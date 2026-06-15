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    మారుతి సుజుకి 'స్మార్ట్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్'.. కారు సర్వీసింగ్ ఖర్చులపై భారీ ఆదా

    మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ తన కస్టమర్ల కోసం సరికొత్త 'స్మార్ట్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్' (SMP)ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రీపెయిడ్ సర్వీస్ ప్యాకేజీల ద్వారా కస్టమర్లు తమ వాహన నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంతో పాటు గరిష్టంగా 10 ఏళ్ల వరకు భవిష్యత్తు ధరల పెరుగుదల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు.

    Published on: Jun 15, 2026 4:36 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ (MSIL) తన పాత, కొత్త కస్టమర్ల కోసం ఒక అద్భుతమైన అప్టర్-సేల్స్ ప్రోగ్రామ్‌ను తీసుకొచ్చింది. కారు నిర్వహణను మరింత సులభతరం చేస్తూ, పారదర్శకమైన యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించేందుకు 'స్మార్ట్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్' (SMP) అనే ప్రీపెయిడ్ సర్వీస్ ప్లాన్‌ను ప్రారంభించింది.

    మారుతి సుజుకి స్మార్ట్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్.. కారు సర్వీసింగ్ ఖర్చులపై భారీ ఆదా
    మారుతి సుజుకి స్మార్ట్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్.. కారు సర్వీసింగ్ ఖర్చులపై భారీ ఆదా

    ఈ ప్లాన్ ప్రైవేట్, వాణిజ్య (Commercial) వాహనదారులందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. కొత్త కారు కొనుగోలు చేసే సమయంలో లేదా ఆ తర్వాత ఎప్పుడైనా అధీకృత మారుతి సుజుకి వర్క్‌షాప్‌ను సందర్శించినప్పుడు ఈ ప్లాన్‌ను కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటును కల్పించారు. కస్టమర్ల డ్రైవింగ్ అలవాట్లు, అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇందులో పలు రకాల ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.

    అందుబాటులో ఉన్న వివిధ సర్వీస్ ప్యాకేజీలు

    కస్టమర్లు తమ అవసరాలకు తగినట్లుగా ఈ క్రింది ప్యాకేజీల నుండి ఎంచుకోవచ్చు:

    లేబర్-ఓన్లీ ప్యాకేజీలు (Labour-only packages): కేవలం సర్వీసింగ్ పనితనపు ఛార్జీల కోసం.

    పార్ట్స్ అండ్ లేబర్ ప్లాన్స్ (Parts and Labour): విడిభాగాలు, లేబర్ ఛార్జీలు రెండూ కలిపి ఉంటాయి.

    కమర్షియల్ వెహికల్ మైనర్ సర్వీసెస్: వాణిజ్య వాహనాల చిన్నపాటి రిపేర్ల కోసం ప్రత్యేక ప్యాకేజీ.

    కస్టమర్ డిమాండ్ సర్వీసెస్: యజమాని కోరిన ప్రత్యేక సేవల ఆధారంగా రూపొందించే ప్లాన్.

    ఇంజిన్ ఆయిల్ & కూలెంట్ రీప్లేస్‌మెంట్: కేవలం ఆయిల్, కూలెంట్ మార్పిడికి సంబంధించిన ప్యాకేజీలు.

    అంతేకాకుండా, క్లచ్ అసెంబ్లీ, బ్రేక్ పార్ట్స్ వంటి విడిభాగాల అరుగుదలకు (Wear-and-tear) సంబంధించి అదనపు రక్షణ కవరేజీని కూడా ఆప్షనల్‌గా ఎంచుకునే అవకాశాన్ని మారుతి సుజుకి కల్పిస్తోంది.

    సర్వీస్ ఖర్చుల ఆదా.. ధరల పెరుగుదలకు 'లాక్'

    ఈ స్మార్ట్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ ప్రధాన ప్రయోజనం సర్వీసింగ్ ఖర్చులు తగ్గడమే. ఈ ప్లాన్ తీసుకున్న కస్టమర్లకు లేబర్ ఛార్జీలపై కనీసం 10 శాతం తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ప్యాకేజీలో చేర్చబడిన విడిభాగాలు, కన్స్యూమబుల్స్‌పై కూడా అదనపు ఆదా ఉంటుంది.

    ఇది ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ కావడం వల్ల, భవిష్యత్తులో విడిభాగాలు లేదా లేబర్ రేట్లు పెరిగినప్పటికీ కస్టమర్లపై ఆ ప్రభావం పడదు. ప్లాన్ కొనుగోలు చేసిన సమయంలో ఉన్న ధరలే గడువు ముగిసేవరకు వర్తిస్తాయి.

    వ్యవధి, మైలేజీ ఆప్షన్లు

    కస్టమర్ల సౌకర్యార్థం కాలపరిమితి, కిలోమీటర్ల ఆధారంగా మారుతి సుజుకి వివిధ రకాల ఆప్షన్లను అందిస్తోంది.

    వాహన రకంకనీస పరిమితిగరిష్ట పరిమితి
    ప్రైవేట్ వాహనాలు (Private Cars)2 ఏళ్లు లేదా 20,000 కిలోమీటర్లు10 ఏళ్లు లేదా 1,00,000 కిలోమీటర్లు
    వాణిజ్య వాహనాలు (Commercial)-10 ఏళ్లు లేదా 1,60,000 కిలోమీటర్లు

    వాహనం వయస్సు, మైలేజీ అర్హతను బట్టి ఈ ప్లాన్‌ను గడువు ముగిసిన తర్వాత మరింత కాలం పొడిగించుకునే అవకాశం కూడా ఉంది.

    దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు

    ఈ స్మార్ట్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్లు దేశంలోని ఏ ప్రాంతంలోనైనా, ఏ అధీకృత మారుతి సుజుకి డీలర్‌షిప్ వర్క్‌షాప్‌లోనైనా ఈ సర్వీసులను ఉచితంగా పొందవచ్చు. మీరు ప్లాన్ ఎక్కడ కొన్నారనే దానితో సంబంధం లేకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఇది వర్తిస్తుంది. తరచుగా బదిలీలు అయ్యే ఉద్యోగులకు లేదా దూర ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఇది ఎంతో ప్రయోజనకరం.

    మారుతి సుజుకి సీఈఓ ప్రకటన

    "మారుతి సుజుకి ఎల్లప్పుడూ కస్టమర్లకు మనశ్శాంతిని, సంతోషకరమైన వాహన యాజమాన్య అనుభవాన్ని అందించడానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. మారుతున్న కస్టమర్ల అంచనాలకు అనుగుణంగా మరింత ఫ్లెక్సిబిలిటీ, పర్సనలైజ్డ్ సొల్యూషన్స్ అందించేందుకు ఈ 'స్మార్ట్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్'ను రూపొందించాం. ఇది భవిష్యత్తులో పెరిగే మెయింటెనెన్స్ ఖర్చుల నుండి కస్టమర్లను కాపాడటమే కాకుండా, వారిలో నమ్మకాన్ని, దీర్ఘకాలిక విలువను పెంపొందిస్తుంది" అని హిసాషి టేక్యుచి, మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ తెలిపారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/మారుతి సుజుకి 'స్మార్ట్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్'.. కారు సర్వీసింగ్ ఖర్చులపై భారీ ఆదా
    Home/News/మారుతి సుజుకి 'స్మార్ట్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్'.. కారు సర్వీసింగ్ ఖర్చులపై భారీ ఆదా
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