Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Stock market : ట్రేడ్​ డీల్​ ఎఫెక్ట్​.. 15 నిమిషాల్లో రూ. 13 లక్షల కోట్లు ప్లస్​!

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ లాభాలతో ఓపెన్​ అయ్యాయి. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న భారత్​- అమెరికా ట్రేడ్​ డీల్​ ఖరారవ్వడం ఇందుకు కారణం.

    Published on: Feb 03, 2026 9:17 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది! ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న భారత్​- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరడంతో దేశీయ సూచీలు.. మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అతి భారీ లాభాలతో ప్రారంభించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 2648 పాయింట్లు వృద్ధి చెంది 85,314 వద్ద ఓపెన్​ అయ్యింది. నిఫ్టీ50 1,220 పాయింట్లు పెరిగి 26,308 వద్ద సెషన్​ని మొదలుపెట్టింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ ఏకంగా 2,792 పాయింట్లు పెరిగి 61,411 వద్ద ఓపెన్​ అయ్యింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​లకు భారీ లాభాలు..
    స్టాక్​ మార్కెట్​లకు భారీ లాభాలు..

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ మొదటి 15 నిమిషాల్లోనే ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ. 13లక్షల కోట్లు పెరిగింది! బీఎస్​ఈ మార్కెట్​ క్యాపిటల్​ రూ. 468.32 లక్షల కోట్లకు చేరింది. ఇండియా- యూఎస్​ ట్రేడ్​ డీల్​ కోసం స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎంత ఎదురుచూసిందో దీని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు.

    ఇండియా- యూఎస్​ ట్రేడ్​ డీల్​ ఎందుకు ముఖ్యం?

    అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ విధించిన సుంకాలు భారత ఎగుమతులను ప్రభావితం చేసిన విషయం తెలిసిందే. ట్రంప్​ టారిఫ్​లు అత్యధికంగా ఉన్న దేశాల్లో ఇండియా ఒకటి. తొలుత 25శాతం సుంకాలు విధించిన ట్రంప్​, రష్యా చమురు అంశంలో భారత్​పై మరో 25శాతం సుంకాలు విధించారు. ఫలితంగా చాలా నెలల పాటు భారత్​ 50శాతం సుంకాలను ఎదుర్కొంటూ వస్తోంది.

    దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు దాదాపు ఏడాది కాలంగా పెరగడపోవడానికి, ఎఫ్​ఐఐలు భారీ మొత్తంలో సెల్లింగ్​ చేయడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి ఈ టారిఫ్​లు. అందుకే ఈ సుంకాల భారం తగ్గాలన్నా, స్టాక్​ మార్కెట్​లు పెరగాలన్నా ఇండియా- యూఎస్​ ట్రేడ్​ డీల్​ జరగాల్సిందే అని నిపుణులు చెబుతూ వచ్చారు.

    వాస్తవానికి ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం నెలల ముందే జరుగుతుందని అందరు ఊహించారు. కానీ ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది. ఎట్టకేలకు ఈ విషయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ సోమవారం రాత్రి కీలక్​ ప్రకటన చేశారు. ఇండియా- యూఎస్​ ట్రేడ్​ డీల్​ కుదిరినట్టు, ఫలితంగా భారత్​పై ప్రస్తుతం ఉన్న 50శాతం సుంకాలను 18శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్టు వెల్లడించారు.

    ఇండియా- యూఎస్​ ట్రేడ్​ డీల్​కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    ఈ ప్రకటనను స్టాక్​ మార్కెట్​లు అత్యంత సానుకూలంగా తీసుకున్నాయి. ఫలితంగా మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో అతి భారీ లాభాలతో ఓపెన్​ అయ్యాయి

    లాభాలే.. లాభాలు..

    బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 30లో అన్ని స్టాక్స్​ లాభాల్లో దూసుకెళుతున్నాయి. కొన్ని అయితే అతి భారీ లాభాల్లో ట్రేడ్​ అవుతున్నాయి. అదానీ పోర్ట్స్​ 7శాతం, బజాజ్​ ఫినాన్స్​ 6శాతం, ఎటర్నల్​ 6శాతం, ఇన్ఫోసిస్​ 4శాతం, రిలయన్స్​ 4శాతం మేర లాభాలను చూస్తున్నాయి.

    బంగారం, వెండి కూడా..

    భారత్​- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం ప్రభావం బంగారం, వెండీ ధరలపైనా పడింది! గత కొన్ని రోజులుగా ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొంటున్న లోహాలు.. మంగళవారం భారీగా పెరిగాయి.

    ఎంసీఎక్స్​ గోల్డ్​ 3శాతం పెరిగి రూ. 1,48,310 (10గ్రాములు)కి చేరింది. ఎంసీఎక్స్​ సిల్వర్​ అయితే ఏకంగా 6శాతం అప్పర్​ సర్క్యూట్​ హిట్​ చేసింది. ప్రస్తుతం కేజీకి రూ. 2,50,436 వద్ద ఉంది.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో స్పాడ్​ గోల్డ్​ 4.2శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,855 డాలర్లకు చేరింది.

    రూపాయి కూడా..

    యూఎస్​- అమెరికా ట్రేడ్​ డీల్​ కారణంగా రూపాయి భారీగా బలపడింది (1.2శాతం). డాలర్​తో పోల్చితే రూపాయి ప్రస్తుతం 90.40 వద్ద ఉంది.

    recommendedIcon
    News/News/Stock Market : ట్రేడ్​ డీల్​ ఎఫెక్ట్​.. 15 నిమిషాల్లో రూ. 13 లక్షల కోట్లు ప్లస్​!
    News/News/Stock Market : ట్రేడ్​ డీల్​ ఎఫెక్ట్​.. 15 నిమిషాల్లో రూ. 13 లక్షల కోట్లు ప్లస్​!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes