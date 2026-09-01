పశ్చిమ బెంగాల్లో విషాదం: మమతా బెనర్జీ మేనకోడలు మృతి
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అధినేత్రి, పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆమె మేనకోడలు (28) బీర్భూమ్లోని తన స్వగృహంలో శవమై కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా ఆమె మానసిక ఒత్తిడితో బాధపడుతున్నట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ మేనకోడలు బీర్భూమ్ జిల్లాలోని తన నివాసంలో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. రాంపూర్ హాట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కుసుంబ గ్రామంలో ఉన్న ఇంట్లోని రెండో అంతస్తు గదిలో మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్నట్లు వెల్లడి
మృతురాలి వయసు 28 ఏళ్లు ఉంటుందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. గత కొన్నేళ్లుగా ఆమె తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడితో (డిప్రెషన్) బాధపడుతున్నారని, దీనికి సంబంధించి వైద్య చికిత్స కూడా పొందుతున్నారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
ఉద్యోగం కోల్పోవడంతో మనోవేదన
పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక, ఉన్నత పాఠశాలల్లో జరిగిన ఉపాధ్యాయ నియామకాల కుంభకోణం కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అవినీతి ఆరోపణల నేపథ్యంలో అక్రమ నియామకాలన్నింటినీ రద్దు చేస్తూ అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ ఉత్తర్వుల కారణంగానే ఆమె ఉద్యోగం కోల్పోయారని, ఆ తర్వాత నుంచి తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారని కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు.
పోస్టుమార్టంకు తరలింపు.. విచారణ వేగవంతం
ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. “సంఘటన వెనుక ఉన్న కారణాలను పోస్టుమార్టం నివేదిక, తదుపరి చట్టపరమైన విచారణ పూర్తయిన తర్వాతే స్పష్టంగా నిర్ధారిస్తాం” అని పీటీఐ వార్తా సంస్థకు ఒక పోలీసు ఉన్నతాధికారి వెల్లడించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More