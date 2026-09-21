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Maruti Suzuki WagonR : మారుతీ సుజుకీ వాగన్​ఆర్ ఫేస్​లిఫ్ట్​.. ఈ చిన్న హ్యాచ్​బ్యాక్​లో కనిపించే మార్పులేంటి?

భారతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మారుతీ సుజుకీ తన పాప్యులర్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ వ్యాగన్​ఆర్‌ను సరికొత్త అవతారంలో తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోంది. నూతన డిజైన్, జెడ్-సిరీస్ ఇంజిన్, బూట్ స్పేస్ పెంచే అండర్‌బాడీ సీఎన్జీ ట్యాంక్ వంటి కీలక మార్పులతో పరీక్షలు జరుపుతున్న ఈ కారు వివరాలు ఇవే..

Published on: Sep 21, 2026, 12:20:18 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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భారతీయ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అత్యంత ఇష్టమైన మారుతీ సుజుకీ వ్యాగన్​ఆర్ ఇప్పుడు ఫేస్​లిఫ్ట్ రూపంలో అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. భారత రహదారులపై ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్ రోడ్డు పరీక్షలు జరుపుతూ కెమెరాలకు చిక్కింది. భారీ కవర్లతో దాచి ఉంచినప్పటికీ, కొత్త మోడల్‌లో కీలకమైన డిజైన్ మార్పులతో పాటు విప్లవాత్మక సాంకేతిక అప్‌డేట్లు రానున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.

మారుతీ సుజుకీ వాగన్​ఆర్ ఫేస్​లిఫ్ట్​.. (X / @AUTOINTELIN)
మారుతీ సుజుకీ వాగన్​ఆర్ ఫేస్​లిఫ్ట్​.. (X / @AUTOINTELIN)

2019లో మార్కెట్లోకి వచ్చిన మూడో తరం వ్యాగన్​ఆర్​కు 2022లో చిన్నపాటి మార్పులు చేశారు. ఇప్పుడు రానున్నది న్యూ జెన్ కారు కాకపోయినప్పటికీ, అంతకంటే మెరుగైన ఆకట్టుకునే మార్పులతో కస్టమర్ల ముందుకు రాబోతోంది.

ఆకట్టుకునే నూతన డిజైన్..

వ్యాగన్​ఆర్​కే ప్రత్యేకమైన 'టాల్-బాయ్' రూపకల్పనను కంపెనీ యథాతథంగా కొనసాగిస్తోంది. కారు ఎత్తు, వెడల్పు క్యాబిన్ లోపల విశాలమైన స్పేస్​ అందిస్తాయి. ఫ్రంట్ లుక్ విషయానికి వస్తే సన్నటి నూతన గ్రిల్, కొత్త స్టైలింగ్‌తో కూడిన బంపర్, ఆకర్షణీయమైన హెడ్‌లాంప్‌లు అమర్చారు.

మారుతీ సుజుకీ వాగన్​ఆర్​ ఫేస్​లిఫ్ట్ వెనుక వైపు రీడిజైన్ చేసిన బంపర్, కొత్త టెయిల్ లాంప్స్‌తో పాటు సరికొత్త డిజైన్ కలిగిన అలాయ్ వీల్స్ ఈ హ్యాచ్​బ్యాక్ రూపాన్ని మరింత పెంచుతాయి. రద్దీగా ఉండే హైదరాబాద్ లేదా విజయవాడ వంటి నగర రహదారులపై డ్రైవింగ్‌కు, పార్కింగ్‌కు వ్యాగనార్ డిజైన్ ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.

పవర్‌ఫుల్ 'జెడ్-సిరీస్' ఇంజిన్..

బానెట్ కింద మారుతీ సుజుకీ భారీ మార్పులే చేస్తోంది. ప్రస్తుతం వ్యాగన్​ఆర్​లో 1.0-లీటర్ మూడు సిలిండర్ల కే10సీ, 1.2-లీటర్ నాలుగు సిలిండర్ల కే12ఎన్ పెట్రోల్ ఇంజిన్లు వాడుతున్నారు. అయితే, కొత్త ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్‌లో అధునాతన 1.2-లీటర్ 3-సిలిండర్ జెడ్12ఈ జెడ్-సిరీస్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను పరిచయం చేసేందుకు మారుతీ సుజుకీ రంగం సిద్ధం చేసింది.

ఇప్పటికే సరికొత్త స్విఫ్ట్, డిజైర్, బలెనో మోడళ్లలో ఉపయోగిస్తున్న ఈ ఇంజిన్ మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యంతో పాటు అత్యుత్తమ పవర్ అవుట్‌పుట్‌ను ఇస్తుంది. పాత 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను కొనసాగిస్తారా లేదా అనేది కంపెనీ ఇంకా స్పష్టం చేయలేదు.

మారనున్న సీఎన్జీ ట్యాంక్ స్థానం!

సీఎన్జీ వాహన ప్రియులకు ఈ మారుతీ సుజుకీ వాగన్​ఆర్​ ఫేస్​లిఫ్ట్ పెద్ద ఉపశమనం అందించనుంది. సాధారణంగా సీఎన్జీ కార్లలో ట్యాంక్ బూట్ స్పేస్‌లోనే ఉండటం వల్ల లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి స్థలం మిగలదు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా మారుతీ సుజుకీ ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వర్షన్‌లో సీఎన్జీ ట్యాంక్‌ను కారు అడుగు భాగంలో అమర్చాలని భావిస్తోంది.

దీనివల్ల వెనుక బూట్ స్పేస్ పూర్తిగా ఖాళీగా లభించి, కుటుంబంతో సుదూర ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు లగేజ్ సర్దుకోవడం చాలా సులువవుతుంది. మైలేజ్ కోరుకునే భారతీయ కస్టమర్లను ఈ ఫీచర్ బాగా ఆకట్టుకోనుంది.

ప్రీమియం ఇంటీరియర్.. లాంచ్ ఎప్పుడు?

మారుతీ సుజుకీ వాగన్​ఆర్​ ఫేస్​లిఫ్ట్ క్యాబిన్ లోపల కూడా పలు ఆధునిక హంగులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. పెద్దదైన టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, కొత్త డ్యాష్‌బోర్డ్ రంగులు, అప్‌డేటెడ్ సీట్ అప్​హోలిస్ట్రీ లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఉన్న స్టేరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ఈఎస్​పీ) వంటి భద్రతా ఫీచర్లు ఇందులో కొనసాగుతాయి.

కంపెనీ అధికారిక లాంచ్ తేదీని ప్రకటించనప్పటికీ, వరుస పరీక్షల సరళిని బట్టి ఈ ఏడాది చివరి నాటికి వ్యాగన్​ఆర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశం ప్రస్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Maruti Suzuki WagonR : మారుతీ సుజుకీ వాగన్​ఆర్ ఫేస్​లిఫ్ట్​.. ఈ చిన్న హ్యాచ్​బ్యాక్​లో కనిపించే మార్పులేంటి?
Home/News/Maruti Suzuki WagonR : మారుతీ సుజుకీ వాగన్​ఆర్ ఫేస్​లిఫ్ట్​.. ఈ చిన్న హ్యాచ్​బ్యాక్​లో కనిపించే మార్పులేంటి?
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