    బంగ్లాదేశ్‌లో ఆగని హింస: వసూళ్ల ఆరోపణలతో మైనారిటీని కొట్టి చంపిన అల్లరి మూక

    బంగ్లాదేశ్‌లోని రాజ్‌బరి జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. వసూళ్ల ఆరోపణలతో అమృత్ మొండల్ అనే మైనారిటీ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తిని అల్లరి మూక కొట్టి చంపింది. దేశంలో కొనసాగుతున్న అశాంతి, వరుస హత్యల నేపథ్యంలో ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.

    Published on: Dec 25, 2025 9:43 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బంగ్లాదేశ్‌లో అశాంతి సెగలు ఇంకా చల్లారడం లేదు. తాజాగా రాజ్‌బరి జిల్లాలో ఒక మైనారిటీ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి మూకదాడికి బలైపోయారు. వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నాడనే ఆరోపణలతో స్థానికులు అతడిని దారుణంగా కొట్టి చంపినట్లు తెలుస్తోంది. బుధవారం రాత్రి జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు గురువారం వెలుగులోకి వచ్చాయి.

    శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు మోహరించిన బంగ్లాదేశ్ పోలీసులు (Picture for representation/ANI )
    శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు మోహరించిన బంగ్లాదేశ్ పోలీసులు (Picture for representation/ANI )

    అసలేం జరిగింది?

    స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం.. రాజ్‌బరి జిల్లా పాంగ్షా పరిధిలోని హోసెన్‌దంగా గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతుడిని అమృత్ మొండల్‌గా గుర్తించారు. అదే గ్రామానికి చెందిన షాహిదుల్ ఇస్లాం అనే వ్యక్తిని అమృత్ డబ్బులు డిమాండ్ చేశాడని, ఆ సమయంలో గొడవ జరిగిందని సమాచారం. అమృత్ తన గ్యాంగ్‌తో కలిసి షాహిదుల్ ఇంటికి వెళ్లి బెదిరింపులకు దిగడంతో, కుటుంబ సభ్యులు గట్టిగా కేకలు వేశారు.

    ఆ కేకలు విన్న గ్రామస్థులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. జనాన్ని చూసి అమృత్ అనుచరులు అక్కడి నుంచి పరారవ్వగా, అమృత్ మాత్రం గ్రామస్థులకు చిక్కాడు. ఆగ్రహంతో ఉన్న జనం అతడిని తీవ్రంగా కొట్టారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని, తీవ్రంగా గాయపడిన అమృత్‌ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, అప్పటికే అతను మరణించినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు.

    పోలీసుల వివరణ.. నేర చరిత్ర

    ఈ ఘటనపై పాంగ్షా సర్కిల్ అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ దేబబ్రత సర్కార్ మాట్లాడుతూ.. బుధవారం రాత్రి 11 గంటల సమయంలో ఈ దాడి జరిగిందని తెలిపారు. మృతుడు అమృత్ మొండల్‌పై గతంలోనే పాంగ్షా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఒక హత్య కేసుతో పాటు మరో రెండు కేసులు నమోదై ఉన్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు.

    "అమృత్ ఒక నేరస్తుల ముఠాలో సభ్యుడని, చాలా కాలంగా వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నాడని స్థానికులు చెబుతున్నారు. సంఘటనా స్థలం నుంచి అతని అనుచరుడు మొహమ్మద్ సలీమ్‌ను అరెస్ట్ చేశాం. అతని వద్ద నుంచి అగ్నిాయుధాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నాం" అని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

    బంగ్లాదేశ్‌లో కొనసాగుతున్న అశాంతి

    బంగ్లాదేశ్‌లో ప్రస్తుతం పరిస్థితులు అత్యంత ఉద్రిక్తంగా ఉన్నాయి. కేవలం రాజ్‌బరిలోనే కాకుండా, రాజధాని ఢాకాలోనూ హింసాత్మక ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

    బుధవారం సాయంత్రం ఢాకాలోని ఒక ఫ్లైఓవర్ పైనుంచి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు నాటు బాంబు విసిరారు. ఈ ఘటనలో రోడ్డు పక్కన టీ తాగుతున్న 20-22 ఏళ్ల యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

    గత వారం కూడా దీపు చంద్ర దాస్ (27) అనే యువకుడిని అల్లరి మూక కొట్టి చంపి, చెట్టుకు కట్టేసి నిప్పు పెట్టిన దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది.

    విద్యార్థి నిరసనల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన ఉస్మాన్ హాదీ, డిసెంబర్ 18న కాల్పుల్లో మరణించినప్పటి నుండి బంగ్లాదేశ్‌లో ఆందోళనలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి. ఈ వరుస ఘటనలు అక్కడి మైనారిటీ వర్గాల్లో తీవ్ర భయాందోళనలను నింపుతున్నాయి. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని చేస్తున్న ఈ 'మాబ్ జస్టిస్' (మూక తీర్పులు) ఆ దేశ శాంతిభద్రతలపై పెను సవాలుగా మారాయి.

