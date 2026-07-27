ఈక్విటీ మార్కెట్లలో 'స్ట్రాటెజిక్ యావరేజింగ్' పాత్ర: తెలివైన పెట్టుబడి వ్యూహం
ఈక్విటీ మార్కెట్లలో మార్కెట్ టైమింగ్ను సరిగ్గా అంచనా వేయడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. ఈ క్రమంలో సాధారణ ఇన్వెస్టర్లకు 'స్ట్రాటెజిక్ యావరేజింగ్' ఒక క్రమశిక్షణతో కూడిన, తెలివైన పెట్టుబడి మార్గాన్ని చూపుతుందని కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ వివరిస్తున్నారు.
స్టాక్ మార్కెట్లలో ఒడుదొడుకులు (Volatility) ఎదురైనప్పుడు సాధారణ ఇన్వెస్టర్లు భయాందోళనలకు గురై తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. మార్కెట్ పతనమవుతున్నప్పుడు కంగారుపడి నష్టాల్లో షేర్లను విక్రయించడం లేదా మార్కెట్ గరిష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కొనుగోళ్లు జరపడం చేస్తుంటారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారమే 'స్ట్రాటెజిక్ యావరేజింగ్'.
యావరేజింగ్ అంటే ఏమిటి?
ఒకే స్టాక్ను విభిన్న ధరల వద్ద కొనుగోలు చేయడం ద్వారా సగటు కొనుగోలు ధరను (Average Purchase Cost) సర్దుబాటు చేయడాన్నే యావరేజింగ్ అంటారు. ఇది ప్రధానంగా రెండు రకాలు:
డౌన్వర్డ్ యావరేజింగ్: ఒక స్టాక్ ధర తగ్గినప్పుడు మరిన్ని షేర్లు కొనుగోలు చేయడం. దీనివల్ల సగటు కొనుగోలు ధర తగ్గుతుంది.
అప్వర్డ్ యావరేజింగ్: ఒక స్టాక్ ధర పెరుగుతున్న కొద్దీ కొనుగోలు చేస్తూ వెళ్లడం. దీనివల్ల సగటు కొనుగోలు ధర పెరుగుతుంది.
సరైన పరిశోధన, సుదీర్ఘకాల దృష్టి, సరైన పోర్ట్ఫోలియో కేటాయింపులతో ఈ యావరేజింగ్ను ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేస్తే దాన్నే 'స్ట్రాటెజిక్ యావరేజింగ్' అంటారు.
స్ట్రాటెజిక్ యావరేజింగ్ ఎందుకు ముఖ్యం?
భావోద్వేగ రహిత పెట్టుబడులు: మార్కెట్ పతనం సమయంలో భయపడి అమ్మేయకుండా, హేతుబద్ధంగా ఆలోచించి పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఇది తోడ్పడుతుంది.
దీర్ఘకాలిక వృద్ధి: తాత్కాలిక మార్కెట్ ఒడుదొడుకుల వల్ల ప్రాథమికంగా బలంగా ఉన్న (Fundamentally Strong) కంపెనీల షేర్లు పడిపోయినప్పుడు, వాటిలో పెట్టుబడులు కొనసాగించడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో అధిక సంపదను సృష్టించవచ్చు.
కాంపౌండింగ్ శక్తులు పెరుగుతాయి: సగటు కొనుగోలు ధర తగ్గడం వల్ల, మార్కెట్ తిరిగి కోలుకున్నప్పుడు లాభాల శాతం ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఏయే రంగాలు, సమయాల్లో ఇది బాగా పనిచేస్తుంది?
ముఖ్యంగా సైక్లికల్ స్వభావం కలిగిన కమోడిటీలు, ఎఫ్ఎమ్సిజి (FMCG) వంటి రంగాలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మార్పులు, ప్రభుత్వ విధానాలు, ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల లేదా వడ్డీ రేట్ల మార్పుల వల్ల అకస్మాత్తుగా పడిపోతుంటాయి. ఇలాంటి సమయాల్లో స్ట్రాటెజిక్ యావరేజింగ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
స్ట్రాటెజిక్ యావరేజింగ్ ఎప్పుడు చేయాలి?
- తాత్కాలిక ప్రతికూలతల వల్ల స్టాక్ ధర పడిపోయినా, కంపెనీ ప్రాథమికంగా బలంగా ఉన్నప్పుడు.
- ఒక రంగానికి (ఉదాహరణకు: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, పునరుత్పాదక ఇంధనం, బ్యాంకింగ్/ఫైనాన్స్) సంబంధించి దీర్ఘకాలిక భవిష్యత్తుపై స్పష్టమైన నమ్మకం ఉన్నప్పుడు.
- మార్కెట్ తీవ్ర పతనంలో ఉన్నప్పుడు, నాణ్యమైన షేర్లు తక్కువ ధరకు (Discounted Valuations) లభిస్తున్నప్పుడు.
హెచ్చరిక: పడిపోతున్న ప్రతి షేరును యావరేజ్ చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరం. బలహీనమైన లేదా మూలాలు సరిగ్గా లేని కంపెనీల షేర్లను యావరేజ్ చేస్తే, మీ నష్టాలు మరింత పెరుగుతాయి.
గుర్తుంచుకోవాల్సిన కీలక అంశాలు
గుడ్డిగా యావరేజ్ చేయవద్దు: షేర్ ధర తగ్గింది కదా అని ప్రతిదానిని కొనకూడదు. పరిశోధన ఆధారంగా మాత్రమే నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
పోర్ట్ఫోలియో సమతుల్యత: ఒకే స్టాక్లో పరిమితికి మించి యావరేజింగ్ చేయడం వల్ల మీ పోర్ట్ఫోలియోపై ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
నగదు లభ్యత (Liquidity): యావరేజింగ్ చేయడానికి నిధులు అవసరం. దీని కోసం ఎమర్జెన్సీ ఫండ్స్ లేదా రోజువారీ ఖర్చుల డబ్బును ఉపయోగించవద్దు.
కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ సమస్యలు ఉంటే వదిలేయండి: కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ లోపాలు ఎదుర్కొంటున్న కంపెనీల విషయంలో యావరేజింగ్ చేయకుండా ఉండటమే కాదు, తక్షణమే నిష్క్రమించడం (Exit) మేలు. ఇటివలి 'జెన్సోల్ ఇంజనీరింగ్' (Gensol Engineering) ఘటనే దీనికి నిదర్శనం.
సిప్ (SIP) - స్ట్రాటెజిక్ యావరేజింగ్కు ఉత్తమ ఉదాహరణ
మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో చేసే ఎస్ఐపీ (SIP - Systematic Investment Plan) విధానం స్ట్రాటెజిక్ యావరేజింగ్కు నిజమైన ఉదాహరణ. ప్రతి నెలా నిర్ణీత మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, మార్కెట్ పడిపోయినప్పుడు ఎక్కువ యూనిట్లు, పెరిగినప్పుడు తక్కువ యూనిట్లు లభిస్తాయి. కాలక్రమేణా ఇది సగటు వ్యయాన్ని తగ్గించి, మార్కెట్ ఒడుదొడుకుల నుంచి రక్షణ ఇస్తుంది. ఇదే సూత్రాన్ని నాణ్యమైన బ్లూచిప్ షేర్లలో నేరుగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. దీనినే 'సిస్టమాటిక్ ఈక్విటీ ప్లాన్' (SEP) అంటారు.
స్ట్రాటెజిక్ యావరేజింగ్ అంటే మార్కెట్లో ప్రతీ పతనానికి స్పందించడం కాదు. సరైన సిద్ధాంతం, సహనం, స్పష్టమైన లక్ష్యంతో వ్యవహరించడం. ఇన్వెస్టర్లు నిరంతరం మార్కెట్ గరిష్టాలను లేదా కనిష్టాలను ఊహించడానికి ప్రయత్నించే కంటే, సమర్థవంతమైన ప్రణాళికతో ఉండటమే ఉత్తమం. ఎల్లప్పుడూ మార్కెట్ టైమింగ్ కంటే, పెట్టుబడిలోని స్థిరత్వమే మిమ్మల్ని విజేతగా నిలబెడుతుంది.
వ్యాసకర్త
- శ్రీకాంత్ చౌహాన్,
హెడ్ - ఈక్విటీ రీసెర్చ్,
కోటక్ సెక్యూరిటీస్
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