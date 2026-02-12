Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బంగారం నేలచూపులు: రూ. 1.58 లక్షల దిగువకు చేరిన పసిడి.. వెండి ధర కూడా డౌన్

    Gold rate today: అమెరికా డాలర్ పుంజుకోవడంతో దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఎంసీఎక్స్‌ (MCX)లో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1.58 లక్షల దిగువకు పడిపోగా, వెండి ధర కూడా 1 శాతం మేర క్షీణించింది.

    Published on: Feb 12, 2026 9:36 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రపంచ మార్కెట్లలో నెలకొన్న పరిణామాల ప్రభావం దేశీయంగా పసిడి ధరలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గత సెషన్‌లో లాభపడిన బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో మళ్లీ నష్టాల బాట పట్టాయి. అమెరికాలో జనవరి నెలకు సంబంధించి ఉద్యోగ గణాంకాలు ఆశించిన దానికంటే మెరుగ్గా రావడంతో, యూఎస్ డాలర్ విలువ పెరిగింది. ఫలితంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌తో పాటు మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లోనూ ధరలు క్షీణించాయి.

    బంగారం నేలచూపులు: రూ. 1.58 లక్షల దిగువకు చేరిన పసిడి.. వెండి ధర కూడా డౌన్
    బంగారం నేలచూపులు: రూ. 1.58 లక్షల దిగువకు చేరిన పసిడి.. వెండి ధర కూడా డౌన్

    ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్ అప్‌డేట్:

    1. బంగారం: ఏప్రిల్ కాంట్రాక్టుకు సంబంధించిన 10 గ్రాముల బంగారం ధర 0.47 శాతం తగ్గి రూ. 1,58,000 వద్ద ప్రారంభమైంది. ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే ఇది రూ. 1,57,701 కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. గత ముగింపు ధర రూ. 1,58,755తో పోలిస్తే ప్రస్తుతం సుమారు రూ. 676 మేర తగ్గి ట్రేడ్ అవుతోంది.
    2. వెండి: వెండి ధరలో కూడా భారీ కోత కనిపిస్తోంది. మార్చి కాంట్రాక్టుకు సంబంధించి కిలో వెండి ధర 0.63 శాతం తగ్గి రూ. 2,61,361 వద్ద ఓపెన్ అయింది. ఇంట్రాడేలో ఇది రూ. 2,60,453 కనిష్ట స్థాయిని తాకి దాదాపు 1 శాతం మేర నష్టపోయింది.

    ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను త్వరగా తగ్గిస్తుందని భావించిన ఇన్వెస్టర్లకు అక్కడి ఉద్యోగ గణాంకాలు షాక్ ఇచ్చాయి. లేబర్ మార్కెట్ బలంగా ఉండటంతో, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు ఇప్పుడప్పుడే ఉండకపోవచ్చనే అంచనాలు పెరిగాయి. దీనివల్ల డాలర్ ఇండెక్స్ పుంజుకుంది. సాధారణంగా డాలర్ విలువ పెరిగితే, ఇతర కరెన్సీలలో బంగారం కొనడం భారంగా మారుతుంది, దాంతో డిమాండ్ తగ్గి ధరలు పడిపోతాయి.

    నిపుణుల విశ్లేషణ - పసిడి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది?

    ఇండస్‌ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది అభిప్రాయం ప్రకారం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధర 5,050 డాలర్ల వద్ద స్థిరంగా ఉంది. ఈ నెల ప్రారంభంలో చూసిన 13 శాతం భారీ పతనం నుంచి బంగారం మళ్లీ కోలుకుంది. సెంట్రల్ బ్యాంకుల నుంచి నిరంతర కొనుగోళ్లు, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి (Geopolitical tensions) కారణంగా పసిడికి ఇప్పటికీ మద్దతు లభిస్తోంది.

    ధరల అంచనా:

    ఎంసీఎక్స్‌లో బంగారం ఏప్రిల్ ఫ్యూచర్స్ నేడు రూ. 1,57,000 నుంచి రూ. 1,60,000 మధ్య ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని త్రివేది పేర్కొన్నారు.

    వెండి ధర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బలహీనంగా ఉన్నందున, ఇది కిలోకు రూ. 2,57,000 వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని ఆయన అంచనా వేశారు.

    ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు శుక్రవారం విడుదల కానున్న అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల (CPI Data) కోసం వేచి చూస్తున్నారు. ఈ డేటా ఆధారంగా ఫెడ్ రిజర్వ్ భవిష్యత్తు నిర్ణయాలు ఉండబోతున్నాయి.

    recommendedIcon
    News/News/బంగారం నేలచూపులు: రూ. 1.58 లక్షల దిగువకు చేరిన పసిడి.. వెండి ధర కూడా డౌన్
    News/News/బంగారం నేలచూపులు: రూ. 1.58 లక్షల దిగువకు చేరిన పసిడి.. వెండి ధర కూడా డౌన్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes