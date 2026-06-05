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    ఎనిమిది రోజుల నష్టాలకు బ్రేక్: లాభాల్లోకి మీషో షేరు

    వరుస పతనంతో ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేసిన ఈ-కామర్స్ సంస్థ మీషో షేరు ధర ఎట్టకేలకు కోలుకుంది. లోయర్ లెవెల్ కొనుగోళ్ల మద్దతుతో శుక్రవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో ఈ స్టాక్ లాభాల బాట పట్టింది.

    Published on: Jun 05, 2026 2:22 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం మీషో (Meesho) షేరు ధర ఎట్టకేలకు ఊరట పొందింది. వరుసగా ఎనిమిది రోజుల పాటు నష్టాలను చవిచూసిన ఈ స్టాక్, శుక్రవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో కొనుగోళ్ల అండతో పుంజుకుంది. నేటి సెషన్‌లో మీషో షేరు ధర 2 శాతానికి పైగా లాభపడి 168.71 వద్దకు చేరింది. గురువారం నాటి ముగింపు ధర 165.34తో పోలిస్తే, శుక్రవారం ఈ షేరు 166.46 వద్ద సానుకూలంగా ట్రేడింగ్‌ను ప్రారంభించింది.

    ఎనిమిది రోజుల నష్టాలకు బ్రేక్: లాభాల్లోకి మీషో షేరు
    ఎనిమిది రోజుల నష్టాలకు బ్రేక్: లాభాల్లోకి మీషో షేరు

    లాక్-ఇన్ పీరియడ్ భయాలు

    డిసెంబర్ 2025లో స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయిన తర్వాత మీషో అత్యంత సుదీర్ఘమైన నష్టాల రికార్డును గురువారం మూటగట్టుకుంది. మార్చి త్రైమాసికంలో కంపెనీ బలమైన ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించినప్పటికీ, జూన్ 9, 2026న ముగియనున్న లాక్-ఇన్ గడువు కారణంగా ఈ షేరుపై గత కొన్ని రోజులుగా విపరీతమైన ఒత్తిడి నెలకొంది.

    మంగళవారం (జూన్ 9) నాటితో మీషో ఐపీఓ (IPO) పూర్వపు షేర్ హోల్డింగ్‌లో దాదాపు 68 శాతం వాటాకు లాక్-ఇన్ గడువు ముగియనుంది. దీనివల్ల సుమారు 54,000 కోట్ల విలువైన షేర్లు మార్కెట్లో ట్రేడింగ్‌కు అందుబాటులోకి వస్తాయి. అయితే, కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ వివరాల ప్రకారం మరో 20 శాతం ఈక్విటీ మాత్రం జూన్ 9, 2027 వరకు లాక్-ఇన్‌లోనే కొనసాగుతుంది.

    "లాక్-ఇన్ గడువు ముగిసిన తర్వాత మార్కెట్లో కేవలం 10 శాతం షేర్లు విక్రయానికి వచ్చినా, సెకండరీ మార్కెట్లో దాదాపు 5,400 కోట్ల మేర అమ్మకాల ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఈ మొత్తం మీషో ఐపీఓ సైజుతో సమానం" అని చాయిస్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ (Choice Institutional Equities) విశ్లేషించింది.

    20 శాతం లాభాలకు అవకాశం

    స్వల్పకాలంలో షేరుపై తాత్కాలిక ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, లాంగ్ టర్మ్‌లో మీషో మంచి ప్రదర్శన కనబరుస్తుందని చాయిస్ ఈక్విటీస్ భరోసా వ్యక్తం చేసింది. ఈ స్టాక్‌కు 'యాడ్' (ADD) రేటింగ్ ఇస్తూ, టార్గెట్ ధరను 210గా నిర్ణయించింది. ఇది ప్రస్తుత ధర కంటే దాదాపు 20 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేస్తోంది.

    వినియోగదారుల సంఖ్య భారీగా పెరగడం, సెల్లర్ నెట్‌వర్క్ నిరంతరం విస్తరించడం కంపెనీకి లాంగ్ టర్మ్‌లో కలిసివచ్చే అంశాలని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

    "ప్రస్తుత ఫండమెంటల్స్, లాక్-ఇన్ ముగింపు వంటి పరిణామాలు స్వల్పకాలంలో షేరు ధరను ప్రభావితం చేసినప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక వృద్ధిపై మాకు నమ్మకం ఉంది. అందుకే మేము మీషో వాల్యుయేషన్‌ను 4.0x FY28E EV/రెవెన్యూగా లెక్కిస్తూ 210 టార్గెట్ ధరను కొనసాగిస్తున్నాం" అని బ్రోకరేజ్ సంస్థ వివరించింది.

    ఇప్పటివరకు మీషో షేరు ప్రయాణం

    గత ఏడాది డిసెంబర్ 2025లో స్టాక్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన ఈ సంస్థ, ఇన్వెస్టర్లకు 162.50 వద్ద లిస్టింగ్ ద్వారా సుమారు 46.40 శాతం బంపర్ లాభాలను అందించింది. ఆ తర్వాత లాక్-ఇన్ భయాలతో ఈ షేరు ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటోంది. గత ఒక వారంలో 9 శాతం, నెల రోజుల్లో 18 శాతం మేర ఈ స్టాక్ క్షీణించింది. ఈ ఏడాది (YTD) ప్రారంభం నుండి ఇప్పటివరకు మీషో షేరు 8 శాతానికి పైగా నష్టపోయింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: మీషో షేరు ధర ఇటీవల ఎందుకు వరుసగా పడిపోయింది?

    జవాబు: జూన్ 9, 2026న మీషోకు సంబంధించిన దాదాపు 68 శాతం షేర్ల లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ముగుస్తోంది. మార్కెట్లోకి పెద్ద ఎత్తున షేర్లు విక్రయానికి వస్తాయనే భయంతో ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపడం వల్ల షేరు ధర ఒత్తిడికి లోనైంది.

    ప్రశ్న 2: మీషో షేరుపై బ్రోకరేజ్ సంస్థల అంచనా ఎలా ఉంది?

    జవాబు: చాయిస్ ఈక్విటీస్ ఈ స్టాక్‌పై సానుకూలంగా ఉంది. ప్రస్తుత తాత్కాలిక ఒత్తిడిని అధిగమించి, దీర్ఘకాలంలో ఈ షేరు 210 టార్గెట్ ధరను అందుకోగలదని (20% వృద్ధి) అంచనా వేస్తూ 'యాడ్' రేటింగ్ ఇచ్చింది.

    ప్రశ్న 3: మీషో మార్కెట్లో ఎప్పుడు లిస్ట్ అయింది, అప్పుడు వచ్చిన లాభం ఎంత?

    జవాబు: మీషో డిసెంబర్ 2025లో 162.50 వద్ద భారత స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయింది. లిస్టింగ్ రోజున ఇన్వెస్టర్లకు దాదాపు 46.40 శాతం మేర బంపర్ లాభాలను అందించింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఎనిమిది రోజుల నష్టాలకు బ్రేక్: లాభాల్లోకి మీషో షేరు
    Home/News/ఎనిమిది రోజుల నష్టాలకు బ్రేక్: లాభాల్లోకి మీషో షేరు
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