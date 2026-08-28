న్యూయార్క్లో ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ భేటీ.. భారత యువతపై అచంచల నమ్మకం.. ఇన్వెస్టర్ల ప్రశంసలు
ఆర్ఎస్ఎస్ శతాబ్ది ఉత్సవాల వేళ న్యూయార్క్లో పర్యటిస్తున్న మోహన్ భగవత్ అక్కడి పారిశ్రామికవేత్తలతో కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. భారత యువత శక్తిసామర్థ్యాలపై భగవత్కు ఉన్న అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని భారతీయ అమెరికన్ ఇన్వెస్టర్ ఆశా జడేజా మోత్వాని ప్రశంసించారు.
రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) శతాబ్ది ఉత్సవాల గ్లోబల్ ఔట్రీచ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా అమెరికాలో పర్యటిస్తున్న ఆర్ఎస్ఎస్ సరసంఘచాలక్ మోహన్ భగవత్ న్యూయార్క్లో పలువురు వ్యాపార, పారిశ్రామిక ప్రముఖులతో గురువారం రౌండ్టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ భేటీ అనంతరం ప్రముఖ భారతీయ అమెరికన్ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్, వ్యాపారవేత్త ఆశా జడేజా మోత్వాని స్పందిస్తూ, భారతీయ యువతపై మోహన్ భగవత్కు ఉన్న అపారమైన నమ్మకాన్ని కొనియాడారు.
భారత యువతకు అతిపెద్ద మద్దతుదారుడు
రాబోయే రోజుల్లో భారత యువత సరికొత్త మార్పునకు నాంది పలుకుతుందని, మోహన్ భగవత్తో జరిగిన సమావేశం తనకు పూర్తి నమ్మకాన్ని ఇచ్చిందని ఆశా జడేజా తెలిపారు. దేశ పురోగతికి అడ్డంకిగా మారిన వలసపాలన నాటి వ్యవస్థల అవశేషాలను తుడిచిపెట్టేలా యువతను నడిపించడంలో ఆర్ఎస్ఎస్ ముందుంటుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
"భారతీయ యువత కోరుకుంటున్న సానుకూల మార్పులపై, వారి శక్తిసామర్థ్యాలపై భగవత్కు అచంచలమైన విశ్వాసం ఉంది. భారతదేశంలో యువతకు ఆయనే అతిపెద్ద మద్దతుదారుడిగా కనిపిస్తున్నారు. ఇది మన దేశానికి ఎంతో మంచి పరిణామం" అని ఆశా జడేజా పేర్కొన్నారు.
సాంకేతికత, ఆర్థిక వ్యవస్థపై లోతైన చర్చ
న్యూయార్క్లో జరిగిన ఈ సమావేశంలో టెలికమ్యూనికేషన్స్, స్పేస్ టెక్నాలజీ, క్లీన్ ఎనర్జీ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వంటి అత్యాధునిక రంగాలు, భారత ఆర్థిక భవిష్యత్తుపై 75 ఏళ్ల మోహన్ భగవత్ విస్తృతంగా చర్చించారు. వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రతినిధులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు ఆయన సమగ్ర సమాధానాలు ఇచ్చారని ఆశా జడేజా తెలిపారు.
"భారతదేశ సాంకేతిక, ఆర్థిక వృద్ధికి సంబంధించి భగవత్ దృక్పథం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది. భారత్-అమెరికా సంబంధాల బలోపేతాన్ని ఆయన గట్టిగా కాంక్షిస్తున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య మైత్రిని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు తరచూ అమెరికాలో పర్యటిస్తానని ఆయన మాకు హామీ ఇచ్చారు" అని మోత్వాని వెల్లడించారు.
మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్లో భారీ బహిరంగ సభ
మూడు రోజుల అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా మోహన్ భగవత్ ఆగస్టు 29న ప్రసిద్ధ మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్లో జరగనున్న ‘యూనివర్సల్ వన్నెస్ సెలబ్రేషన్’ (సార్వజనీన ఏకత్వ ఉత్సవం)లో పాల్గొంటారు. 'అమెరికన్ హిందూస్ ఫర్ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ డైలాగ్' (AHEAD) సంస్థ రాఖీ పండగ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనుంది.
ఈ సభకు సుమారు 6,000 మంది భారతీయ మూలాలున్న ప్రతినిధులు, వివిధ సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక సంస్థల నాయకులు హాజరుకానున్నారు. 'వసుధైవ కుటుంబకం' అనే హిందూ జీవన తత్వంతో పాటు ప్రపంచ శాంతి, ఏకత్వం ప్రతిబింబించేలా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, భగవత్ ముఖ్య ప్రసంగం ఉండనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More