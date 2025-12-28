Edit Profile
    ₹2,500 కోట్ల సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించిన 21 ఏళ్ల యువతి సక్సెస్ గురించి చెప్పిన మాట

    కేవలం రెండేళ్లలో 2,500 కోట్ల రూపాయల విలువైన 'డెల్వ్' (Delve) సంస్థను నిర్మించిన సెలిన్ కొకలర్, తన సక్సెస్ సీక్రెట్స్‌ను పంచుకున్నారు. కష్టపడటం ఒక్కటే విజయానికి గ్యారెంటీ కాదని, సరైన దిశలో పయనించడం ముఖ్యమని ఆమె చెబుతున్న స్ఫూర్తిదాయక విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Published on: Dec 28, 2025 12:32 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    చదువు మధ్యలో ఆపేసి వ్యాపారవేత్తలుగా మారి చరిత్ర సృష్టించిన వారి గురించి మనం వినే ఉంటాం. ఆ జాబితాలోకి ఇప్పుడు మరో పేరు చేరింది.. అదే సెలిన్ కొకలర్. మసాచుసెట్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (MIT)లో చదువుతూ, మధ్యలోనే డ్రాపౌట్ అయిన సెలిన్, తన మిత్రుడు కరుణ్ కౌశిక్‌తో కలిసి 'డెల్వ్' (Delve) అనే స్టార్టప్‌ను స్థాపించారు. కేవలం రెండేళ్లలోనే దీని విలువను $300 మిలియన్లకు (సుమారు 2,500 కోట్లు) తీసుకెళ్లిన ఈ యువ మేధావి, తాజాగా ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తల కోసం కొన్ని కీలకమైన సలహాలు ఇచ్చారు.

    సెలిన్ కొకలర్
    సెలిన్ కొకలర్

    కష్టపడటం ఒక్కటే సరిపోదు

    విజయానికి కేవలం పట్టుదల, కఠోర శ్రమ ఉంటే సరిపోతుందనేది తప్పుడు సలహా అని సెలిన్ స్పష్టం చేశారు. జీవితాన్ని చెట్లు ఎక్కడంతో పోలుస్తూ ఆమె ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ చెప్పారు.

    "జీవితం అంటే కొన్ని వందల చెట్లు ఉన్న తోట లాంటిది. మీరు ఒక చెట్టుకు నిచ్చెన వేసి ఎంతో కష్టపడి పైకి వెళ్లొచ్చు. కానీ పైకి వెళ్లాక తెలిస్తే.. మీరు ఎక్కిన దానికంటే పక్కన మరో ఎత్తైన చెట్టు ఉందని, అప్పుడు మీ కష్టమంతా వృథా అయినట్లే. అందుకే, మీరు నిచ్చెన వేస్తున్న చెట్టు సరైనదా? కాదా? అనేది ముందే చూసుకోవాలి. కేవలం హార్డ్ వర్క్ మాత్రమే గ్యారెంటీని ఇవ్వదు, మనం ఎంచుకున్న మార్గం కూడా సరైనదై ఉండాలి" అని సెలిన్ వివరించారు.

    టైమ్ ట్రావెలర్ లా ఆలోచించండి..

    విజయం సాధించాలంటే 'తరాల వారీగా' (Generationally) ఆలోచించాలని ఆమె సూచించారు. మిమ్మల్ని మీరు ఒక టైమ్ ట్రావెలర్‌గా ఊహించుకోమని ఆమె చెప్పారు.

    "మీరు ఒక 10 ఏళ్ల లేదా 50 ఏళ్ల భవిష్యత్తులోకి వెళ్లారని ఊహించుకోండి. మీరు ఇప్పటికే గొప్ప విజేతగా మారారు. అప్పుడు అక్కడ నుండి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే.. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తే బాగుంటుందనిపిస్తుంది?"

    "మీరు స్టీవ్ జాబ్స్ లాంటి గొప్ప వ్యక్తి కావాలనుకుంటే, మీ దైనందిన జీవితాన్ని ఇప్పుడు ఎలా మలుచుకోవాలి?" ఇలా ఆలోచించడం వల్ల మీ లక్ష్యాలపై స్పష్టత వస్తుందని ఆమె తెలిపారు.

    ప్రపంచానికి భిన్నంగా వెళ్ళండి

    అందరూ చేసే పనిని కాకుండా, దానికి వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించడం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు కొత్తగా ఆవిష్కరించుకోవచ్చని సెలిన్ అభిప్రాయపడ్డారు. "ప్రతి ఒక్కరూ స్పానిష్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు, నేను కేవలం సవాలు కోసం చైనీస్ భాషను ఎంచుకున్నాను. ఏదైనా కొత్తగా, శూన్యం నుండి నేర్చుకోవడం వల్ల మనలోని అసలైన సామర్థ్యం బయటపడుతుంది. చివరకు అన్నీ ఒక కొలిక్కి వచ్చి, మనం అనుకున్నది సాధిస్తాం" అని ఆమె భరోసా ఇచ్చారు.

    ఎవరీ సెలిన్ కొకలర్?

    సెలిన్ కొకలర్ 'డెల్వ్' (Delve) అనే సంస్థకు కో-ఫౌండర్, చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ (COO). ఈ సంస్థ ఏఐ (AI) ఏజెంట్లను ఉపయోగించి 'రెగ్యులేటరీ కాంప్లయెన్స్' (నిబంధనల అమలు) ప్రక్రియను ఆటోమేట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల కంపెనీలకు వందల గంటల శ్రమ తగ్గుతుంది.

