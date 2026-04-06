మే నెలలో 'మెటా' ఉద్యోగులకు భారీ షాక్: సిలికాన్ వ్యాలీలో 200 మందికి పైగా తొలగింపు
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) విభాగంలో పెట్టుబడులు పెంచేందుకు ఫేస్బుక్ మాతృ సంస్థ 'మెటా' మరోసారి లేఆఫ్ల బాట పట్టింది. కాలిఫోర్నియాలోని సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫీసుల్లో దాదాపు 200 మందికి పైగా ఉద్యోగులను మే నెలలో తొలగించనున్నట్లు ప్రకటించింది.
టెక్ దిగ్గజం 'మెటా' (Meta) ప్లాట్ఫామ్స్ మరోసారి ఉద్యోగుల తొలగింపునకు సిద్ధమైంది. కాలిఫోర్నియాలోని ప్రఖ్యాత సిలికాన్ వ్యాలీ కార్యాలయాల్లో 200 కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలను తొలగించనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. కాలిఫోర్నియా ఎంప్లాయ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కు సమర్పించిన అధికారిక పత్రాల ద్వారా ఈ లేఆఫ్ల వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
మెటా సీఈఓ మార్క్ జుకర్బర్గ్ కంపెనీ వ్యాపారాలన్నింటిలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వినియోగాన్ని వేగవంతం చేయాలని చూస్తున్నారు. అందుకోసం జనరేటివ్ ఏఐ ప్రాజెక్టులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఈ ఏఐ పోటీలో నిలదొక్కుకోవడానికి సంస్థ ఉద్యోగాలను కుదించి, ఆ మిగిలిన నిధులను ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల కోసం కేటాయిస్తోంది.
ఎవరిపై ప్రభావం పడనుంది?
రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్స్ ప్రకారం.. ఈ లేఆఫ్లు సిలికాన్ వ్యాలీలోని వివిధ కార్యాలయాల్లో జరగనున్నాయి.
- మెటాకు చెందిన బర్లింగేమ్ (Burlingame) కార్యాలయంలో 24 పోస్టులను తొలగిస్తున్నారు.
- సన్నీవేల్ (Sunnyvale) లొకేషన్లో సుమారు 74 మంది ఉద్యోగులకు పింక్ స్లిప్లు (ఉద్యోగం తొలగింపు నోటీసులు) ఇవ్వనున్నారు.
ఫాక్స్ బిజినెస్ నివేదిక ప్రకారం, గత నెలలో మెటా సేల్స్ (Sales), రిక్రూటింగ్ (Recruiting) టీమ్స్తో పాటు, రియాలిటీ ల్యాబ్స్ హార్డ్వేర్ విభాగంలో ప్రకటించిన మార్పులతోనే ఈ లేఆఫ్లకు లింక్ ఉంది. అయితే, ఈ లేఆఫ్ల వల్ల ప్రభావితమైన కొంతమంది ఉద్యోగులకు మెటాలోనే ఇతర విభాగాల్లో ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని కంపెనీ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.
"లక్ష్యాలను సాధించడానికి అత్యుత్తమ స్థితిలో ఉండేలా చూసుకోవడం కోసం మెటాలోని బృందాలు క్రమం తప్పకుండా పునర్వ్యవస్థీకరణ లేదా మార్పులను అమలు చేస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే వీలవుతుందో అక్కడ ప్రభావితమైన ఉద్యోగులకు ఇతర అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాము" అని మెటా అధికార ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు.
లేఆఫ్లు ఎప్పుడు జరుగుతాయి?
ఈ ఉద్యోగాల తొలగింపు శాశ్వత ప్రాతిపదికన జరుగుతోందని సమాచారం. బర్లింగేమ్లో మే 22న మరియు సన్నీవేల్లో మే 29న ఈ తొలగింపులు అమలులోకి వస్తాయి.
ఏఐ కోసం భారీ పెట్టుబడులు:
గత కొద్ది కాలంగా మెటా తన పూర్తి దృష్టిని ఏఐ వైపు మళ్లించింది. ఈ క్రమంలోనే ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల కోసం బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తోంది. 2026 సంవత్సరంలో ఏఐ మరియు ఇతర అవసరాల కోసం మెటా తన మూలధన వ్యయాన్ని (Capital Expenditures) దాదాపు 135 బిలియన్ డాలర్ల వరకు పెంచుకోనుంది.
గతంలో 2022 నవంబర్లో మెటా తన చరిత్రలోనే అతిపెద్ద లేఆఫ్లు చేపట్టి 11,000 మందిని (అప్పట్లో 13% మంది ఉద్యోగులను) తొలగించింది. ఆ తర్వాత నాలుగు నెలలకే మరో 10,000 మందిని తొలగించింది. తాజాగా ఏఐ సాంకేతికతలో గూగుల్, ఓపెన్ ఏఐ వంటి సంస్థలతో పోటీ పడేందుకు మెటా అగ్రశ్రేణి ఏఐ పరిశోధకులను ఆకర్షించడానికి భారీ ప్యాకేజీలను ఆఫర్ చేస్తోంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More