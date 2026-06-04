85% ఇథనాల్తో నడిచే మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్ బయోఫ్లెక్స్ లాంచ్
భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ప్యాసింజర్ కారుగా 'వ్యాగన్ఆర్ బయోఫ్లెక్స్' (WagonR BioFlex) ను మారుతి సుజుకి గురువారం మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది. పర్యావరణ అనుకూలమైన ఈ కారు 85 శాతం ఇథనాల్, 15 శాతం పెట్రోల్ మిశ్రమంతో (E85) నడుస్తుంది.
భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో మారుతి సుజుకి సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేపింది. దేశంలోనే మొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ (Flex-fuel) ప్యాసింజర్ కారుగా 'వ్యాగన్ఆర్ బయోఫ్లెక్స్' మోడల్ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. 2023 ఆటో ఎక్స్పోలో ప్రదర్శించిన 'వ్యాగన్ఆర్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ కాన్సెప్ట్' కారుకు ఇది ప్రొడక్షన్ వెర్షన్ కావడం విశేషం.
ఇంధనంలో ఇథనాల్ శాతాన్ని పెంచాలనే భారత ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఈ కారును తీసుకువచ్చారు. ఇప్పటికే హీరో మోటోకార్ప్, సుజుకి వంటి ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థలు ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ బైకులను పరిచయం చేసినప్పటికీ, ప్యాసింజర్ కార్ల (PV) విభాగంలో ఈ సాంకేతికతను తీసుకొచ్చిన మొదటి బ్రాండ్గా మారుతి సుజుకి నిలిచింది.
భారతదేశంలో సీఎన్జీ (CNG), హైబ్రిడ్ వాహనాలతో కూడిన క్లీన్ ఎనర్జీ మార్కెట్లో మారుతి సుజుకి ఇప్పటికే 50 శాతానికి పైగా వాటాను కలిగి ఉంది. ఇప్పుడు వ్యాగన్ఆర్ బయోఫ్లెక్స్ లాంచ్తో కంపెనీ సరికొత్త ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ విభాగంలోకి ప్రవేశించి, తన మార్కెట్ వాటాను మరింత పెంచుకోవాలని చూస్తోంది.
డిజైన్లో పెద్దగా మార్పులు లేవు
మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్ బయోఫ్లెక్స్ లుక్ పరంగా ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న స్టాండర్డ్ మోడల్ను పోలి ఉంటుంది. బాహ్య డిజైన్లో కొన్ని చిన్న మార్పులు మాత్రమే చేశారు:
బాహ్య రూపం: కారు వెనుక భాగంలో (టెయిల్గేట్) ప్రత్యేకంగా 'BioFlex' అనే అక్షరాలు ఉంటాయి.
గ్రాఫిక్స్: కారు సైడ్ ప్రొఫైల్లో సరికొత్త బాడీ గ్రాఫిక్స్, పూర్తిగా నలుపు రంగులో ఉండే (Blacked-out) వీల్స్ను అందించారు.
ఇంటీరియర్: కారు క్యాబిన్ లోపలి భాగంలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు, ఇది పాత మోడల్ తరహాలోనే ఉంటుంది.
ఈ85 (E85) ఇంధనానికి అనుకూలంగా ఇంజన్ అప్గ్రేడ్
ఈ కారులోని అసలైన మార్పు అంతా ఇంజన్, సాంకేతిక విభాగంలోనే జరిగింది. 85% ఇథనాల్ మరియు 15% పెట్రోల్ మిశ్రమమైన E85 ఇంధనంతో నడవడానికి వీలుగా దీని పవర్ట్రెయిన్ను అప్గ్రేడ్ చేశారు.
సాంకేతిక మార్పులు: ఇథనాల్ ఇంధనానికి తగినట్లుగా కారులోని ఈసీయూ (ECU - Engine Control Unit) ను రీమ్యాప్ చేశారు. అలాగే ఇంజన్ లోపలి కీలక భాగాలను రీకాలిబ్రేట్ చేశారు.
ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్: రాబోయే రోజుల్లో పెట్రోల్లో ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ను మరింత పెంచాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్న తరుణంలో, ఈ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ వల్ల ఈ కారు భవిష్యత్తు అవసరాలకు పూర్తిగా సరిపోతుంది. స్టాండర్డ్ మోడల్లో ఉన్న పెట్రోల్ ఇంజన్నే ఇథనాల్ను సపోర్ట్ చేసేలా మార్పులు చేయడం విశేషం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More