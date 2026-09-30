6 నెలల్లో 100% రిటర్న్స్.. బోనస్ షేర్ల రికార్డు డేట్ ప్రకటించిన మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ సేవల సంస్థ మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్ పెట్టుబడిదారులకు 1:1 నిష్పత్తిలో బోనస్ షేర్లను ప్రకటిస్తూ రికార్డు తేదీని ఖరారు చేసింది. గత ఆరు నెలల్లోనే 100 శాతానికి పైగా రాబడిని అందించిన ఈ స్టాక్, రికార్డు డేట్ ప్రకటనతో వరుసగా మూడో రోజు కూడా జోరు కనబరిచింది.
ప్రపంచ ఈవీ దిగ్గజం టెస్లా మోడల్ వై తయారీలో భాగస్వామ్యమైన ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ సేవల సంస్థ 'మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్' (Mold-Tek Technologies) ఇన్వెస్టర్లకు తీపి కబురు అందించింది. కంపెనీ బోర్డు 1:1 నిష్పత్తిలో ఉచిత బోనస్ షేర్లను పంపిణీ చేసేందుకు రికార్డు తేదీని ఖరారు చేయడంతో, బీఎస్ఈలో ఈ షేరు ధర వరుసగా మూడో రోజు కూడా లాభాల్లో పయనించింది.
బోనస్ షేర్ల వివరాలు, రికార్డు తేదీ
మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్ యాజమాన్యం అర్హులైన వాటాదారుల నిర్ధారణ కోసం అక్టోబర్ 9 (శుక్రవారం)ను రికార్డు తేదీగా నిర్ణయించింది. 1:1 బోనస్ నిష్పత్తి ప్రకారం, రికార్డు తేదీ నాటికి కంపెనీలో ఒక పూర్తి చెల్లింపు కలిగిన ఈక్విటీ షేరు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ అదనంగా మరొక ఈక్విటీ షేరును ఉచితంగా కేటాయిస్తారు.
ఈ బోనస్ ఆఫర్కు అర్హత సాధించాలనుకునే ఇన్వెస్టర్లు అక్టోబర్ 8 (గురువారం) నాటికే తమ డీమాట్ ఖాతాల్లో ఈ కంపెనీ షేర్లను కలిగి ఉండాలి.
ఈక్విటీ క్యాపిటల్లో మార్పులు
బోనస్ షేర్ల పంపిణీ తర్వాత కంపెనీ పెయిడ్-అప్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ గణనీయంగా పెరగనుంది. ప్రస్తుతం కంపెనీ ఆమోదిత (Authorised) ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ రూ. 13 కోట్లుగా ఉండగా, ప్రస్తుత పెయిడ్-అప్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ రూ. 5,76,10,236 గా ఉంది. 1:1 బోనస్ షేర్ల కేటాయింపు తర్వాత కంపెనీ పెయిడ్-అప్ షేర్ క్యాపిటల్ రూ. 11,52,20,472 కు చేరుకుంటుంది.
షేరు పనితీరు - రిటర్నుల జోరు
బుధవారం ట్రేడింగ్లో మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్ షేరు దాదాపు 3 శాతం వరకు ర్యాలీ చేసి రూ. 209.85 గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. ఆ తర్వాత బీఎస్ఈలో 1.77 శాతం లాభంతో రూ. 206.50 వద్ద ముగిసింది. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 594.83 కోట్లుగా నమోదైంది.
ఈ స్టాక్ గత కొద్దికాలంగా ఇన్వెస్టర్లకు మల్టీబ్యాగర్ రాబడులను అందిస్తోంది.
- గత వారం రోజుల్లో: 4.47 శాతం లాభం
- గత 3 నెలల్లో: 53 శాతం రాబడి
- గత 6 నెలల్లో: 100 శాతం భారీ రిటర్న్స్
- గత 1 సంవత్సరంలో: 14 శాతం వృద్ధి
- గత 3 సంవత్సరాల్లో: 40 శాతం లాభం (అయితే గత రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఈ షేరు 12 శాతం క్షీణతను నమోదు చేసింది).
ఎలన్ మస్క్ 'టెస్లా'తో అనుబంధం
హైదరాబాద్ ప్రధాన కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న మోల్డ్-టెక్ టెక్నాలజీస్ వివిధ పరిశ్రమలకు ఇంజనీరింగ్, డిజైన్ సేవలను అందిస్తోంది. ఎలన్ మస్క్కు చెందిన ప్రపంచ ప్రసిద్ధ ఈవీ తయారీ సంస్థ 'టెస్లా' ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ వాహన రూపకల్పనలో కూడా మోల్డ్-టెక్ భాగస్వామ్యమైంది.
2019లో వచ్చిన 'టెస్లా మోడల్ వై' (Tesla Model Y) తయారీలో ఈ కంపెనీ సేవలు అందించింది. ఆ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఫ్లోర్, డాష్ బోర్డ్, రియర్ ప్యానెల్ ఫిక్చర్లకు సంబంధించి మెకానికల్ డిజైనింగ్, రోబోటిక్ సిమ్యులేషన్ సేవలను మోల్డ్-టెక్ విజయవంతంగా నిర్వహించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More