    ఎస్​యూవీ కొనాలా? ప్రస్తుతం ఉన్న 5 బెస్ట్​ ఆప్షన్స్​ ఇవి..

    భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్​లో కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీల హవా నడుస్తోంది. కేవలం కంపెనీలు అందించిన స్పెసిఫికేషన్లు, ఇంజన్ ఆప్షన్లు, ఫీచర్ల ఆధారంగా బెస్ట్ అనిపించే ఐదు మోడళ్లపై ప్రత్యేక విశ్లేషణను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Feb 04, 2026 6:19 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతదేశంలో కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీ మార్కెట్ ప్రస్తుతం ఎంతో రద్దీగా, తీవ్రమైన పోటీతో ఉంది. ఒకవేళ మీరు ఈ రోజు కొత్త కారు కొనాల్సి వస్తే.. కేవలం వాటి స్పెసిఫికేషన్లు, ఇంజన్ ఆప్షన్లు, బ్రాండ్ పొజిషనింగ్ ఆధారంగా టాప్​-5 కార్ల లిస్ట్​ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాము. ఈ ఐదు మోడళ్లు డిజైన్, పవర్, మైలేజ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో తమదైన ప్రత్యేకతను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్​లో ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ టాప్​-5 బెస్ట్​ ఎస్​యూవీ ఆప్షన్స్​ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    టాప్​ 5 బెస్ట్ ఎస్​యూవీ​ ఆప్షన్స్​ ఇవి..
    టాప్​ 5 బెస్ట్ ఎస్​యూవీ​ ఆప్షన్స్​ ఇవి..

    హ్యుందాయ్ వెన్యూ..

    క్లీన్ డిజైన్, ప్రీమియం క్యాబిన్ అనుభూతిని కోరుకునే వారికి హ్యుందాయ్​ వెన్యూ ఇప్పటికీ ఫేవరెట్ ఆప్షన్.

    ఇంజన్ అండ్​ పవర్: ఇందులో 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ (82 బీహెచ్​పీ), 1.0 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్లు ఉన్నాయి. టర్బో ఇంజన్ దాదాపు 118 బీహెచ్​పీ పవర్, 172 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    ట్రాన్స్‌మిషన్: మాన్యువల్, ఐఎంటీ నుంచి 7-స్పీడ్ డీసీటీ వరకు రకరకాల గేర్ బాక్స్ ఎంపికలు ఉన్నాయి.

    ఇది అగ్రెసివ్ లుక్ కంటే కూడా టెక్నాలజీ, రిఫైన్‌మెంట్, సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అర్బన్ ఎస్​యూవీగా కనిపిస్తుంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ..

    మీకు పవర్ లేదా ఇంజన్ శక్తి ముఖ్యం అనుకుంటే, మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ బలమైన పోటీదారు.

    ఇంజన్ అండ్​ పవర్: దీని 1.2 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ వివిధ ట్యూనింగ్స్‌లో లభిస్తుంది. టాప్ వెర్షన్ ఏకంగా 128 బీహెచ్​పీ వరకు పవర్ ఇస్తుంది. ఇక 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజన్ అయితే 300 ఎన్​ఎం భారీ టార్క్‌ను అందిస్తుంది.

    ట్రాన్స్‌మిషన్: మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్.. రెండు ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్‌తో పాటు అత్యుత్తమ సేఫ్టీ స్పెసిఫికేషన్లను కోరుకునే వారిని ఈ ఎస్​యూవీ ఆకర్షిస్తుంది.

    మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా..

    తక్కువ ఖర్చు, ఎక్కువ మైలేజ్, సులభమైన మెయింటెనెన్స్ అనే మారుతీ సుజుకీ సూత్రానికి బ్రెజ్జా ఎస్​యూవీ మంచి ఉదాహరణ.

    ఇంజన్ అండ్​ పవర్: ఇందులో 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ ఉంటుంది, ఇది సుమారు 101 బీహెచ్​పీ పవర్‌ను ఇస్తుంది. రన్నింగ్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవాలనుకునే వారి కోసం ఫ్యాక్టరీ-ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ వెర్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

    ట్రాన్స్‌మిషన్: 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.

    ఇది చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా లేకపోయినా, అత్యంత నమ్మదగిన కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీ.

    స్కోడా కైలాక్..

    బిల్డ్ క్వాలిటీస సేఫ్టీకి స్కోడా పెట్టింది పేరు. కైలాక్ కూడా అదే బాటలో బలమైన ముద్ర వేస్తోంది.

    ఇంజన్ అండ్​ పవర్: ఇందులో 1.0 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ వాడారు. ఇది 114 బీహెచ్​పీ పవర్, 178 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    ట్రాన్స్‌మిషన్: 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్‌తో ఇది లభిస్తుంది.

    భారీ ఫీచర్లు ఉండటం కంటే కూడా.. కారు క్వాలిటీ, డ్రైవింగ్ అనుభవం, పెద్ద బూట్ స్పేస్ కోరుకునే వారికి ఈ ఎస్​యూవీ సరైన ఎంపిక.

    కియా సోనెట్..

    అన్ని విభాగాల్లోనూ సమతుల్యతను పాటించే ఎస్​యూవీ.. ఈ కియా సోనెట్.

    ఇంజన్ అండ్​ పవర్: దీని 1.0 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ 118 బీహెచ్​పీ పవర్ ఇస్తుంది. మాన్యువల్, ఐఎంటీ లేదా 7-స్పీడ్ డీసీటీ గేర్ బాక్సులతో ఇది వస్తుంది.

    హై-లెవల్ ఫీచర్లు, ప్రీమియం క్యాబిన్, అందరికీ సరిపోయే ఇంజన్ ఆప్షన్లతో, ఈ లిస్ట్‌లో అత్యంత 'ఆల్​రౌండర్​' ఎస్​యూవీగా సోనెట్ నిలుస్తుంది.

    అయితే గుర్తుంచుకోండి.. ఇది కేవలం పేపర్ మీద ఉన్న వివరాల ఆధారంగా చేసిన విశ్లేషణ మాత్రమే, నిజమైన రోడ్ టెస్టింగ్ ఫలితాలు రోజువారీ వాడకంలో కొంత మారవచ్చు.

