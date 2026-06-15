WagonR Flex Fuel : సరికొత్త మారుతీ సుజుకీ వ్యాగన్ఆర్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ధర ఎంతో తెలుసా?
Maruti Suzuki Wagon R Flex Fuel : పర్యావరణ హిత ఇంధన వాడకాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ మారుతి సుజుకి తన పాపులర్ హ్యాచ్బ్యాక్ వ్యాగన్ ఆర్ 'బయోఫ్లెక్స్' (ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్) మోడల్ ధరను రూ. 7.24 లక్షలుగా ప్రకటించింది. అయితే ఈ కారును కేవలం కమర్షియల్ విభాగం కోసమే కంపెనీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో పర్యావరణ అనుకూల ఇంధన సాంకేతికత వైపు అడుగులు వేగంగా పడుతున్నాయి. దేశంలో ఇథనాల్ ఇంధన వినియోగాన్ని పెంచాలనే ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి మద్దతుగా దేశీయ కార్ల దిగ్గజం మారుతీ సుజుకీ సరికొత్త ‘వ్యాగన్ఆర్ బయోఫ్లెక్స్’ కారు ధరను అధికారికంగా ప్రకటించింది. దిల్లీ ఎక్స్షోరూమ్ ప్రకారం దీని ధరను రూ. 7.24 లక్షలుగా కంపెనీ నిర్ణయించింది. ఈ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ హ్యాచ్బ్యాక్ కారును వ్యాగన్ఆర్ టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ అయిన జెడ్ఎక్స్ఐ+ 1.2 మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆధారంగా రూపొందించారు.
అయితే, సాధారణ కస్టమర్లకు ఈ కారు ఇప్పుడే దొరకదు! దీనిని కేవలం కమర్షియల్ (టాక్సీ/ట్రాన్స్పోర్ట్) కొనుగోలుదారుల కోసం మాత్రమే కంపెనీ ప్రత్యేకంగా లాంచ్ చేసింది.
సాధారణ మోడల్ కంటే రూ. 86,000 ఖరీదు!
ధర విషయానికి వస్తే.. ఈ కొత్త వ్యాగన్ఆర్ బయోఫ్లెక్స్ మోడల్, ప్రస్తుత సాధారణ వ్యాగన్ ఆర్ జెడ్ఎక్స్ఐ+ 1.2 లీటర్ మాన్యువల్ వేరియంట్ కంటే రూ. 86,000 ఎక్కువ ధరను కలిగి ఉంది. అలాగే కమర్షియల్ మార్కెట్లో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న వ్యాగన్ ఆర్ టూర్ హెచ్3 మోడల్ ధరలతో పోల్చినా ఇది కాస్త ఖరీదైనదే. టూర్ హెచ్3 మోడల్ ధరలు ఇంధన ఆప్షన్లను బట్టి రూ. 4.99 లక్షల నుంచి రూ. 5.89 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి.
అయితే టూర్ హెచ్3 కారులో చిన్నదైన 1.0 లీటర్ ఇంజన్ను వాడగా, ఈ సరికొత్త బయోఫ్లెక్స్ మోడల్లో మాత్రం మరింత శక్తివంతమైన 1.2 లీటర్ ఇంజన్ను మారుతీ సుజుకీ అమర్చింది.
ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ కోసం ప్రత్యేకంగా మార్చిన ఇంజిన్..
ఈ వ్యాగన్ఆర్ బయోఫ్లెక్స్ కారులో మారుతీకి చెందిన నమ్మకమైన కెే12ఎన్ 1.2 లీటర్, ఫోర్-సిలిండర్ ఇంజన్ను ఉపయోగించారు. సాధారణ పెట్రోల్తో పాటు ఎక్కువ శాతం ఇథనాల్ కలిపిన మిశ్రమ ఇంధనంతో కూడా ఈ ఇంజన్ సజావుగా నడవడానికి వీలుగా కంపెనీ ఇందులో కీలక మార్పులు చేసింది. ఇందులో భాగంగా సరికొత్త ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్లు, మెరుగైన ఫ్యూయల్ పంప్, సరికొత్త ఫ్యూయల్ పైపులతో పాటు రీకాలిబ్రేట్ చేసిన ఈసీయూ, ఇంధనంలో ఇథనాల్ శాతాన్ని గుర్తించే ప్రత్యేక 'ఇథనాల్ సెన్సార్'ను అమర్చారు.
ఈ బయోఫ్లెక్స్ వర్షన్కు సంబంధించిన పూర్తి సాంకేతిక వివరాలు, అది ప్రొడ్యూస్ చేసే పవర్, మైలేజ్ లెక్కలను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఒక అవగాహన కోసం చెప్తే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న సాధారణ వ్యాగన్ఆర్ జెడ్ఎక్స్ఐ+ మోడల్ 91 హార్స్పవర్, 114 న్యూటన్ మీటర్ల టార్క్ను అందిస్తూ, లీటరుకు 23.56 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
లుక్లో పెద్దగా మార్పుల్లేవు.. కానీ ఫీచర్లు అదరహో!
బాహ్య డిజైన్ పరంగా చూస్తే ఈ కొత్త మోడల్ దాదాపు సాధారణ వ్యాగన్ ఆర్ లాగే ఉంటుంది. కారు పక్క భాగంలో ఇచ్చిన "Flex Fuel" గ్రాఫిక్స్ (డెకాల్స్), వెనుక డిక్కీ తలుపుపై ఉన్న "Bioflex" బ్యాడ్జ్ మాత్రమే ఇది ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ కారు అని గుర్తుపట్టేలా చేస్తాయి. కారు లోపలి భాగం కూడా ఎప్పటిలాగే నలుపు, బేజ్ కలర్ డ్యూయల్-టోన్ థీమ్, ఫ్యాబ్రిక్ సీట్లు, త్రీ-స్పోక్ మల్టీఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్తో వస్తుంది.
ఫీచర్ల పరంగా మారుతీ సుజుకీ ఈ కారులో కమర్షియల్ వాహనదారులకు కావాల్సిన అన్ని వసతులను కల్పించింది. ఇందులో యాండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే సపోర్ట్ చేసే 7-ఇంచుల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ప్రయాణికుల రక్షణ కోసం 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్సీ) వంటి కీలక సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఇది టాప్ ట్రిమ్ ఆధారంగా రావడం వల్ల మ్యాన్యువల్ ఏసీ, వెనుక వైపు ఏసీ వెంట్స్, ఫ్రంట్ ఫాగ్ లాంప్స్, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ఫోర్-స్పీకర్ల సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉండబోతున్నాయి.
ప్రస్తుతానికి కమర్షియల్ ఆపరేటర్ల ఫీడ్బ్యాక్, ఇంధన లభ్యత ఆధారంగా భవిష్యత్తులో ఈ మోడల్ను సాధారణ కస్టమర్లకు కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More