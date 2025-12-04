Edit Profile
    మీషో IPO: రెండో రోజు GMP భారీ జంప్... దరఖాస్తు చేసుకోవడం సురక్షితమేనా?

    మీషో IPO రెండో రోజు (డిసెంబర్ 4, 2025) గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) లో బలమైన పెరుగుదలను చూసింది. తొలి రోజు 2.35 రెట్లు సబ్‌స్క్రైబ్ కావడం దీనికి ప్రధాన కారణం. జీరో-బిజినెస్ మోడల్‌పై పనిచేసే ఈ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ధరల శ్రేణిని రూ. 105 నుంచి రూ. 111గా నిర్ణయించింది. 

    Published on: Dec 04, 2025 9:02 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఇ-కామర్స్ దిగ్గజం మీషో లిమిటెడ్ ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) డిసెంబర్ 3, 2025న భారతీయ ప్రాథమిక మార్కెట్లోకి వచ్చింది. ఈ ఇష్యూ డిసెంబర్ 5, 2025 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. జీరో-బిజినెస్ మోడల్‌పై పనిచేసే ఈ సంస్థ IPO ధరల శ్రేణిని ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 105 నుంచి రూ. 111గా ప్రకటించింది.

    మీషో IPO: రెండో రోజు GMP భారీ జంప్... దరఖాస్తు చేసుకోవడం సురక్షితమేనా? (Photo: Courtesy company website)
    మీషో IPO: రెండో రోజు GMP భారీ జంప్... దరఖాస్తు చేసుకోవడం సురక్షితమేనా? (Photo: Courtesy company website)

    మీషో సంస్థ ఈ IPO ద్వారా మొత్తం రూ. 5,421.20 కోట్లు సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో రూ. 4,250 కోట్లు తాజా షేర్ల జారీ (Fresh Issue) ద్వారా, మిగిలిన రూ. 1,171.20 కోట్లు ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) మార్గం ద్వారా సమీకరించనున్నారు. ఈ ఇష్యూ BSE, NSE లలో లిస్టింగ్ అవుతుంది.

    మీషో IPO జీఎంపీ (GMP) లో పెరుగుదల

    మీషో లిమిటెడ్ షేర్లు గ్రే మార్కెట్‌లో బలమైన ప్రీమియం వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయని మార్కెట్ పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. నిన్నటి రూ. 47 ప్రీమియంతో పోలిస్తే, ఈరోజు (డిసెంబర్ 4) మీషో షేర్లు గ్రే మార్కెట్‌లో రూ. 51 ప్రీమియం వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయని వారు తెలిపారు. గత రెండు రోజుల్లో, మీషో IPO జీఎంపీ రూ. 42 నుండి రూ. 51కి పెరిగింది.

    తొలి రోజు బిడ్డింగ్ ముగిసిన తర్వాత మీషో IPOకి బలమైన సబ్‌స్క్రిప్షన్ లభించడమే ఈరోజు జీఎంపీ పెరగడానికి కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    సబ్‌స్క్రిప్షన్ స్టేటస్: రిటైల్ దూకుడు

    రూ. 5,421.20 కోట్ల విలువైన ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ తొలి రోజు బిడ్డింగ్ ముగిసే సమయానికి 2.35 రెట్లు సబ్‌స్క్రైబ్ అయింది. ముఖ్యంగా, రిటైల్ విభాగంలో చందా 3.86 రెట్లు, నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (NII) విభాగంలో 1.80 రెట్లు, క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB) విభాగంలో 2.12 రెట్లు సబ్‌స్క్రైబ్ అయినట్లు సమాచారం.

    • IPO ముగింపు తేదీ: డిసెంబర్ 5, 2025.
    • ధరల శ్రేణి: రూ. 105 నుంచి రూ. 111.
    • లాట్ సైజు: ఒక లాట్‌లో 135 షేర్లు ఉంటాయి.
    • అలాట్‌మెంట్ తేదీ (అంచనా): డిసెంబర్ 6, 2025 లేదా డిసెంబర్ 8, 2025 (డిసెంబర్ 6న శనివారం వస్తే).

    విశ్లేషకుల అభిప్రాయం: దరఖాస్తు చేసుకోవడం సరైనదేనా?

    దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి 'సబ్‌స్క్రైబ్' ట్యాగ్: మెహతా ఈక్విటీస్‌కు చెందిన రాజన్ షిండే మాట్లాడుతూ, "కంపెనీ ఆర్థికాంశాలు ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధిని చూపుతున్నాయి. FY2024లో కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 32.8% పెరిగింది. అయితే, వృద్ధి, ఎకో సిస్టమ్ విస్తరణ కోసం కంపెనీ పెట్టుబడులు కొనసాగిస్తున్నందున లాభదాయకత ఇంకా ప్రతికూలంగా ఉంది" అని చెప్పారు.

    "రూ. 111 గరిష్ట ధర వద్ద ఈ ఇష్యూ దాదాపు 5.3x మార్కెట్-క్యాప్ టు సేల్స్‌గా అంచనా వేశారు. ఇది న్యూ జనరేషన్ టెక్ కంపెనీల లిస్టింగ్ ధరలతో పోలిస్తే సరసమైనదిగా కనిపిస్తోంది. మార్కెట్‌లో చొచ్చుకుపోవడం, పెరుగుతున్న వినియోగదారులు (MAUs), పోటీదారులతో పోలిస్తే తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు ఉన్నందున దీర్ఘకాలంలో మీషో మార్కెట్ వాటాను పెంచుకోవడానికి, లాభదాయకతను మెరుగుపరచుకోవడానికి మెరుగైన స్థానంలో ఉంది. కాబట్టి, భారతదేశంలో విస్తరిస్తున్న ఇ-కామర్స్ ల్యాండ్‌స్కేప్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలనుకునే రిస్క్-తీసుకోగల పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘకాలిక దృష్టితో ఈ IPOకి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు" అని ఆయన సిఫార్సు చేశారు.

    బోనంజా అనలిస్ట్

    బోనంజాకు చెందిన అభినవ్ తివారీ కూడా పెట్టుబడిదారులను దరఖాస్తు చేయమని సలహా ఇచ్చారు. అయితే, మీషో బలహీనమైన ప్రాథమికాంశాలతో అత్యంత పోటీ ఉన్న మార్కెట్‌లో పనిచేస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. "కంపెనీ ఇటీవల సానుకూల ఉచిత నగదు ప్రవాహాలను (Positive Free Cash Flows) సాధించినప్పటికీ, సుస్థిర లాభదాయకతకు మార్గం ఇంకా అనిశ్చితంగా ఉంది. H1 FY26 లో కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్లు FY24లోని 5.6% తో పోలిస్తే 3.8%కి తగ్గాయి. అదనంగా, అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి స్థాపిత సంస్థల నుండి బలమైన పోటీని ఎదుర్కొంటోంది" అని వివరించారు.

    'సబ్‌స్క్రైబ్' ట్యాగ్ ఇచ్చిన ఇతర బ్రోకరేజీ సంస్థలు: ICICI Direct, Marwadi Shares and Finance, SBI Securities, Master Capital Services, Swastika Investmart, మరియు Ventura Securities.

    Infographic: Courtesy mintgenie
    Infographic: Courtesy mintgenie

    (ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పై అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులవి లేదా బ్రోకింగ్ కంపెనీలవి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సలహా ఇస్తున్నాం.)

