మిల్కీ మిస్ట్ ఐపీఓ: రేపే లిస్టింగ్.. ఎంట్రీ లాభం ఎంత ఉండొచ్చు?
మిల్కీ మిస్ట్ డెయిరీ ఫుడ్ ఐపీఓ ఆగస్టు 18న స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ కానుంది. గ్రే మార్కెట్లో 13 శాతానికి పైగా ప్రీమియం పలుకుతుండటంతో, ఇన్వెస్టర్లు లిస్టింగ్ లాభాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
పాడి ఉత్పత్తుల రంగానికి చెందిన ప్రముఖ సంస్థ మిల్కీ మిస్ట్ డెయిరీ ఫుడ్ ఐపీఓ (Milky Mist Dairy Food IPO) షేర్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత, ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు లిస్టింగ్ కోసం ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ఆగస్టు 18, 2026న ఈ కంపెనీ షేర్లు దలాల్ స్ట్రీట్లో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. లిస్టింగ్కు ముందే గ్రే మార్కెట్లో ఈ షేర్లు మంచి ప్రీమియంతో ట్రేడవుతూ ఇన్వెస్టర్లలో ఆశలు రేపుతున్నాయి.
గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) పరిస్థితి
సోమవారం నాటి మార్కెట్ పరిశీలకుల సమాచారం ప్రకారం, మిల్కీ మిస్ట్ డెయిరీ ఫుడ్ షేరు గ్రే మార్కెట్లో రూ. 18 ప్రీమియంతో లభిస్తోంది. అంటే ఇష్యూ ధర ఎగువ పరిమితి (Upper Price Band) కంటే ఇది దాదాపు 13 శాతం ఎక్కువ. గత మూడు రోజుల్లో జీఎంపీ రూ. 29 నుంచి రూ. 18కి స్వల్పంగా తగ్గింది. ద్వితీయ శ్రేణి మార్కెట్లో (Secondary Market) నెలకొన్న మందకొడి వాతావరణమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు.
అయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఉన్న జీఎంపీ కేవలం కనీస రాబడిని మాత్రమే సూచిస్తోందని, మార్కెట్లో సానుకూల ధోరణి తిరిగొస్తే లిస్టింగ్ రోజున ఇన్వెస్టర్లకు 20 శాతం వరకు లాభాలు దక్కే అవకాశముందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
లిస్టింగ్ ధర అంచనా ఎంత?
గ్రే మార్కెట్ సంకేతాల ప్రకారం, ప్రతికూల వాతావరణం ఉంటే ఈ షేరు దాదాపు రూ. 158 వద్ద లిస్ట్ అయి 13 శాతం రాబడి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ బుల్లిష్ ట్రెండ్ కొనసాగితే, షేరు ధర రూ. 169 వరకు చేరి 20 శాతం వరకు లిస్టింగ్ లాభాలను అందించవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
అయితే, "జీఎంపీ అనేది కేవలం ఒక అంచనా మాత్రమే, కంపెనీ ఆర్థిక బ్యాలెన్స్ షీట్తో దానికి నేరుగా సంబంధం ఉండదు" అని స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇన్వెస్టర్లు కేవలం జీఎంపీపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, ఐపీఓ సమయంలో కంపెనీ ఆర్థిక బలాన్ని బట్టి తీసుకున్న నిర్ణయానికే కట్టుబడి ఉండాలని వారు సూచిస్తున్నారు.
సబ్స్క్రిప్షన్లో సరికొత్త రికార్డు
ఆగస్టు 11 నుంచి ఆగస్టు 13 వరకు జరిగిన మూడు రోజుల బిడ్డింగ్లో మిల్కీ మిస్ట్ ఐపీఓకు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి అపూర్వ స్పందన లభించింది. ఈ ఇష్యూ మొత్తం 56.12 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది.
విభాగాల వారీగా బుకింగ్ వివరాలు:
- క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బైయర్స్ (QIB) వాటా ఏకంగా 155.83 రెట్లు
- నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు (NII) వాటా 34.91 రెట్లు
- రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల విభాగానికి 8.40 రెట్ల బుకింగ్స్ నమోదయ్యాయి.
బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ
"2026 ఆర్థిక సంవత్సరం సంపాదన ప్రాతిపదికన మిల్కీ మిస్ట్ కంపెనీ అప్పర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ వద్ద 84.9x ఇంప్లాయిడ్ పి/ఈ (P/E) వాల్యుయేషన్ను కలిగి ఉంది" అని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'ఆనంద్ రాఠీ' తెలిపింది. విలువ ఆధారిత పాడి ఉత్పత్తుల (Value-added dairy products) విభాగంలో కంపెనీకి ఉన్న ఆధిపత్యం, బలమైన రాబడి వృద్ధి, ప్రీమియం బ్రాండ్ విలువ వల్ల ఇది మార్కెట్లో మంచి వాల్యుయేషన్ను పొందుతుందని పేర్కొంది.
మరొక బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'ఈక్వివిజన్' అందించిన సమాచారం ప్రకారం, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY26) మిల్కీ మిస్ట్ రాబడి 33.58 శాతం పెరగ్గా, నికర లాభం ఏకంగా 175.66 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. మెరుగైన ఆపరేటింగ్ సామర్థ్యం, వ్యయ నియంత్రణ మరియు రూ. 24.56 కోట్ల (245.61 మిలియన్) ఎమ్ఏటీ (MAT) క్రెడిట్ లభించడం కంపెనీ లాభాలకు ప్రధాన కారణమయ్యాయి.
వివిధ ఉత్పత్తుల విభాగంలో కంపెనీ పొందిన మార్కెట్ వాటా:
- ప్యాకేజ్డ్ పనీర్ విభాగంలో: ~19 శాతం
- సౌత్ ఇండియన్ చీజ్ విభాగంలో: ~12 శాతం
- ప్యాకేజ్డ్ పెరుగు విభాగంలో: ~13 శాతం
- గ్రీక్ పెరుగు (Greek Yogurt) విభాగంలో: 35 నుండి 40 శాతం వరకు మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉంది.
అయితే, రాబోయే రోజుల్లో గ్రామీణ, చిన్న పట్టణ ప్రాంతాలకు విస్తరించే క్రమంలో తీవ్ర పోటీ, పంపిణీ నెట్వర్క్, ధరల ఒత్తిడి సవాళ్లుగా మారవచ్చని ఈక్వివిజన్ అంచనా వేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More