెస్ట్ అనిపించే ఐదు మోడళ్లపై ప్రత్యేక విశ్లేషణను ఇక్కడ చూసేయండి..
భారతదేశంలో కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ మార్కెట్ ప్రస్తుతం ఎంతో రద్దీగా, తీవ్రమైన పోటీతో ఉంది. ఒకవేళ మీరు ఈ రోజు కొత్త కారు కొనాల్సి వస్తే.. కేవలం వాటి స్పెసిఫికేషన్లు, ఇంజన్ ఆప్షన్లు, బ్రాండ్ పొజిషనింగ్ ఆధారంగా టాప్-5 కార్ల లిస్ట్ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాము. ఈ ఐదు మోడళ్లు డిజైన్, పవర్, మైలేజ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో తమదైన ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ టాప్-5 బెస్ట్ ఎస్యూవీ ఆప్షన్స్ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
హ్యుందాయ్ వెన్యూ..
క్లీన్ డిజైన్, ప్రీమియం క్యాబిన్ అనుభూతిని కోరుకునే వారికి హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఇప్పటికీ ఫేవరెట్ ఆప్షన్.
ఇంజన్ అండ్ పవర్: ఇందులో 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ (82 బీహెచ్పీ), 1.0 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్లు ఉన్నాయి. టర్బో ఇంజన్ దాదాపు 118 బీహెచ్పీ పవర్, 172 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ట్రాన్స్మిషన్: మాన్యువల్, ఐఎంటీ నుంచి 7-స్పీడ్ డీసీటీ వరకు రకరకాల గేర్ బాక్స్ ఎంపికలు ఉన్నాయి.
ఇది అగ్రెసివ్ లుక్ కంటే కూడా టెక్నాలజీ, రిఫైన్మెంట్, సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అర్బన్ ఎస్యూవీగా కనిపిస్తుంది.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ..
మీకు పవర్ లేదా ఇంజన్ శక్తి ముఖ్యం అనుకుంటే, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ బలమైన పోటీదారు.
ఇంజన్ అండ్ పవర్: దీని 1.2 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ వివిధ ట్యూనింగ్స్లో లభిస్తుంది. టాప్ వెర్షన్ ఏకంగా 128 బీహెచ్పీ వరకు పవర్ ఇస్తుంది. ఇక 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజన్ అయితే 300 ఎన్ఎం భారీ టార్క్ను అందిస్తుంది.
ట్రాన్స్మిషన్: మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్.. రెండు ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్తో పాటు అత్యుత్తమ సేఫ్టీ స్పెసిఫికేషన్లను కోరుకునే వారిని ఈ ఎస్యూవీ ఆకర్షిస్తుంది.
మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా..
తక్కువ ఖర్చు, ఎక్కువ మైలేజ్, సులభమైన మెయింటెనెన్స్ అనే మారుతీ సుజుకీ సూత్రానికి బ్రెజ్జా ఎస్యూవీ మంచి ఉదాహరణ.
ఇంజన్ అండ్ పవర్: ఇందులో 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఉంటుంది, ఇది సుమారు 101 బీహెచ్పీ పవర్ను ఇస్తుంది. రన్నింగ్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవాలనుకునే వారి కోసం ఫ్యాక్టరీ-ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ వెర్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ట్రాన్స్మిషన్: 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
ఇది చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా లేకపోయినా, అత్యంత నమ్మదగిన కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ.
స్కోడా కైలాక్..
బిల్డ్ క్వాలిటీస సేఫ్టీకి స్కోడా పెట్టింది పేరు. కైలాక్ కూడా అదే బాటలో బలమైన ముద్ర వేస్తోంది.
ఇంజన్ అండ్ పవర్: ఇందులో 1.0 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ వాడారు. ఇది 114 బీహెచ్పీ పవర్, 178 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ట్రాన్స్మిషన్: 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్తో ఇది లభిస్తుంది.
భారీ ఫీచర్లు ఉండటం కంటే కూడా.. కారు క్వాలిటీ, డ్రైవింగ్ అనుభవం, పెద్ద బూట్ స్పేస్ కోరుకునే వారికి ఈ ఎస్యూవీ సరైన ఎంపిక.
కియా సోనెట్..
అన్ని విభాగాల్లోనూ సమతుల్యతను పాటించే ఎస్యూవీ.. ఈ కియా సోనెట్.
ఇంజన్ అండ్ పవర్: దీని 1.0 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ 118 బీహెచ్పీ పవర్ ఇస్తుంది. మాన్యువల్, ఐఎంటీ లేదా 7-స్పీడ్ డీసీటీ గేర్ బాక్సులతో ఇది వస్తుంది.
హై-లెవల్ ఫీచర్లు, ప్రీమియం క్యాబిన్, అందరికీ సరిపోయే ఇంజన్ ఆప్షన్లతో, ఈ లిస్ట్లో అత్యంత 'ఆల్రౌండర్' ఎస్యూవీగా సోనెట్ నిలుస్తుంది.
అయితే గుర్తుంచుకోండి.. ఇది కేవలం పేపర్ మీద ఉన్న వివరాల ఆధారంగా చేసిన విశ్లేషణ మాత్రమే, నిజమైన రోడ్ టెస్టింగ్ ఫలితాలు రోజువారీ వాడకంలో కొంత మారవచ్చు.