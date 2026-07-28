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    Moving Average: స్టాక్ మార్కెట్లో 'మూవింగ్ యావరేజ్' వ్యూహం: ఎప్పుడు, ఎలా ఉపయోగించాలి?

    స్టాక్ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల్లో స్వల్పకాలిక గందరగోళాన్ని పక్కనపెట్టి, ప్రధాన ట్రెండ్‌ను గుర్తించడానికి 'మూవింగ్ యావరేజ్' అత్యంత నమ్మకమైన సాంకేతిక సూచిక. దీనిపై కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ అందిస్తున్న టిప్స్ మీకోసం. వారి మాటల్లోనే చదవండి.

    Published on: Jul 28, 2026, 12:09:54 IST
    By HT Telugu Desk
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    స్టాక్ మార్కెట్‌లో స్వల్పకాలిక వార్తలు, ఆకస్మిక హెచ్చుతగ్గుల నుంచి అసలైన మార్కెట్ దిశను గుర్తించడం ఇన్వెస్టర్లకు నిరంతరం ఎదురయ్యే పెద్ద సవాలు. సాంకేతిక విశ్లేషణలో (Technical Analysis) సుదీర్ఘకాలంగా విరివిగా వాడుతున్న 'మూవింగ్ యావరేజ్' (Moving Average) వ్యూహం ఈ గందరగోళాన్ని తొలగించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మార్కెట్లో ఇప్పుడే అడుగుపెట్టిన వారికైనా, అనుభవజ్ఞులైన ట్రేడర్లకైనా ఈ సూచికను సరిగ్గా ఎలా వాడాలో తెలియడం ఎంతో ప్రయోజనకరం.

    కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్
    కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్

    అసలు ఏమిటీ మూవింగ్ యావరేజ్?

    మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో స్టాక్ లేదా ఇండెక్స్ ముగింపు ధరల ఆధారంగా లెక్కించే గణిత సగటు. రోజువారీ ధరల ఊగిసలాటలను ఇది ఫిల్టర్ చేసి, మార్కెట్ ఏ దిశగా సాగుతోందో స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. ఇందులో ప్రధానంగా రెండు రకాలు ఉన్నాయి.

    సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (SMA): నిర్ణీత రోజుల సాధారణ సగటు ధరను లెక్కిస్తుంది. (ఉదాహరణకు 50 రోజుల SMA అంటే గత 50 ట్రేడింగ్ రోజుల సగటు ముగింపు ధర).

    ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA): ఇటీవలి కాలంలో నమోదైన ధరలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. దీనివల్ల ప్రస్తుత మార్కెట్ కదలికలకు ఇది వేగంగా స్పందిస్తుంది.

    ఇన్వెస్టర్లకు మూవింగ్ యావరేజ్‌లు ఎందుకు ముఖ్యం?

    మదుపరులు తమ పెట్టుబడి ప్రమాదాలను తగ్గించుకోవడానికి ఈ విధానం బాగా తోడ్పడుతుంది.

    ట్రెండ్ గుర్తింపు: మూవింగ్ యావరేజ్ గ్రాఫ్ పైకి పెరుగుతుంటే అది మార్కెట్లో కొనుగోళ్ల జోరును (Upward Momentum), కిందకు పడుతుంటే అమ్మకాల ఒత్తిడిని (Downward Pressure) సూచిస్తుంది.

    ట్రెండ్ రివర్సల్స్: స్వల్పకాలిక మూవింగ్ యావరేజ్, దీర్ఘకాలిక యావరేజ్‌ను దాటి పైకి వెళ్తే దానిని 'గోల్డెన్ క్రాస్' (బుల్లిష్ సంకేతం) అని, కిందకు పడిపోతే 'డెత్ క్రాస్' (బేరిష్ సంకేతం) అని అంటారు.

    స్పష్టమైన నిర్ణయాలు: భావోద్వేగాలకు లోనుకాకుండా, గణాంకాల ఆధారంగా ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది దోహదపడుతుంది.

    ఏ సమయంలో ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేయాలి?

    స్పష్టమైన ట్రెండ్ ఉన్న మార్కెట్లలో మూవింగ్ యావరేజ్‌లు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.

    ట్రెండ్‌ను నిర్ధారించుకోవడానికి: ధరలు 50 రోజుల లేదా 200 రోజుల యావరేజ్ కంటే పైన లేదా కింద నిలకడగా ఉన్నాయా అనేది గమనించాలి.

    ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ సమయాలు: స్టాక్ ధర సుదీర్ఘకాలిక యావరేజ్‌ను దాటి పైకి వెళితే కొనుగోలుకు, కిందకు పడిపోతే అమ్మకానికి సంకేతంగా భావించవచ్చు.

    రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్: వీటిని సపోర్ట్, రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలుగా భావిస్తూ 'స్టాప్-లాస్' పాయింట్లను ఖరారు చేసుకోవచ్చు.

    అయితే, మార్కెట్ ఒకే పరిధిలో (Sideways or Range-bound) తిరుగుతున్నప్పుడు ఈ సూచిక తప్పుడు సంకేతాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

    ప్రయోజనాలు, పరిమితులు

    ప్రయోజనాలు:

    1. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల్లో స్పష్టమైన చిత్రాన్ని ఇస్తుంది.
    2. స్వల్పకాలికం (10 రోజుల EMA) నుండి దీర్ఘకాలికం (200 రోజుల SMA) వరకు అన్ని కాలపరిమితులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
    3. సాధారణ ఇన్వెస్టర్ల నుండి పెద్ద సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల వరకు అందరూ విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు.

    పరిమితులు:

    1. పాత డేటా ఆధారితం (Lagging Nature): ఇది గత ధరల ఆధారంగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి, ట్రెండ్‌ను ముందుగా ఊహించలేదు. ట్రెండ్ మొదలయ్యాక మాత్రమే నిర్ధారిస్తుంది.
    2. ఫాల్స్ బ్రేక్‌అవుట్స్: మార్కెట్ తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నప్పుడు తప్పుడు సంకేతాలు ఇచ్చి అనవసర ట్రేడింగ్‌కు దారితీయవచ్చు.
    3. సాంకేతిక అంశాలతో పాటు ప్రాథమిక విశ్లేషణ (Fundamental Analysis) లేకపోతే నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    వ్యాపారులకు అవసరమైన కీలక సమయ పరిమితులు (Timeframes)

    మార్కెట్ విశ్లేషణలో వేర్వేరు లక్ష్యాల కోసం వేర్వేరు యావరేజ్‌లను ఉపయోగించాలి.

    డే ట్రేడర్లు: స్టాప్-లాస్ సూచికగా 10 రోజుల EMAని ఉపయోగిస్తారు.

    మీడియమ్ టర్మ్ ట్రేడర్లు: మీడియం టర్మ్ ట్రెండ్‌ను అంచనా వేయడానికి 20 రోజుల SMAని వాడతారు.

    లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్లు: సుదీర్ఘకాలిక మద్దతు ధరను లేదా సగటు ధరను తెలుసుకోవడానికి 200 రోజుల SMAని ఉపయోగిస్తారు.

    ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేసేటప్పుడు వాల్యూమ్ అనాలిసిస్, RSI వంటి ఇతర టెక్నికల్ ఇండికేటర్లతో కలిపి పరిశీలిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

    పర్ఫెక్ట్ సమయం కోసం వేచి చూడటం కంటే, క్రమశిక్షణతో కూడిన క్రమబద్ధమైన విధానాన్ని పాటించడమే మార్కెట్లో విజయానికి కీలక సూత్రం.

    వ్యాసకర్త:

    శ్రీకాంత్ చౌహాన్

    ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్,

    కోటక్ సెక్యూరిటీస్

    (గమనిక: ఈ విశ్లేషణ కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టేముందు స్వయంగా విశ్లేషణ చేయడం లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.)

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/News/Moving Average: స్టాక్ మార్కెట్లో 'మూవింగ్ యావరేజ్' వ్యూహం: ఎప్పుడు, ఎలా ఉపయోగించాలి?
    Home/News/Moving Average: స్టాక్ మార్కెట్లో 'మూవింగ్ యావరేజ్' వ్యూహం: ఎప్పుడు, ఎలా ఉపయోగించాలి?
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