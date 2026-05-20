మెటాలో మళ్ళీ లేఆఫ్స్ కలకలం: ఏకంగా 8,000 మంది ఇంటికి
మెటా (ఫేస్బుక్) మరోసారి భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగ కోతలను ప్రకటించింది. సుమారు 8,000 మంది సిబ్బందిని తొలగిస్తూ సంస్థ తీసుకున్న నిర్ణయం ఐటీ రంగంలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) పై భారీ పెట్టుబడులు పెడుతున్న క్రమంలో ఖర్చులను తగ్గించుకోవడమే లక్ష్యంగా జుకర్బర్గ్ ఈ అడుగు వేశారు.
ప్రముఖ సోషల్ మీడియా దిగ్గజం 'మెటా'లో ఉద్యోగాల కోత పర్వం కొనసాగుతోంది. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి దిగ్గజ ప్లాట్ఫామ్ల మాతృసంస్థ మెటా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన వర్క్ఫోర్స్లో మరో 8,000 మందిని తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. బుధవారం ఉదయం నుంచే ఉద్యోగులకు ఉద్వాసన పలికే ప్రక్రియ మొదలైంది. ముఖ్యంగా సింగపూర్లోని ఏసియన్ హబ్ కార్యాలయం నుంచి తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే మెయిల్ ద్వారా సమాచారం పంపడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇంజనీరింగ్, ప్రొడక్ట్ విభాగాలపై తీవ్ర ప్రభావం
ఈ తాజా లేఆఫ్స్లో ప్రధానంగా ఇంజనీరింగ్, ప్రొడక్ట్ టీమ్లపై వేటు పడింది. కంపెనీని మరింత సమర్థవంతంగా (Efficiency) తీర్చిదిద్దేందుకు, అనవసరపు ఖర్చులను తగ్గించుకునేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మార్క్ జుకర్బర్గ్ వెల్లడించారు. అమెరికా, యూరప్ దేశాల్లోని సిబ్బందికి కూడా వారి వారి టైమ్ జోన్ల ప్రకారం సమాచారం అందుతోంది. లేఆఫ్స్ ప్రక్రియ జరుగుతున్నందున ఉద్యోగులందరినీ ఇంటి నుంచే పని చేయాలని (Work from Home) కంపెనీ సూచించింది.
ఏఐ రేసులో నిలవడానికేనా?
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెక్ రంగంలో 'ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్' (AI) హవా నడుస్తోంది. గూగుల్, ఓపెన్ ఏఐ వంటి సంస్థలకు దీటుగా మెటా తనను తాను మార్చుకోవాలని చూస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే జుకర్బర్గ్ తన పూర్తి వనరులను ఏఐ వైపు మళ్లిస్తున్నారు. సాఫ్ట్వేర్ కోడింగ్ నుంచి మొదలుకొని, సిబ్బంది పనితీరును పర్యవేక్షించే వరకు ప్రతి చోటా ఏఐ ఏజెంట్లను ప్రవేశపెడుతున్నారు. జుకర్బర్గ్ స్వయంగా తన సీఈఓ విధులను సులభతరం చేసేందుకు ఒక ఏఐ అసిస్టెంట్ను కూడా సిద్ధం చేసుకుంటున్నారంటే ఏఐపై ఆయనకు ఉన్న నమ్మకం అర్థమవుతుంది.
"ఈ బడ్జెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ అనేది భవిష్యత్ అవసరాల కోసం చేస్తున్న మార్పు. ఏఐ రంగంలో పెట్టుబడులను భర్తీ చేసేందుకు ఇతర విభాగాల్లో ఖర్చులను తగ్గించడం అనివార్యం" అని మెటా అంతర్గత వర్గాలు వెల్లడించాయి.
పెట్టుబడిదారుల ఆందోళన: భారత్పై ప్రభావం ఎంత?
మెటా ఏఐ ప్రాజెక్టుల కోసం ఈ ఏడాది దాదాపు 145 బిలియన్ డాలర్ల వరకు ఖర్చు చేయాలని భావిస్తోంది. అయితే, తాజా లేఆఫ్స్ వల్ల కేవలం 3 బిలియన్ డాలర్లు మాత్రమే ఆదా అవుతాయని నిపుణుల అంచనా. ఇంత భారీగా ఖర్చు చేస్తున్నప్పటికీ, ఏఐ వల్ల తక్షణ ఫలితాలు వస్తాయా లేదా అని ఇన్వెస్టర్లు సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భారత్ విషయానికి వస్తే, మెటాకు ఇక్కడ అతిపెద్ద యూజర్ బేస్ ఉంది. ఇక్కడి ఇంజనీరింగ్ విభాగాల్లోని ఉద్యోగులపై కూడా ఈ కోతల ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా అమెరికా ఐటీ రంగంలో వచ్చే ఇలాంటి మార్పులు భారతీయ టెక్ మార్కెట్పై కూడా పెను ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. భవిష్యత్తులో ఐటీ నిపుణులు తమ నైపుణ్యాలను ఏఐ వైపు మళ్లించుకోవాల్సిన అవసరాన్ని ఈ పరిణామాలు గుర్తుచేస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మెటా కంపెనీ ఎన్ని ఉద్యోగాలను తొలగిస్తోంది?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న సుమారు 8,000 మంది ఉద్యోగులను మెటా తొలగిస్తోంది.
2. ఈ లేఆఫ్స్కు ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
కంపెనీ వ్యయాన్ని తగ్గించుకోవడం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) విభాగంలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టడం, సంస్థను మరింత సమర్థవంతంగా (Efficiency) మార్చడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
3. ఏ విభాగాలపై ఎక్కువ ప్రభావం పడుతోంది?
ప్రధానంగా ఇంజనీరింగ్, ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్లో ఉన్న ఉద్యోగులపై ఈ తొలగింపుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది.
4. ఏఐ కోసం మెటా ఎంత ఖర్చు చేస్తోంది?
ఈ ఏడాది మెటా సుమారు 145 బిలియన్ డాలర్ల మూలధన వ్యయాన్ని ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల కోసం కేటాయించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More