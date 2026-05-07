మీషో క్యూ4 ఫలితాల ఊపు: 8 శాతం పెరిగిన షేర్.. ఇప్పుడు కొంటే లాభమా?
ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం మీషో (Meesho) ఇన్వెస్టర్లలో కొత్త జోష్ నింపింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికం (Q4) ఫలితాల్లో కంపెనీ అద్భుతమైన పనితీరు కనబరచడంతో గురువారం షేర్ ధర సుమారు 8 శాతం మేర ఎగబాకింది. ఆదాయంలో భారీ వృద్ధిని నమోదు చేయడం మీషో దూకుడుకు నిదర్శనంగా కనిపిస్తోంది.
గడిచిన ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో మీషో తన ఏకీకృత నికర నష్టాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకుంది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో రూ. 1,391.38 కోట్లుగా ఉన్న నష్టాన్ని, ఈసారి కేవలం రూ. 166.34 కోట్లకు పరిమితం చేసింది. అంటే కంపెనీ తన నష్టాలను దాదాపు 88 శాతం తగ్గించుకోవడం విశేషం.
ఇక ఆదాయం విషయానికొస్తే, కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 47.13 శాతం పెరిగి రూ. 3,531.21 కోట్లకు చేరింది. గత ఏడాది క్యూ4లో ఇది రూ. 2,399.97 కోట్లుగా ఉండేది. అయితే, ఆదాయంతో పాటు ఖర్చులు కూడా రూ. 3,807 కోట్లకు పెరిగాయి.
వార్షిక గణాంకాలు: రికార్డు స్థాయిలో యూజర్లు
మొత్తం 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను మీషో నికర నష్టం రూ. 1,357.73 కోట్లకు తగ్గింది (FY25లో ఇది రూ. 3,941.70 కోట్లు).
ఆదాయం: రూ. 12,626.34 కోట్లు (34.4% వృద్ధి).
యూజర్లు: ఏడాది పొడవునా లావాదేవీలు జరిపే యూజర్ల సంఖ్య 33 శాతం పెరిగి 264 మిలియన్లకు చేరింది.
ఆర్డర్లు: మొత్తం 2.67 బిలియన్ల ఆర్డర్లను కంపెనీ ప్రాసెస్ చేసింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 45 శాతం ఎక్కువ.
"భారత ఈ-కామర్స్ రంగంలో చాలామంది ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉందని 2026 ఆర్థిక సంవత్సర ఫలితాలు మా నమ్మకాన్ని బలపరిచాయి" అని మీషో వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ విదిత్ ఆత్రే వ్యాఖ్యానించారు.
తమ అనుబంధ సంస్థ అయిన 'మీషో పేమెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' (MPPL)లో రూ. 100 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు కూడా కంపెనీ బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. ఇది భవిష్యత్తులో మీషో తన సొంత పేమెంట్ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసుకోబోతోందని సూచిస్తోంది.
బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ: కొనాలా? అమ్మాలా?
మీషో ఫలితాలు బాగున్నప్పటికీ, స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులు మాత్రం భిన్నమైన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
1. జేఎం ఫైనాన్షియల్ (JM Financial)
మీషో క్యూ4లో అద్భుతమైన నిర్వహణ సామర్థ్యాన్ని కనబరచిందని ఈ సంస్థ పేర్కొంది. లాజిస్టిక్స్ సమస్యలు సర్దుమణగడం వల్ల కంపెనీ మార్జిన్లు మెరుగుపడ్డాయని తెలిపింది. అయినప్పటికీ, ఈ షేరుకు 'REDUCE' (తగ్గించుకోవాలి) రేటింగ్ను ఇచ్చింది.
టార్గెట్ ప్రైస్: రూ. 155 నుండి రూ. 180కి పెంచారు.
కారణం: ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ ధర వద్ద రిస్క్ ఎక్కువగా ఉందని వారి అభిప్రాయం.
2. ఛాయిస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ (Choice Institutional Equities)
యూజర్ల సంఖ్య పెరగడం, సెల్లర్ల నెట్వర్క్ విస్తరించడం మీషోకు కలిసొచ్చే అంశాలని ఈ సంస్థ విశ్లేషించింది. అయితే, ప్రకటనల (Advertising) ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఇంకా ఆశించిన స్థాయిలో పుంజుకోలేదని పేర్కొంది.
రేటింగ్: 'ADD' (కొనుగోలు చేయవచ్చు)కి డౌన్గ్రేడ్ చేశారు.
టార్గెట్ ప్రైస్: రూ. 210 వద్ద స్థిరంగా ఉంచారు.
కారణం: ప్రస్తుత వాల్యూయేషన్లలో సానుకూల అంశాలన్నీ ఇప్పటికే ప్రతిబింబించాయని, ఇక్కడి నుండి పెరిగే అవకాశం తక్కువని భావిస్తున్నారు.
ఇన్వెస్టర్లకు సూచన
మీషో షేరు నేడు బీఎస్ఈ (BSE)లో రూ. 204.40 వద్ద ప్రారంభమై, ఇంట్రాడేలో రూ. 211.35 గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. మీరు దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్ అయితే, కంపెనీ తన నష్టాలను తగ్గించుకుంటున్న తీరును గమనించాలి. అయితే, బ్రోకరేజ్ సంస్థల టార్గెట్ ధరలు ప్రస్తుత ధరకు దగ్గరగా ఉన్నందున, కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారు కొంత అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మీషో షేర్ ధర ఈరోజు ఎందుకు పెరిగింది?
మీషో తన క్యూ4 ఫలితాల్లో నికర నష్టాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవడం (దాదాపు 88 శాతం తగ్గింది) మరియు ఆదాయం 47 శాతం వృద్ధి చెందడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఉత్సాహం చూపారు. దీనివల్ల షేర్ ధర 8 శాతం పెరిగింది.
2. మీషో పేమెంట్స్ ప్లాన్ ఏంటి?
మీషో తన అనుబంధ సంస్థ 'మీషో పేమెంట్స్'లో రూ. 100 కోట్ల అదనపు పెట్టుబడి పెట్టబోతోంది. దీనివల్ల పేమెంట్స్ రంగంలో తన సొంత పట్టును పెంచుకోవాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
3. మీషోలో ఎంతమంది యాక్టివ్ యూజర్లు ఉన్నారు?
2026 ఆర్థిక సంవత్సర లెక్కల ప్రకారం, మీషోలో వార్షికంగా లావాదేవీలు జరిపే యూజర్ల సంఖ్య 26.4 కోట్లకు (264 Million) చేరింది.
4. నిపుణులు ఈ షేరుపై ఏమని సలహా ఇస్తున్నారు?
జేఎం ఫైనాన్షియల్ వంటి సంస్థలు 'రెడ్యూస్' అని చెబుతుండగా, ఛాయిస్ ఈక్విటీస్ 'యాడ్' అని సూచిస్తున్నాయి. టార్గెట్ ధరలు రూ. 180 నుండి రూ. 210 మధ్యలో ఉన్నాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More