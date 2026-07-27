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    Stock market : చమురు ధర ఢమాల్- స్టాక్​ మార్కెట్​లకు జోష్! ఈ 5 స్టాక్స్​తో లాభాలు..

    Stocks to buy today : జులై 27, 2026 ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు ముడి చమురు ధర, లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jul 27, 2026, 08:14:10 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 332 పాయింట్లు పడి 76,060 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 102 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,767 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 101 పాయింట్లు పెరిగి 56,693 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
    స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

    కాగా.. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య గత కొన్ని రోజులుగా పరస్పర దాడులు జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. కానీ, గత వారాంతంలో ఈ దాడులు ఆగిపోయాయి. ఫలితంగా అప్పటివరకు అమాంతం పెరిగిపోయిన ముడి చమురు ధర ఇప్పుడు దిగొస్తోంది. ఫలితంగా, ప్రపంచ స్టాక్​ మార్కెట్​లు పాజిటివ్​గా స్పందిస్తున్నాయి.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 3,892.77 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,453.55 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 130 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. కాగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య దాడులు ఆగిపోవడంతో అగ్రరాజ్య స్టాక్ మార్కెట్ ఫ్యూచర్స్ లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.

    ఇక ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో స్వల్ప లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధర..

    అంతర్జాతీయంగా సానుకూల పరిస్థితుల మధ్య ముడి చమురు ధర భారీగా పతనమైంది. బ్రెంట్​ క్రూడ్ ఏకంగా 5శాతం డౌన్ అయ్యి బ్యారెల్​కు 92 డాలర్ల దిగువకు చేరింది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    సిల్వర్ టచ్ టెక్నాలజీస్- బై రూ. 200, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 190, టార్గెట్​ రూ. 215

    పీవీఆర్​ ఐనాక్స్- బై రూ. 1064, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1003, టార్గెట్​ రూ. 1150

    జ్ఞాలెడ్జ్ మెరైన్ అండ్​ ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్- బై రూ. 2430, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2310, టార్గెట్​ రూ. 2430

    టీటీకే హెల్త్​కేర్- బై రూ. 1047, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 986, టార్గెట్​ రూ. 1125

    ఆసాహీ సోంగ్​వాన్ కలర్స్- బై రూ. 333, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 317, టార్గెట్​ రూ. 355

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Stock Market : చమురు ధర ఢమాల్- స్టాక్​ మార్కెట్​లకు జోష్! ఈ 5 స్టాక్స్​తో లాభాలు..
    Home/News/Stock Market : చమురు ధర ఢమాల్- స్టాక్​ మార్కెట్​లకు జోష్! ఈ 5 స్టాక్స్​తో లాభాలు..
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