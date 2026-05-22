    మారుతి సుజుకి కార్ల ధరల పెంపు: జూన్ నుంచి రూ. 30,000 వరకు అదనపు భారం

    మారుతి సుజుకి తన కార్ల ధరలను రూ. 30,000 వరకు పెంచాలని నిర్ణయించింది. మోడల్, వేరియంట్‌ను బట్టి ఈ పెంపు మారుతూ ఉంటుంది. ఒకవైపు రికార్డు స్థాయి అమ్మకాలు సాగిస్తున్నప్పటికీ, ఖర్చుల భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి కంపెనీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

    Published on: May 22, 2026 6:52 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మారుతి సుజుకి కార్ల ప్రియులకు ఇది కొంత చేదు వార్తే. గడిచిన కొన్ని నెలలుగా పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి వ్యయాలను (Input Costs) అంతర్గతంగా సర్దుబాటు చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, అది సాధ్యం కాకపోవడంతో ఆ భారాన్ని వినియోగదారులపై వేయక తప్పలేదని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

    మారుతీ కార్ల ధరల పెంపు
    "గత కొన్నాళ్లుగా ముడి పదార్థాల ధరలు పెరగడం వల్ల కంపెనీపై ఒత్తిడి పెరిగింది. సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ ధరకే కార్లను అందించడానికి ప్రయత్నించాం, కానీ ఇప్పుడు ధరల పెంపు అనివార్యమైంది" అని మారుతి సుజుకి ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

    రికార్డు స్థాయిలో అమ్మకాలు.. పెరిగిన మార్కెట్ వాటా

    ధరల పెంపు ప్రకటన ఒకవైపు ఉన్నా, కంపెనీ వ్యాపార పరంగా దూసుకుపోతోంది.

    ఏప్రిల్ 2026 అమ్మకాలు: కంపెనీ తన చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ ఏప్రిల్ నెల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. మొత్తం 2,39,646 యూనిట్లను విక్రయించింది. ఇందులో 1,91,122 కార్లు దేశీయ మార్కెట్‌లో అమ్ముడవగా, 40,054 కార్లు విదేశాలకు ఎగుమతి అయ్యాయి.

    ఉత్పత్తి రికార్డు: ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26లో మారుతి సుజుకి ఏకంగా 23.4 లక్షల వాహనాలను ఉత్పత్తి చేసి రికార్డు సృష్టించింది. భారత్‌లో ఒక కార్ల తయారీ సంస్థ ఈ స్థాయి ఉత్పత్తిని సాధించడం ఇదే తొలిసారి.

    పాపులర్ మోడల్స్: డిజైర్ (Dzire), ఫ్రాంక్స్ (Fronx), స్విఫ్ట్ (Swift), ఎర్టిగా (Ertiga) మరియు బాలెనో (Baleno) వంటి మోడళ్లు ఒక్కొక్కటి 2 లక్షల యూనిట్ల ఉత్పత్తి మార్కును దాటేశాయి.

    మార్కెట్ రారాజుగా మారుతి

    భారత ప్యాసింజర్ వాహనాల మార్కెట్‌లో మారుతి సుజుకి తన పట్టును మరింత బిగించింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 39 శాతంగా ఉన్న కంపెనీ మార్కెట్ వాటా, ఇప్పుడు 42 శాతానికి పెరిగింది. అంటే మన రోడ్లపై వెళ్లే ప్రతి 100 కార్లలో సుమారు 42 కార్లు మారుతి సుజుకికి చెందినవే ఉండటం విశేషం.

    ధరల పెంపు జూన్ నుంచి అమల్లోకి రానున్న నేపథ్యంలో, కొత్త కారు కొనాలనుకునే వారు ఈ నెలాఖరులోపు బుక్ చేసుకోవడం ద్వారా రూ. 30,000 వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. మారుతి సుజుకి ధరలను ఎంత పెంచుతోంది?

    కంపెనీ తన కార్ల ధరలను గరిష్టంగా రూ. 30,000 వరకు పెంచుతోంది. అయితే, ఈ పెంపు కారు మోడల్, వేరియంట్, సిటీని బట్టి మారుతుంది.

    2. ధరల పెంపునకు ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    కారు తయారీకి అవసరమైన ముడి పదార్థాల ఖర్చులు (Input Costs) పెరగడం మరియు పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం (Inflation) ప్రధాన కారణాలని కంపెనీ పేర్కొంది.

    3. ఏ మోడళ్లపై ధరల పెంపు ఉంటుంది?

    మారుతి సుజుకి తన మొత్తం కార్ల శ్రేణి (Lineup) పై ధరలను పెంచుతోంది. ఇందులో ఆల్టో, వాగన్-ఆర్ నుంచి మొదలుకొని గ్రాండ్ విటారా, ఇన్విక్టో వరకు అన్ని మోడళ్లు ఉండే అవకాశం ఉంది.

    4. ఎప్పటి నుంచి కొత్త ధరలు అమల్లోకి వస్తాయి?

    జూన్ 2026 నుండి కొత్త ధరలు వర్తిస్తాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/మారుతి సుజుకి కార్ల ధరల పెంపు: జూన్ నుంచి రూ. 30,000 వరకు అదనపు భారం
