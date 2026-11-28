ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
డీలిమిటేషన్ బిల్లు: ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళలకు ప్రత్యేక కోటా కావాలన్న మాయావతి
డీలిమిటేషన్ ద్వారా మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేసే కేంద్రం నిర్ణయాన్ని మాయావతి స్వాగతించారు. అయితే ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళలకు ప్రత్యేక ఉప-కోటా కల్పించాలని, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం డీలిమిటేషన్ను వాడుకోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.
డీలిమిటేషన్ ద్వారా మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేసేందుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించిన బిల్లుల ప్యాకేజీని బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (బీఎస్పీ) అధ్యక్షురాలు మాయావతి శనివారం స్వాగతించారు. లోక్సభ, రాష్ట్ర శాసనసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించే ప్రయత్నాలను సమర్థించినా, షెడ్యూల్డ్ కులాలు (ఎస్సీ), షెడ్యూల్డ్ తెగల (ఎస్టీ) మహిళలకు ప్రత్యేక ఉప-కోటా ఇవ్వాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. దీనివల్ల మరింత అర్థవంతమైన, సమన్యాయ ప్రాతినిధ్యం లభిస్తుందని అన్నారు.
నవంబరు 30న ప్రారంభమయ్యే పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలకు ముందు ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాయావతి స్పందించారు. లోక్సభ, రాష్ట్ర అసెంబ్లీల సీట్లను 50 శాతం పెంచే ప్రతిపాదన, దాంతో పాటు చేపట్టే డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ వెనుక ఉన్న రాజకీయ ఉద్దేశాలను ఆమె ప్రశ్నించారు. ప్రజా సంక్షేమం కంటే తమ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే అధికార ప్రభుత్వాలు ఎన్నికల ఏర్పాట్లను తరచూ వాడుకుంటాయని ఆరోపించారు.
ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళలకు ప్రత్యేక కోటాపై మాయావతి వాదన
మహిళా రిజర్వేషన్ను బీఎస్పీ ఎప్పుడూ సమర్థించిందని, త్వరగా అమలు చేయాలని కోరిందని మాయావతి ఎక్స్ వేదికగా వరుస పోస్టుల్లో తెలిపారు. అయితే తరతరాలుగా అణచివేతకు, వివక్షకు గురైన వర్గాల మహిళలకు ప్రతిపాదిత కోటాలో ప్రత్యేక ఏర్పాటు అవసరమని స్పష్టం చేశారు.
"ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాల మహిళలకు ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ కల్పించి ఉంటే అది చారిత్రక అడుగుగా నిలిచేది" అని మాయావతి ఆకాంక్షించారు.
ఈ డిమాండ్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం సానుభూతితో పరిశీలించాలని మాయావతి కోరారు. కులతత్వం, సంకుచితత్వం, డబ్బు, కండబలం వంటి సమస్యలున్న ఎన్నికల రాజకీయాల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళలు సక్రమంగా పాల్గొని ముందుకు సాగడానికి ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు.
బిల్లుల ప్యాకేజీ ముఖ్యాంశాలు, 2027 యూపీ ఎన్నికల కోణం
డీలిమిటేషన్ ద్వారా మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేసేందుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించిన ప్యాకేజీలో ప్రతి రాష్ట్రంలో లోక్సభ, అసెంబ్లీ సీట్లను 50 శాతం పెంచాలని ప్రతిపాదించారు. రాజ్యాంగ (132వ సవరణ) బిల్లు, 2026, డీలిమిటేషన్ (రెండో) బిల్లు, 2026తో పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సంబంధించిన చట్టాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
2029 లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందే మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడమే ఈ ప్రతిపాదనల ఉద్దేశం. 1971 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న సీట్ల ప్రాతినిధ్య నిష్పత్తిని 2051 వరకు అలాగే ఉంచుతూ, నియోజకవర్గాల సరిహద్దులు తిరిగి గీయడానికి 2011 జనాభా లెక్కలను వాడాలని ప్రతిపాదించారు. సీట్ల కేటాయింపు, నియోజకవర్గాల సరిహద్దులను కేంద్రంలోని అధికార పార్టీ తమ ఎన్నికల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా మలచుకునే అవకాశం ఉందని మాయావతి అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
2027 ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు మాయావతి వ్యాఖ్యలు రాజకీయ ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. శాసనసభ సీట్ల పెంపు, రిజర్వేషన్ మార్పులు రాజకీయ ప్రాతినిధ్యంతో పాటు అభ్యర్థుల ఎంపికపైనా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
అంబేడ్కర్ ఆశయాలు, ఓటర్లకు మాయావతి పిలుపు
ప్రతినిధులను ఎన్నుకునేటప్పుడు మతం, కులం, ప్రాంతీయ అంశాలకు అతీతంగా వ్యవహరించాలని ఓటర్లకు మాయావతి పిలుపునిచ్చారు. రాజకీయ పార్టీల హామీలు, ప్రకటనలకు ఆకర్షితులు కాకుండా నిజాయతీ, ప్రజా సంక్షేమ నిబద్ధత ఉన్న అభ్యర్థులనే ఎన్నుకోవాలని కోరారు.
బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ వారసత్వాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. సమానత్వం, గౌరవం, సామాజిక న్యాయం అనే రాజ్యాంగ సూత్రాలకు బీఎస్పీ కట్టుబడి ఉందని మాయావతి తెలిపారు. ప్రస్తుత రాజ్యాంగ ముసాయిదా ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళలకు మూడో వంతు రిజర్వేషన్ ఆయా వర్గాలకు కేటాయించిన నియోజకవర్గాల్లోనే రొటేషన్ పద్ధతిలో వర్తిస్తుంది. ఆ వర్గాల మహిళలకు మరింత స్పష్టమైన ప్రత్యేక ఏర్పాటు ఉండాలని మాయావతి కోరుతున్నారు.
పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాల్లో రాజ్యాంగ సవరణలు, ప్రతిపాదిత డీలిమిటేషన్ విధానంపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉండగా కేంద్రం ప్రతిపాదనలకు పార్లమెంటు ఆమోదం లభించాల్సి ఉంది.