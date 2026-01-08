Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మేము కూడా బీజేపీ ఆఫీసులపై దాడులు చేస్తే ఏమవుతుంది?.. ఈడీ సోదాలపై మమతా వార్నింగ్

    ఐ-ప్యాక్ చీఫ్ ప్రతీక్ జైన్ నివాసంపై ఈడీ దాడులను నిరసిస్తూ మమతా బెనర్జీ కేంద్రంపై ధ్వజమెత్తారు. బీజేపీ రాజకీయ కక్షతో ఏజెన్సీలను వాడుకుంటోందని ఆరోపించిన ఆమె, ఓటర్ల జాబితాలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని మండిపడ్డారు.

    Published on: Jan 08, 2026 3:21 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాజకీయాల్లో గురువారం హైడ్రామా చోటుచేసుకుంది. ఐ-ప్యాక్ (I-PAC) అధినేత ప్రతీక్ జైన్ నివాసంలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సోదాలు నిర్వహించడం తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. ఈ ఘటనపై పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కేంద్రంపై నిప్పులు చెరిగారు. "మీరు మా ఆఫీసులపై దాడులు చేస్తే.. రేపు మేము కూడా బీజేపీ కార్యాలయాలపై దాడులు చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి?" అంటూ ఆమె నేరుగా సవాల్ విసిరారు.

    మేము కూడా బీజేపీ ఆఫీసులపై దాడులు చేస్తే ఏమవుతుంది?.. ఈడీ సోదాలపై మమతా వార్నింగ్ (ANI)
    మేము కూడా బీజేపీ ఆఫీసులపై దాడులు చేస్తే ఏమవుతుంది?.. ఈడీ సోదాలపై మమతా వార్నింగ్ (ANI)

    సోదాల వేళ సీఎం ఎంట్రీ.. కోల్‌కతాలో ఉత్కంఠ

    కోల్‌కతాలోని ఐ-ప్యాక్ కో-ఫౌండర్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఐటీ సెల్ హెడ్ ప్రతీక్ జైన్ నివాసంలో ఈడీ అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ స్వయంగా ప్రతీక్ జైన్ ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఈడీ సోదాలు జరుగుతున్న సమయంలో ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అక్కడికి వెళ్లడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిని బీజేపీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ, దర్యాప్తులో 'రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన జోక్యం' అని విమర్శించింది.

    "కర్తే లూట్.. బోల్తే ఝూఠ్".. మమత ఘాటు వ్యాఖ్యలు

    కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వంపై మమతా బెనర్జీ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఆమె మాటల్లోనే.. "అన్నీ దోచుకుంటారు.. అబద్ధాలే చెబుతారు (Karte loot bolte jhooth). మాతో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పోరాడలేకే ఈ దాడులు చేస్తున్నారు. మా పేపర్లు, మా వ్యూహాలు, డేటా, ఓటర్ల సమాచారం.. ఇలా బెంగాల్‌కు సంబంధించిన ప్రతిదీ దర్యాప్తు సంస్థల ద్వారా దొంగిలిస్తున్నారు. మిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్.. దయచేసి మీ హోం మినిస్టర్‌ను అదుపులో ఉంచుకోండి" అని వ్యాఖ్యానించారు.

    పశ్చిమ బెంగాల్‌లో జరుగుతున్న ఓటర్ల జాబితా సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో బీజేపీ కుట్ర పన్నుతోందని, తమ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉండే ఓటర్ల పేర్లను తొలగిస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. తమ ప్రభుత్వం సంయమనం పాటిస్తోందని, ఒకవేళ తాము కూడా తిరగబడితే పరిస్థితి వేరుగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు.

    బీజేపీ కౌంటర్: ఇది అధికార దుర్వినియోగమే!

    మమతా బెనర్జీ పర్యటనపై ప్రతిపక్ష నేత సువేందు అధికారి తీవ్రంగా స్పందించారు. "ముఖ్యమంత్రి, కోల్‌కతా పోలీస్ కమిషనర్ ఈడీ సోదాలు జరుగుతున్న చోటుకు వెళ్లడం అనైతికం. ఇది కేంద్ర సంస్థల దర్యాప్తులో నేరుగా జోక్యం చేసుకోవడమే. మమతా బెనర్జీపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి" అని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

    ఈడీ స్పష్టత: ఇది ఎన్నికలకు సంబంధించింది కాదు

    ఈ దాడులపై ఈడీ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ సోదాలు ఏదో ఒక రాజకీయ పార్టీని లక్ష్యంగా చేసుకున్నవి కావని, పక్కా ఆధారాలతోనే నిర్వహిస్తున్నామని స్పష్టం చేసింది.

    కేసు నేపథ్యం: అక్రమ బొగ్గు రవాణా, మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించిన దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ సోదాలు జరుగుతున్నాయి.

    ప్రాంతాలు: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో 6, ఢిల్లీలో 4.. మొత్తం 15 చోట్ల సోదాలు నిర్వహించారు.

    జోక్యంపై ఆగ్రహం: దర్యాప్తు జరుగుతున్న సమయంలో కొందరు రాజ్యాంగ పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు అక్రమంగా చొరబడి, కీలక పత్రాలను లాక్కున్నారని ఈడీ ఆరోపించింది.

    recommendedIcon
    News/News/మేము కూడా బీజేపీ ఆఫీసులపై దాడులు చేస్తే ఏమవుతుంది?.. ఈడీ సోదాలపై మమతా వార్నింగ్
    News/News/మేము కూడా బీజేపీ ఆఫీసులపై దాడులు చేస్తే ఏమవుతుంది?.. ఈడీ సోదాలపై మమతా వార్నింగ్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes