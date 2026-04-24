Layoffs: మెటాలో 8 వేల మందిపై వేటు, మైక్రోసాఫ్ట్దీ అదే బాట
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రేసు ముదురుతున్న ఉద్యోగుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి. తాజాగా మెటా ప్లాట్ఫామ్స్ 8,000 మందిని తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించగా, మైక్రోసాఫ్ట్ తన అమెరికా ఉద్యోగులకు భారీ స్థాయిలో 'బైఅవుట్' ఆఫర్లను ప్రకటిస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో మరోసారి లేఆఫ్స్ ప్రకంపనలు భయపెడుతున్నాయి. ఒకవైపు ఏఐ (Artificial Intelligence) అద్భుతాలు చేస్తోందని మురిసిపోతున్న తరుణంలోనే, అదే ఏఐ వేలాది మంది ఉద్యోగాలను మింగేస్తోంది. సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా (ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ మాతృసంస్థ) తన వర్క్ఫోర్స్లో దాదాపు 10 శాతం మందిని, అంటే 8,000 మందిని ఇంటికి పంపేందుకు సిద్ధమైంది. మరోవైపు, విండోస్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ సైతం తన అమెరికా సిబ్బందిలో 8,750 మందికి స్వచ్ఛంద విరమణ (Buyout) ఆఫర్లు ఇచ్చింది.
మెటాలో 'సామర్థ్యం' పేరుతో వేటు
పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మెటా వెల్లడించింది. కేవలం 8,000 మందిని తొలగించడమే కాకుండా, ఖాళీగా ఉన్న మరో 6,000 పోస్టులను కూడా భర్తీ చేయకూడదని సంస్థ నిర్ణయించుకుంది. మేనేజ్మెంట్ స్థాయిలో అనవసరపు పొరలను తగ్గించి, సాంకేతిక, ఇంజనీరింగ్ విభాగాలకు పెద్దపీట వేయడమే మార్క్ జుకర్బర్గ్ వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది.
అయితే, ఈ కోతలకు ప్రధాన కారణం ఏఐ కోసం పెడుతున్న భారీ పెట్టుబడులే. 2026 నాటికి మెటా వ్యయాలు అక్షరాలా 169 బిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు రూ. 14 లక్షల కోట్లు) చేరుతాయని అంచనా. ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో పాటు, ఈ రంగంలో నిపుణులైన వారికి భారీ జీతాలు చెల్లించాల్సి వస్తుండటంతో, సాధారణ సిబ్బందిపై సంస్థ వేటు వేస్తోంది.
మైక్రోసాఫ్ట్ 'బైఅవుట్' మంత్రం
మెటా నేరుగా తొలగింపులకు దిగితే, మైక్రోసాఫ్ట్ మాత్రం కొంత 'సున్నితమైన' మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. అమెరికాలో పనిచేస్తున్న దాదాపు 7 శాతం మంది సిబ్బందికి సంస్థే స్వచ్ఛందంగా తప్పుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది. "మారిన మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సంస్థను సిద్ధం చేసేందుకు ఈ మార్పులు తప్పనిసరి. ఉద్యోగులు గౌరవప్రదంగా, కంపెనీ మద్దతుతో తమ తదుపరి నిర్ణయాలు తీసుకునేలా ఈ ప్రోగ్రామ్ రూపొందించాం" అని మైక్రోసాఫ్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏమీ కోల్మన్ అంతర్గత లేఖలో పేర్కొన్నారు.
భారత టెక్కీలపై ప్రభావం ఎంత?
సాధారణంగా అమెరికాలో జరిగే ఇలాంటి భారీ మార్పులు భారత ఐటీ రంగాన్ని, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, బెంగళూరులోని టెక్ హబ్లను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఏఐ టూల్స్ అందుబాటులోకి రావడంతో, గతంలో పెద్ద టీమ్స్ చేయాల్సిన పనులను ఇప్పుడు చిన్న బృందాలే పూర్తి చేస్తున్నాయి. "సంస్థలు ఇప్పుడు తక్కువ మందితో ఎక్కువ ఉత్పాదకతను ఆశిస్తున్నాయి. ఏఐ వల్ల పనులు ఆటోమేట్ అవుతుండటంతో, కంపెనీలు 'లీన్ ఆపరేటింగ్' మోడల్లోకి మారిపోతున్నాయి" అని వెడ్ బుష్ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు డాన్ ఐవ్స్ విశ్లేషించారు.
భవిష్యత్తు ఏఐదేనా?
టెక్ దిగ్గజాల ఈ నిర్ణయాలు ఒక చేదు నిజాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. భవిష్యత్తు అంతా ఏఐదే అని కంపెనీలు నమ్ముతున్నాయి. అందుకే సామాన్య ఉద్యోగుల జీతాల బడ్జెట్ను ఏఐ చిప్స్, డేటా సెంటర్ల వైపు మళ్లిస్తున్నాయి. నైపుణ్యాలను ఎప్పటికప్పుడు మెరుగుపరుచుకోకపోతే, సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో మనుగడ కష్టమని ఈ పరిణామాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మెటా ఎంతమంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తోంది?
మెటా తన మొత్తం ఉద్యోగుల్లో సుమారు 10 శాతం మందిని, అంటే 8,000 మందిని తొలగిస్తోంది. దీనితో పాటు మరో 6,000 ఖాళీలను భర్తీ చేయకూడదని నిర్ణయించింది.
2. మైక్రోసాఫ్ట్ ఇస్తున్న 'బైఅవుట్' ఆఫర్ అంటే ఏమిటి?
కంపెనీ నేరుగా ఉద్యోగులను తీసేయకుండా, వారు స్వచ్ఛందంగా ఉద్యోగాన్ని వదిలి వెళ్లేలా ఆకర్షణీయమైన ఆర్థిక ప్యాకేజీని (Severance pay) అందించడాన్ని బైఅవుట్ అంటారు. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ అమెరికాలోని 8,750 మంది ఉద్యోగులకు వర్తిస్తుంది.
3. టెక్ కంపెనీలు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలను ఎందుకు తొలగిస్తున్నాయి?
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో పెట్టుబడులు పెంచడం, మౌలిక సదుపాయాల ఖర్చులు భరించడం, ఏఐ ద్వారా పనులను ఆటోమేట్ చేసి నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
4. 2026 నాటికి మెటా ఖర్చులు ఎంత ఉండవచ్చని అంచనా?
ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, నిపుణుల జీతాల కారణంగా 2026లో మెటా ఖర్చులు 162 బిలియన్ల నుండి 169 బిలియన్ డాలర్ల మధ్య ఉండవచ్చని సంస్థ అంచనా వేస్తోంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More