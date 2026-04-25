    Mercedes Benz CLA Electric : సింగిల్​ ఛార్జ్​తో హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం దాటి వెళ్లొచ్చు​!

    Mercedes Benz CLA Electric range : మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ నుంచి లాంగ్​ రేంజ్​ ఎలక్ట్రిక్​ కారు తాజాగా ఇండియాలో లాంచ్​ అయ్యింది. సింగిల్​ ఛార్జ్​తో ఈ కారులో హైదరాబాద్​ నుంచి వైజాగ్​ కన్నా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించవచ్చు. ఈ లగ్జరీ కారు వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 25, 2026 8:14 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Long range electric cars in India : ప్రముఖ లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మెర్సిడెస్-బెంజ్ భారత మార్కెట్​లోకి తన సరికొత్త ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ సీఎల్​ఏ సెడాన్‌ను లాంచ్ చేసింది. అత్యాధునిక 'మెర్సిడెస్ మోడ్యులర్ ఆర్కిటెక్చర్' (ఎంఎంఏ) ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై రూపొందిన తొలి కారు ఇదే కావడం విశేషం. అదిరిపోయే రేంజ్, సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో వచ్చిన ఈ కారు వివరాలు మీకోసం..

    సింగిల్​ ఛార్జ్​తో హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం దాటి వెళ్లొచ్చు​!
    మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్- మూడు వేరియంట్లలో..

    కొత్త సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్ కారును కంపెనీ మూడు విభిన్న వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. ఒక్కో వేరియంట్ ఒక్కో రకమైన కస్టమర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని తయారైంది. అవి..

    సీఎల్​ఏ 200 ‘స్టాండర్డ్ రేంజ్’: బడ్జెట్ లగ్జరీ కోరుకునే వారి కోసం.

    సీఎల్​ఏ 250+ ‘లాంగ్ రేంజ్’: అత్యధిక మైలేజ్ (రేంజ్) కావాలనుకునే వారి కోసం.

    సీఎల్​ఏ 250+ ‘లాంచ్ ఎడిషన్’: స్పెషల్ ఫీచర్లు, అదనపు హంగులు కోరుకునే వారి కోసం.

    మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్- బ్యాటరీ సామర్థ్యం, రేంజ్..

    ఈ కారులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది దీని రేంజ్ గురించి. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఈ లగ్జరీ కారు ఏకంగా హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం దాటి వెళ్లొచ్చు!

    CLA 250+ మోడల్స్: ఇందులో 85.5 kWh భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. ఇది 792 కిమీ (డబ్ల్యూఎల్​టీపీ) రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

    సీఎల్​ఏ 200 మోడల్: ఇది 542 కిమీ రేంజ్ అందిస్తుంది.

    మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జింగ్ స్పీడ్: 20 నిమిషాల్లో 400 కిమీ!

    ఎలక్ట్రిక్ కార్ల యజమానులకు ఉండే ప్రధాన ఆందోళనల్లో ఒకటి రేంజ్​ అయితే మరొకటి ఛార్జింగ్ సమయం. అయితే ఈ మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్​లో ఆ చింత అక్కర్లేదు. 800-వోల్ట్ ఆర్కిటెక్చర్‌తో వస్తున్న ఈ కారు 320 కేడబ్ల్యూ వరకు డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    "ఒక 240 కేడబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జర్‌ను ఉపయోగిస్తే, కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే 400 కిమీ ప్రయాణానికి సరిపడా ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుంది," అని కంపెనీ వెల్లడించింది.

    మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్- టెక్నాలజీ అండ్ ఫీచర్స్..

    మెర్సిడెస్ ఈ కారును ఒక 'కంప్యూటర్ ఆన్ వీల్స్'గా మార్చేసింది.

    ఏఐ అసిస్టెంట్: ఇందులో ChatGPT-4, మైక్రోసాఫ్ట్ బింగ్, గూగుల్ జెమినీ వంటి ఏఐ టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయబడ్డాయి.

    హైపర్‌స్క్రీన్: ఎన్విడియా చిప్స్‌తో పనిచేసే అద్భుతమైన ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇందులో ఉంది.

    సేఫ్టీ: లెవల్ 2 అడాస్ ఫీచర్లు ప్రామాణికంగా వస్తాయి. వీటిని సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్స్ ద్వారా లెవల్ 2+ కి పెంచుకోవచ్చు.

    మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్- వేరియంట్ల వారీగా ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్)..

    CLA 200 Standard Range రూ. 55 లక్షలు

    CLA 250+ Long Range రూ. 59 లక్షలు

    CLA 250+ Launch Edition రూ. 64 లక్షలు

    మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్- డెలివరీ ఎప్పుడు?

    ఏప్రిల్ 2026 నుంచి జూన్ 2026 మధ్య కాలంలో ఈ కార్ల డెలివరీలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

