Ethanol in ATF: విమాన ఇంధనంలో ఇథనాల్ మిశ్రమం: చమురు అనిశ్చితి వేళ కేంద్రం నిర్ణయం
ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ (ATF): పశ్చిమాసియా యుద్ధ మేఘాల నేపథ్యంలో భారత్ కీలక ముందడుగు వేసింది. పెట్రోల్, డీజిల్ తరహాలోనే ఇప్పుడు విమానాల్లో వాడే ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ (ATF)లో కూడా ఇథనాల్ కలిపేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
Ethanol in ATF: ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ (ATF): మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారంగా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇంధన భద్రతను పటిష్టం చేయడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ ఒక చారిత్రాత్మక ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. ఇకపై విమాన ఇంధనంలో 'సస్టైనబుల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్' (SAF) తయారీ కోసం ఇథనాల్ను మిళితం చేసేందుకు అనుమతినిచ్చింది.
ఏప్రిల్ 17న వెలువడిన కొత్త నిబంధనలు
గత వారం (ఏప్రిల్ 17, 2026) మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన కొత్త మార్కెటింగ్ నిబంధనల ప్రకారం.. విమాన ఇంధనం (Jet Fuel) నిర్వచనాన్ని మార్చారు. భారతీయ నాణ్యతా ప్రమాణాలకు లోబడి ఉండేలా 'సింథసైజ్డ్ కాంపోనెంట్స్' (ఇథనాల్ వంటివి) కలిపిన హైడ్రోకార్బన్ మిశ్రమాన్ని కూడా ఇకపై విమాన ఇంధనంగా పరిగణిస్తారు. దీనివల్ల విమానాల ఇంజిన్లలో ఎలాంటి భారీ మార్పులు చేయకుండానే పర్యావరణ హితమైన ఇంధనాన్ని వాడటానికి మార్గం సుగమమైంది.
విదేశీ దిగుమతులకు కత్తెర..
భారత్ ప్రస్తుతం తన చమురు అవసరాల్లో 80 శాతానికి పైగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. ముఖ్యంగా ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ పరిస్థితుల వల్ల అంతర్జాతీయంగా బ్యారెల్ ధర 120 డాలర్లకు చేరడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ స్వయం సమృద్ధిపై గట్టిగా నొక్కి చెబుతున్నారు.
"భవిష్యత్తులో భారత్ 100 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమంతో నడిచే ఇంధనాన్ని వాడాలన్నదే మా లక్ష్యం" అని గడ్కరీ స్పష్టం చేశారు.
వచ్చే ఏడాది (ఏప్రిల్ 2027) నుండి అమలులోకి రానున్న 'కేఫ్-3' (CAFE III) నిబంధనలు కూడా ఎలక్ట్రిక్, ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాల వైపు దేశాన్ని మళ్లించనున్నాయి.
చమురు కంపెనీల పరిస్థితి ఏమిటి?
ఒకవైపు ముడిచమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నా, వినియోగదారులపై భారం పడకుండా ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు (IOC, BPCL, HPCL) ధరలను స్థిరంగా ఉంచుతున్నాయి.
- నష్టాల భారం: పెట్రోల్ పై లీటరుకు ₹18, డీజిల్ పై ₹35 వరకు కంపెనీలు నష్టపోతున్నాయి.
- రోజువారీ నష్టం: గత నెలలో ఈ కంపెనీలు రోజుకు ₹2,400 కోట్ల మేర నష్టపోయాయి.
- మధ్య మార్గం: కేంద్రం పెట్రోల్, డీజిల్పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని ₹10 మేర తగ్గించినప్పటికీ, ఆ ప్రయోజనాన్ని సామాన్యులకు బదిలీ చేయకుండా కంపెనీల నష్టాలను పూడ్చడానికే ప్రభుత్వం వాడుతోంది.
ఎందుకు ఈ మార్పు అవసరం?
భారత్ 2025లో తన ముడిచమురు అవసరాల్లో 88 శాతం దిగుమతి చేసుకుంది. ఇందులో 45 శాతం వాటా మధ్యప్రాచ్య దేశాలదే. అక్కడ యుద్ధం జరిగితే మన విమానయాన రంగం కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే దేశీయంగా తయారయ్యే ఇథనాల్ను విమాన ఇంధనంలో చేర్చడం ద్వారా విదేశీ ఆధారితాన్ని తగ్గించవచ్చు. ఇది కేవలం పర్యావరణానికే కాకుండా, దేశ రక్షణకు, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి కూడా ఎంతో కీలకం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. విమాన ఇంధనంలో ఇథనాల్ కలపడం వల్ల విమానం ఇంజిన్ దెబ్బతింటుందా?
లేదు. 'సస్టైనబుల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్' (SAF) అనేది ప్రస్తుతం ఉన్న విమాన ఇంజిన్లకు, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలకు ఎటువంటి మార్పులు చేయకుండానే నేరుగా వాడేలా రూపొందించారు.
2. ఇథనాల్ మిశ్రమం వల్ల టికెట్ ధరలు తగ్గుతాయా?
ప్రస్తుతానికి ఇది ఇంధన భద్రత, పర్యావరణ లక్ష్యాల కోసం చేస్తున్న మార్పు. దీర్ఘకాలంలో విదేశీ దిగుమతులపై ఖర్చు తగ్గితే, విమాన ప్రయాణ ధరలు స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
3. మధ్యప్రాచ్య యుద్ధానికి, మన పెట్రోల్ ధరలకు సంబంధం ఏమిటి?
భారత్ 45% చమురును మధ్యప్రాచ్యం నుండే దిగుమతి చేసుకుంటుంది. అక్కడ సరఫరాకు ఆటంకం కలిగితే అంతర్జాతీయంగా ధరలు పెరుగుతాయి, దీని ప్రభావం నేరుగా మన దేశంలోని ఇంధన ధరలపై పడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More