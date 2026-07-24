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    Stock market : 100 డాలర్లకు చేరువలో చమురు ధర- స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు ఈరోజు కూడా నష్టాలే!

    Crude oil price : ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు ముడి చమురు ధర, లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jul 24, 2026, 08:15:26 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 366 పాయింట్లు పడి 76,391 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 127 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,870 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 535 పాయింట్లు పడి 56,592 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్..
    స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్..

    కాగా.. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య అనిశ్చితులు రోజురోజుకు తీవ్రరూపం దాల్చుతుండటంతో ప్రపంచ స్టాక్​ మార్కెట్​లు మళ్లీ నష్టాల బాటపట్టాయి.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 2,999.23 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 2,947.14 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 170 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 కిందకు పడుతూనే ఉంది. సూచీ ఇప్పుడు కీలకమైన 23,800 సపోర్ట్​ని బ్రేక్​ చేయ్యకుండా ఉండాలి. అదే కూడా విఫలమైతే.. నిఫ్టీ50 రానున్న సెషన్స్​లో 23,000కి కూడా పడిపోవచ్చు,” అని ప్రభుదాస్ లిల్లాధేర్​కి చెందిన వైస్ ప్రెసిడెంట్ వైశాళి పరేఖ్ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.97 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.21శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 2.15 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    ముడి చమురు ధర..

    పశ్చిమాసియాలో అనిశ్చితుల కారణంగా ముడి చమురు ధర ఈ ఒక్క వారంగా లోనే 13.5శాతం పెరిగింది! ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో బ్రెంట్​ క్రూడ్ ఫ్లాట్​గా 0.72శాతం పడి బ్యారెల్​కి 99.97 డాలర్లకు చేరింది.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    మాన్ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 533, స్టాప్ లాస్- రూ. 520, టార్గెట్​ రూ. 560

    ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 89, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 87.5, టార్గెట్​ రూ. 93

    ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్- బై రూ. 174, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 171, టార్గెట్​ రూ. 182

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Stock Market : 100 డాలర్లకు చేరువలో చమురు ధర- స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు ఈరోజు కూడా నష్టాలే!
    Home/News/Stock Market : 100 డాలర్లకు చేరువలో చమురు ధర- స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు ఈరోజు కూడా నష్టాలే!
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