మమతా బెనర్జీకి భారీ షాక్.. టీఎంసీ అధ్యక్ష పదవి నుంచి తొలగింపు
పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల ఓటమి తర్వాత టీఎంసీలో సంక్షోభం ముదిరింది. పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీని అధ్యక్ష పదవి నుంచి తొలగిస్తూ తిరుగుబాటు వర్గం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. సీనియర్ ఎమ్మెల్యే అరూప్ రాయ్ను కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోగా, తిరుగుబాటు నేతలకు పార్టీ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది.
పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) చేతిలో ఘోర పరాజయం పాలైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)లో అంతర్గత సంక్షోభం క్లైమాక్స్కు చేరింది. పార్టీ వ్యవస్థాపకురాలు మమతా బెనర్జీ చేతుల్లోంచి టీఎంసీ పగ్గాలు చేజారుతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. సోమవారం జరిగిన ఒక కీలక పరిణామంలో తిరుగుబాటు వర్గం ఆమెను పార్టీ అధినేత్రి (చైర్పర్సన్) పదవి నుంచి తొలగించింది. ఆమె స్థానంలో సీనియర్ ఎమ్మెల్యే అరూప్ రాయ్ను కొత్త చైర్పర్సన్గా ఎన్నుకుంది.
తిరుగుబాటు వర్గంలో 60 మంది ఎమ్మెల్యేలు
తిరుగుబాటు వర్గం నిర్వహించిన సమావేశానికి టీఎంసీకి చెందిన 80 మంది ఎమ్మెల్యేలలో దాదాపు 60 మంది హాజరయ్యారని లేదా మద్దతు ప్రకటించారని పీటీఐ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది. వీరితో పాటు కోల్కతా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు చెందిన దాదాపు 70 మంది మాజీ కౌన్సిలర్లు, పలు జిల్లాల ప్రతినిధులు కూడా ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు.
మరోవైపు సమాంతర నాయకత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడంపై టీఎంసీ క్రమశిక్షణా సంఘం తీవ్రంగా స్పందించింది. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణలపై ఫిర్హాద్ హకీమ్, అరూప్ బిస్వాస్, అరూప్ రాయ్, జావేద్ ఖాన్, రథిన్ ఘోష్, బిప్లబ్ మిత్రా, స్నేహాశిష్ చక్రవర్తి, సబీనా యాస్మిన్ వంటి సీనియర్ నాయకులకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసినట్లు ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థ తెలిపింది.
రోజురోజుకూ ముదురుతున్న సంక్షోభం
పార్టీని, తన నాయకత్వాన్ని కాపాడుకునేందుకు మమతా బెనర్జీ ఈ నెల ప్రారంభం నుంచే తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. జూన్ 3న అసెంబ్లీ స్పీకర్ రతీంద్ర నాథ్ బోస్ 58 మంది తిరుగుబాటు టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలను సభలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా గుర్తించడంతో ఈ సంక్షోభం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చింది. జూన్ 1న మమతా వర్గం పార్టీ నుంచి బహిష్కరించిన రితబ్రత బెనర్జీ, సందీపన్ సాహా వరుసగా ప్రతిపక్ష నేత, ఉపనేతలుగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ 80 స్థానాలు మాత్రమే సాధించగా, బీజేపీ 207 స్థానాలు గెలుచుకుని అధికారాన్ని కైవసం చేసుకున్న 29 రోజుల తర్వాత ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రస్తుతం సువేందు అధికారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఎంపీల తిరుగుబాటు.. మమత ఒంటరి
ఎమ్మెల్యేల తిరుగుబాటు తర్వాత, 20 మంది టీఎంసీ ఎంపీలతో కూడిన మరో తిరుగుబాటు వర్గం వెలుగులోకి రావడంతో మమతా బెనర్జీకి కష్టాలు మరింత పెరిగాయి. మెజారిటీ ప్రజాప్రతినిధులు ఆమెను వీడటంతో, ప్రస్తుతం మహువా మోయిత్రా, కళ్యాణ్ బెనర్జీ, డెరెక్ ఒబ్రెయిన్ వంటి కొద్దిమంది నాయకులు మాత్రమే ఆమె వైపు ఉన్నారు.
గత మే 19 నాటి తీర్మానంలో కొందరు టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేల సంతకాలను ఫోర్జరీ చేశారనే ఆరోపణలపై సీఐడీ దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది. శోభన్దేవ్ చటోపాధ్యాయను ప్రతిపక్ష నేతగా ప్రతిపాదిస్తూ చేసిన ఆ తీర్మానంపై సంతకాల ఫోర్జరీ జరిగిందని ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి విలేకరులకు రాతపూర్వక ఫిర్యాదును అందజేశారు.
"సంతకాల ఫోర్జరీపై పూర్తిస్థాయి సీఐడీ విచారణకు ఆదేశించాం" అని ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి ప్రకటించారు. ఆయన ఈ విషయం వెల్లడించిన కొద్ది నిమిషాలకే రితబ్రత బెనర్జీ, సందీపన్ సాహాలను టీఎంసీ బహిష్కరించడం గమనార్హం.
కేంద్రంలో ఎన్డీఏకు కలిసొచ్చే అవకాశం
కాకోలి ఘోష్ నాయకత్వంలోని తిరుగుబాటు ఎంపీల బృందం పార్లమెంటులో బీజేపీ నేతృత్వంలోని జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (ఎన్డీఏ)కి మద్దతు ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. సాయోని ఘోష్, యూసుఫ్ పఠాన్, రచనా బెనర్జీ వంటి ప్రముఖ నేతలు ఉన్న ఈ బృందం.. త్రిపురకు చెందిన ప్రాంతీయ పార్టీ 'ఎన్సీపీఐ' (NCPI) లో విలీనం కావాలని ప్రతిపాదించింది.
ఈ విలీనానికి లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఆమోదం తెలిపితే, లోక్సభలో ఎన్డీఏ బలం 294 నుండి 314 స్థానాలకు పెరుగుతుంది. అయితే, మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ మార్కుకు ఇది ఇంకా 46 స్థానాల దూరంలోనే ఉంటుంది. రాజ్యసభలో కూడా అధికార కూటమి బలం 155 స్థానాలకు చేరుకుంటుంది, ఇది మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ మార్కు కంటే కేవలం ఎనిమిది స్థానాలు తక్కువ.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More