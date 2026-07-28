Maruti Suzuki Brezza facelift : మారుతీ బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్.. వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఏది?
మారుతీ సుజుకీ సరికొత్త బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్ను ఇండియన్ మార్కెట్లో ఇటీవలే లాంచ్ చేసింది. మీరు ఈ ఎస్యూవీని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. ఇందులోని వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ గురించి కీలక వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని శాసిస్తున్న ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతీ సుజుకీ.. భారత మార్కెట్లో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న తన కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ 'బ్రెజ్జా' కొత్త వర్షన్ను గత వారం లాంచ్ చేసింది. భారత మార్కెట్లో తీవ్ర పోటీ నెలకొన్న కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత పెంచుకునేందుకు మారుతీ సుజుకీ ఈ కొత్త మోడల్ను తీసుకొచ్చింది. ఈ బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7,39,900 నుంచి ప్రారంభమై టాప్ మోడల్ రూ. 13,70,500 వరకు అందుబాటులో ఉంది.
వినియోగదారుల అవసరాలు, ఇంధన రకాలు, గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లకు అనుగుణంగా ఈ 2026 మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జాను కంపెనీ పలు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది. ఇందులో ప్రధానంగా ఎల్ఎక్స్ఐ, వీఎక్స్ఐ, జెడ్ఎక్స్ఐ, జెడ్ఎక్స్ఐ+ అనే నాలుగు వేరియంట్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఇంజన్ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే.. 1.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ మోటార్తో పాటు 1.5-లీటర్ నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ను అందించారు. వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన విధంగా పెట్రోల్ లేదా పెట్రోల్-సీఎన్జీ ఆప్షన్లను ఎంచుకోవచ్చు.
మీరు కూడా ఈ కొత్త బ్రెజ్జాను సొంతం చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇన్ని వేరియంట్లలో మీ బడ్జెట్కు ఏది సరిగ్గా సరిపోతుంది, ఏది కొంటే పెట్టిన డబ్బులకు పూర్తి న్యాయం జరుగుతుందో అనే సందేహం ఉంటే.. హెచ్టీ ఆటోకు సంబంధించిన ఈ విశ్లేషణ మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
హెచ్టీ ఆటో ఛాయిస్.. బ్రెజ్జా జెడ్ఎక్స్ఐ వేరియంట్!
హెట్టీ ఆటో టీమ్ ప్రకారం.. ఈ కొత్త మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జాను కొనాల్సి వస్తే, నిస్సందేహంగా జెడ్ఎక్స్ఐ వేరియంట్ను ఎంచుకోవాలి! బ్రెజ్జా లైన్అప్లో ఇది అత్యంత ‘వాల్యూ ఫర్ మనీ’ వేరియంట్గా పరిగణించవచ్చు. జేబుకు మరీ భారం కాకుండా, ఆధునిక కారులో ఉండాల్సిన కీలకమైన సౌకర్యాలు, టెక్నాలజీ, సేఫ్టీ ఫీచర్ల మధ్య ఇది సరైన సమతుల్యతను పాటిస్తుంది.
జెడ్ఎక్స్ఐ వేరియంట్ను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?
కొత్త బ్రెజ్జా జెడ్ఎక్స్ఐ మోడల్ మిగిలిన వాటికంటే ప్రత్యేకం అనడానికి అనేక బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి:
అధునాతన టెక్నాలజీ: ఈ మోడల్లో ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, పుష్-స్టార్ట్/స్టాప్ బటన్, పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ వంటి అధునాతన హంగులు లభిస్తాయి.
ఆకర్షణీయమైన డిజైన్: సాధారణ స్టీల్ రిమ్ల స్థానంలో స్టైలిష్ అల్లాయ్ వీల్స్, ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్లను అందించారు. ఇవి కారుకు మంచి లుక్ను ఇవ్వడమే కాకుండా, రాత్రివేళ డ్రైవింగ్ను సులభతరం చేస్తాయి.
అదనపు సౌకర్యాలు: ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, స్టీరింగ్పైనే ఆడియో కంట్రోల్స్, వాషర్తో కూడిన రియర్ వైపర్ వంటివి రోజూవారీ ప్రయాణాన్ని ఎంతో హాయిగా మారుస్తాయి.
పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలు: ఈ వేరియంట్లో మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్లతో పాటు కంపెనీ ఫిట్టెడ్ పెట్రోల్-సీఎన్జీ ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది.
ఇతర వేరియంట్లతో పోలిస్తే జెడ్ఎక్స్ఐ ఎందుకు బెటర్?
ఎల్ఎక్స్ఐ (బేస్ మోడల్): మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్లో ఇది కేవలం బేసిక్ మోడల్ మాత్రమే. ఇందులో కంపెనీ ఫిట్టెడ్ ఆధునిక ఫీచర్లు కానీ, లుక్స్ పెంచే ఎలిమెంట్స్ కానీ ఉండవు.
వీఎక్స్ఐ (మిడ్ మోడల్): ఇది చూడటానికి పర్వాలేదనిపించినప్పటికీ.. నేటితరం వినియోగదారులు ఎక్కువగా ఇష్టపడే సన్రూఫ్, పుష్ స్టార్ట్/స్టాప్ బటన్ వంటి కీలక ఫీచర్లు ఇందులో లభించవు.
ZXI+ (టాప్ ఎండ్): ఇది అన్ని ఫీచర్లతో నిండిన మోడల్ అయినప్పటికీ.. దీనికి అదనంగా వచ్చే 360-డిగ్రీ కెమెరా, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు వంటి కొన్ని ఫీచర్ల కోసం చాలా ఎక్కువ మొత్తం చెల్లించాల్సి వస్తుంది.
అందుకే, మీ జేబుకు భారం కాకుండా, ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్న కారు కావాలనుకుంటే మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్లోని జెడ్ఎక్స్ఐ వేరియంట్ సరైన ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More