మారుతీ కార్లపై పండుగ ఆఫర్ల వర్షం.. ఏకంగా రూ.1.36 లక్షల డిస్కౌంట్
దసరా, దీపావళి పండుగల వేళ సరికొత్త కారు కొనాలనుకునే వారి కోసం మారుతీ సుజుకీ భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. అక్టోబర్ నెలకు గాను తన ప్రీమియం నెక్సా (NEXA) మోడళ్లపై నగదు డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు అందిస్తోంది. గ్రాండ్ విటారాపై గరిష్ఠంగా రూ.1.36 లక్షల వరకు లబ్ధి చేకూరనుంది.
పండుగల సీజన్లో సరికొత్త కారును ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని భావిస్తున్న వాహనదారుల కోసం దేశీ దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ మారుతీ సుజుకీ ఆకర్షణీయ ఆఫర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అక్టోబర్ నెలకు గాను తన ప్రీమియం నెక్సా (NEXA) షోరూమ్ల ద్వారా విక్రయించే పాపులర్ ఎస్యూవీలు, ఎమ్పీవీ మోడళ్లపై భారీ తగ్గింపులు, నగదు డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లను ప్రకటించింది. గ్రాండ్ విటారా, ఫ్రాంక్స్, జిమ్నీ, ఎక్స్ఎల్6, ఈ-విటారా, ఇన్విక్టో వంటి కీలక మోడళ్లపై ఈ ప్రయోజనాలు లభించనున్నాయి.
గ్రాండ్ విటారాపై అత్యధికంగా రూ.1.36 లక్షల లబ్ధి
మారుతీ నెక్సా లైనప్లో విశేష ఆదరణ పొందిన 'గ్రాండ్ విటారా' పెట్రోల్ సిగ్మా వేరియంట్పై గరిష్ఠంగా రూ.1.36 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు అందుతున్నాయి. అలాగే డెల్టా పెట్రోల్ వేరియంట్పై రూ.1.26 లక్షల వరకు తగ్గింపు ఇస్తున్నారు.
ఇంధన పొదుపును ఇచ్చే స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ మోడల్పై రూ.1.20 లక్షల వరకు లబ్ధి పొందవచ్చు. సీఎన్జీ వెర్షన్లకు వస్తే.. డెల్టా సీఎన్జీపై రూ.1 లక్ష, జీటా సీఎన్జీపై రూ.90,000 వరకు డిస్కౌంట్లు ఇస్తున్నారు. కొన్ని ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లపై 5 ఏళ్ల ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ ఆఫర్ను కూడా సంస్థ జోడించింది. దీనికిదనంగా స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ మోడళ్లను ఎంచుకునే అర్హత కలిగిన కస్టమర్లకు రోడ్డు పన్నుపై (Road Tax Rebates) రూ.1.85 లక్షల వరకు ప్రత్యేక మినహాయింపు లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది నేరుగా ఇచ్చే క్యాష్ డిస్కౌంట్ కాదని, వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిబంధనలు, అర్హతలపై ఆధారపడి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
జిమ్నీ, ఎక్స్ఎల్6 మోడళ్లపై క్యాష్ ఆఫర్లు
మారుతీ సుజుకీ జనాదరణ పొందిన ఆఫ్రోడర్ ఎస్యూవీ 'జిమ్నీ' పై నేరుగా రూ.35,000 నగదు డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు. మరోవైపు కుటుంబ వాహనం 'ఎక్స్ఎల్6' పెట్రోల్ మోడల్పై మొత్తం రూ.61,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఇందులో రూ.31,000 క్యాష్ డిస్కౌంట్, రూ.20,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ.10,000 పీసీఎమ్ (PCM) బెనిఫిట్ కలిపి ఉన్నాయి. అలాగే ఎక్స్ఎల్6 సీఎన్జీ వేరియంట్పై రూ.50,000 వరకు ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఫ్రాంక్స్, ఈ-విటారా, ఇన్విక్టోలపై ప్రత్యేక తగ్గింపులు
కాంపాక్ట్ క్రాసోవర్ 'ఫ్రాంక్స్' టర్బో-పెట్రోల్ వెర్షన్ కొనుగోలుదారులు రూ.27,100 వరకు లబ్ధి పొందవచ్చు. ఇందులో రూ.12,100 నగదు తగ్గింపు, రూ.10,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ.5,000 పీసీఎమ్ ఆఫర్ ఉంటాయి. ఫ్రాంక్స్ 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ వేరియంట్పై రూ.22,100, సీఎన్జీ వేరియంట్పై రూ.15,000 చొప్పున ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
మారుతీ సుజుకీ తీసుకొచ్చిన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ వాహనం 'ఈ-విటారా'పై రూ.30,000 ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్తో పాటు ఉచిత హోమ్ ఛార్జర్, ఇన్స్టాలేషన్ సదుపాయాన్ని సంస్థ ఉచితంగా అందిస్తోంది. ఇక ప్రీమియం ఎమ్పీవీ 'ఇన్విక్టో' పై ఎక్స్ఛేంజ్, అప్గ్రేడ్ ఆఫర్ల రూపంలో గరిష్ఠంగా రూ.95,000 వరకు ప్రయోజనాలను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
షోరూమ్లలో సరిచూసుకోవడం శ్రేయస్కరం
ఈ పండుగ ఆఫర్లు మోడల్, వేరియంట్, కస్టమర్ అర్హతలు, నగర ప్రాంతాలను బట్టి మారవచ్చని ఆటోమొబైల్ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. కొన్ని ప్రయోజనాలు నిర్దిష్ట సమయానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి. కాబట్టి కారు కొనుగోలును ఖరారు చేసుకునే ముందు స్థానిక నెక్సా (NEXA) డీలర్షిప్ను సందర్శించి తాజా డిస్కౌంట్ వివరాలను ధ్రువీకరించుకోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More