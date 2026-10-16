Maruti Suzuki Brezza : బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ.. 15లక్షలు దాటిన మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా సేల్స్!
భారతదేశపు అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతీ సుజుకీ తమ పాపులర్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ 'బ్రెజ్జా'లో 15 లక్షల విక్రయాల మైలురాయిని చేరుకుంది! మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని శాసిస్తున్న బ్రెజ్జా ప్రత్యేకతలు, ధరల పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ చూడండి..
భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో మారుతీ సుజుకీ మరో అరుదైన, చారిత్రాత్మక మైలురాయిని అధిగమించింది. దేశీయంగా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ ‘మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా’ ఏకంగా 15 లక్షల (1.5 మిలియన్) వినియోగదారుల మనస్సులను గెలుచుకుని మెగా సేల్స్ రికార్డును సొంతం చేసుకుంది! ఫలితంగా భారతీయ రహదారులపై అత్యంత విజయవంతమైన ఎస్యూవీల్లో ఒకటిగా నిలిచిన బ్రెజ్జా.. సబ్-4 మీటర్ విభాగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి నిరూపించుకుంది.
మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా- 10 ఏళ్ల సక్సెస్ జర్నీ..
పూర్తిగా స్వదేశీ సాంకేతికతతో మారుతీ సుజుకీ ఇంజనీర్లు భారతదేశంలోనే సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన మొదటి ఎస్యూవీ ఈ 'బ్రెజ్జా'. ప్రారంభంలో డీజిల్ ఇంజిన్తో విపణిలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ కారు, ఆ తర్వాత కే15 పెట్రోల్ ఇంజిన్కు మారింది. ప్రస్తుతం రెండో తరం మోడల్గా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉండగా, ఇటీవల తీసుకొచ్చిన మిడ్-సైకిల్ అప్డేట్ వల్ల దీని క్రేజ్ మరింత పెరిగింది! కొత్తగా విడుదల చేసిన బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ స్వల్ప వ్యవధిలోనే ఏకంగా 1 లక్షకు పైగా బుకింగ్స్ సాధించడం విశేషం!
ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ విశ్లేషణల ప్రకారం.. కొత్త కారు కొనుగోలు చేయాలనుకునే ప్రతి 100 మంది ప్రయాణికుల్లో 56శాతం మంది తమ కొనుగోలు ప్రయాణం ప్రారంభించక ముందే బ్రెజ్జాను మొదటి ఎంపికగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఉద్యోగస్తులు, యువ పారిశ్రామికవేత్తలు, కుటుంబాలకు ఈ ఎస్యూవీ ఒక లైఫ్స్టైల్ స్టేటస్ సింబల్గా మారింది.
మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా- ఇంజిన్ ఆప్షన్లు, గేర్బాక్స్ ఫీచర్లు..
పవర్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఈ బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా రెండు రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది:
1.0-లీటర్ బూస్టర్జెట్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్: వేగాన్ని, స్పోర్టీ డ్రైవింగ్ను కోరుకునే వారి కోసం ఇది ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంది.
1.5-లీటర్, 4-సిలిండర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్: ఇది పెట్రోల్, సీఎన్జీ రెండు ఇంధన వెసులుబాట్లలో లభిస్తుంది.
టాటా నెక్సాన్కు గట్టి పోటీ ఇస్తూ.. మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా సీఎన్జీ మోడల్లో లగేజీ సమస్యను పరిష్కరించడానికి అండర్బాడీ సీఎన్జీ ట్యాంక్ అమరికను అందించారు. దీనివల్ల బూట్ స్పేస్ పెరిగి ప్రయాణికులకు సరుకులు సర్దుకోవడానికి ఎక్కువ స్థలం లభిస్తుంది. ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లలో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ (ఎంటీ), 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ (ఏటీ) గేర్బాక్స్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా - ధరలు, పోటీదారులు..
తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆటోమొబైల్ షోరూమ్లలో మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా ప్రారంభ ధర రూ. 7.50 లక్షలుగా ఉంటే, టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 13.70 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.
సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీ విభాగంలో మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా ప్రధానంగా టాటా నెక్సాన్, హ్యుందాయ్ వెన్యూ, కియా సోనెట్, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ, స్కోడా కైలాక్, నిస్సాన్ మాగ్నైట్, రెనాల్ట్ కైగర్ వంటి పాపులర్ కార్లకు బలమైన పోటీనిస్తోంది.
జులై 2026 నాటి ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ తర్వాత లభించిన మార్కెట్ స్పీడ్, రాబోయే రోజుల్లో సబ్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగాన్ని ఏలేందుకు బ్రెజ్జాకు తిరుగులేని శక్తిని అందిస్తోంది!
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More