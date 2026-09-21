Maruti Suzuki WagonR : మారుతీ సుజుకీ వాగన్ఆర్ ఫేస్లిఫ్ట్.. ఈ చిన్న హ్యాచ్బ్యాక్లో కనిపించే మార్పులేంటి?
భారతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మారుతీ సుజుకీ తన పాప్యులర్ హ్యాచ్బ్యాక్ వ్యాగన్ఆర్ను సరికొత్త అవతారంలో తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోంది. నూతన డిజైన్, జెడ్-సిరీస్ ఇంజిన్, బూట్ స్పేస్ పెంచే అండర్బాడీ సీఎన్జీ ట్యాంక్ వంటి కీలక మార్పులతో పరీక్షలు జరుపుతున్న ఈ కారు వివరాలు ఇవే..
భారతీయ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అత్యంత ఇష్టమైన మారుతీ సుజుకీ వ్యాగన్ఆర్ ఇప్పుడు ఫేస్లిఫ్ట్ రూపంలో అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. భారత రహదారులపై ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ రోడ్డు పరీక్షలు జరుపుతూ కెమెరాలకు చిక్కింది. భారీ కవర్లతో దాచి ఉంచినప్పటికీ, కొత్త మోడల్లో కీలకమైన డిజైన్ మార్పులతో పాటు విప్లవాత్మక సాంకేతిక అప్డేట్లు రానున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
2019లో మార్కెట్లోకి వచ్చిన మూడో తరం వ్యాగన్ఆర్కు 2022లో చిన్నపాటి మార్పులు చేశారు. ఇప్పుడు రానున్నది న్యూ జెన్ కారు కాకపోయినప్పటికీ, అంతకంటే మెరుగైన ఆకట్టుకునే మార్పులతో కస్టమర్ల ముందుకు రాబోతోంది.
ఆకట్టుకునే నూతన డిజైన్..
వ్యాగన్ఆర్కే ప్రత్యేకమైన 'టాల్-బాయ్' రూపకల్పనను కంపెనీ యథాతథంగా కొనసాగిస్తోంది. కారు ఎత్తు, వెడల్పు క్యాబిన్ లోపల విశాలమైన స్పేస్ అందిస్తాయి. ఫ్రంట్ లుక్ విషయానికి వస్తే సన్నటి నూతన గ్రిల్, కొత్త స్టైలింగ్తో కూడిన బంపర్, ఆకర్షణీయమైన హెడ్లాంప్లు అమర్చారు.
మారుతీ సుజుకీ వాగన్ఆర్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెనుక వైపు రీడిజైన్ చేసిన బంపర్, కొత్త టెయిల్ లాంప్స్తో పాటు సరికొత్త డిజైన్ కలిగిన అలాయ్ వీల్స్ ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ రూపాన్ని మరింత పెంచుతాయి. రద్దీగా ఉండే హైదరాబాద్ లేదా విజయవాడ వంటి నగర రహదారులపై డ్రైవింగ్కు, పార్కింగ్కు వ్యాగనార్ డిజైన్ ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
పవర్ఫుల్ 'జెడ్-సిరీస్' ఇంజిన్..
బానెట్ కింద మారుతీ సుజుకీ భారీ మార్పులే చేస్తోంది. ప్రస్తుతం వ్యాగన్ఆర్లో 1.0-లీటర్ మూడు సిలిండర్ల కే10సీ, 1.2-లీటర్ నాలుగు సిలిండర్ల కే12ఎన్ పెట్రోల్ ఇంజిన్లు వాడుతున్నారు. అయితే, కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్లో అధునాతన 1.2-లీటర్ 3-సిలిండర్ జెడ్12ఈ జెడ్-సిరీస్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను పరిచయం చేసేందుకు మారుతీ సుజుకీ రంగం సిద్ధం చేసింది.
ఇప్పటికే సరికొత్త స్విఫ్ట్, డిజైర్, బలెనో మోడళ్లలో ఉపయోగిస్తున్న ఈ ఇంజిన్ మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యంతో పాటు అత్యుత్తమ పవర్ అవుట్పుట్ను ఇస్తుంది. పాత 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కొనసాగిస్తారా లేదా అనేది కంపెనీ ఇంకా స్పష్టం చేయలేదు.
మారనున్న సీఎన్జీ ట్యాంక్ స్థానం!
సీఎన్జీ వాహన ప్రియులకు ఈ మారుతీ సుజుకీ వాగన్ఆర్ ఫేస్లిఫ్ట్ పెద్ద ఉపశమనం అందించనుంది. సాధారణంగా సీఎన్జీ కార్లలో ట్యాంక్ బూట్ స్పేస్లోనే ఉండటం వల్ల లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి స్థలం మిగలదు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా మారుతీ సుజుకీ ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షన్లో సీఎన్జీ ట్యాంక్ను కారు అడుగు భాగంలో అమర్చాలని భావిస్తోంది.
దీనివల్ల వెనుక బూట్ స్పేస్ పూర్తిగా ఖాళీగా లభించి, కుటుంబంతో సుదూర ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు లగేజ్ సర్దుకోవడం చాలా సులువవుతుంది. మైలేజ్ కోరుకునే భారతీయ కస్టమర్లను ఈ ఫీచర్ బాగా ఆకట్టుకోనుంది.
ప్రీమియం ఇంటీరియర్.. లాంచ్ ఎప్పుడు?
మారుతీ సుజుకీ వాగన్ఆర్ ఫేస్లిఫ్ట్ క్యాబిన్ లోపల కూడా పలు ఆధునిక హంగులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. పెద్దదైన టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, కొత్త డ్యాష్బోర్డ్ రంగులు, అప్డేటెడ్ సీట్ అప్హోలిస్ట్రీ లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఉన్న స్టేరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ఈఎస్పీ) వంటి భద్రతా ఫీచర్లు ఇందులో కొనసాగుతాయి.
కంపెనీ అధికారిక లాంచ్ తేదీని ప్రకటించనప్పటికీ, వరుస పరీక్షల సరళిని బట్టి ఈ ఏడాది చివరి నాటికి వ్యాగన్ఆర్ ఫేస్లిఫ్ట్ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశం ప్రస్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More