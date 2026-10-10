క్యూ2 ఫలితాల వేళ.. మెరిసే 40 స్టాక్స్ ఇవే: మోతీలాల్ ఓస్వాల్ సిఫార్సులు
భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో వ్యాల్యుయేషన్లు దిగిరావడంతో పెట్టుబడులకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్ 2026 త్రైమాసికంలో కంపెనీల లాభాలు 22 శాతం పెరుగుతాయని అంచనా వేస్తూ 40 కీలక స్టాక్స్ను కొనుగోలుకు సిఫార్సు చేసింది.
స్టాక్ మార్కెట్లలో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న వ్యాల్యుయేషన్ల దిద్దుబాటుతో భారతీయ ఈక్విటీలు మళ్లీ ఆకర్షణీయంగా మారాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పటికీ, భారతీయ కంపెనీల కార్పొరేట్ లాభాల వృద్ధి బలంగానే ఉంటుందని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (MOFSL) తన నివేదికలో తెలిపింది. సెప్టెంబర్ 2026 త్రైమాసిక ఫలితాల (Q2) సందర్భంగా అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచే 40 స్టాక్స్తో కూడిన జాబితాను విడుదల చేసింది.
లాభాల బాటలో కంపెనీలు.. 11 త్రైమాసికాల గరిష్ఠానికి
సెప్టెంబర్ 2026 త్రైమాసికంలో తమ కవరేజ్ పరిధిలోని కంపెనీల మొత్తం నికర లాభం (PAT) ఏడాది ప్రాతిపదికన 22 శాతం పెరుగుతుందని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ అంచనా వేసింది. ఇది గడిచిన 11 త్రైమాసికాల్లోనే అత్యధిక వృద్ధి కావడం విశేషం. ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలను మినహాయిస్తే ఈ లాభాల వృద్ధి 24 శాతంగా, నిఫ్టీ-50 కంపెనీల లాభాలు 27 శాతంగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని నివేదిక పేర్కొంది.
2024 గరిష్ఠాల నుంచి లార్జ్ క్యాప్ షేర్లు 31 శాతం, మిడ్ క్యాప్ షేర్లు 36 శాతం మేర వ్యాల్యుయేషన్ల సవరణకు గురయ్యాయి. దీంతో రిస్క్-రివార్డ్ నిష్పత్తి ఇన్వెస్టర్లకు అనుకూలంగా మారింది. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఐటీ, తయారీ రంగాలు, ఆటోమొబైల్, కన్జంప్షన్, హెల్త్కేర్ విభాగాల్లో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని సంస్థ వివరించింది.
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మోడల్ పోర్ట్ఫోలియో
బ్రోకరేజ్ సంస్థ తన మోడల్ పోర్ట్ఫోలియోలో 26 ప్రధాన స్టాక్స్కు స్థానం కల్పించింది.
ప్రముఖ దిగ్గజ సంస్థలు: ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ), ఇన్ఫోసిస్, లార్సెన్ అండ్ టూబ్రో (ఎల్అండ్టీ), భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ (బెల్), టైటాన్ కంపెనీ, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, భారతీ ఎయిర్టెల్, అపోలో హాస్పిటల్స్.
మిడ్ క్యాప్ & కొత్త తరం ప్లాట్ఫామ్లు: మీషో, ఫిజిక్స్ వాలా, జూబిలెంట్ ఫుడ్వర్క్స్, జీఈ వర్నోవా, కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజన్స్, ఒబెరాయ్ రియాల్టీ, పెర్ల్ గ్లోబల్, ఫుజియామా పవర్.
రంగాల వారీగా కేటాయింపులు
డైవర్సిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, న్యూ-ఏజ్ ప్లాట్ఫామ్లు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, కన్జంప్షన్ రంగాలపై బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'ఓవర్వెయిట్' (అధిక ప్రాధాన్యత) వైఖరితో ఉంది. ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, ఎనర్జీ, టెలికాం, కమోడిటీస్, యుటిలిటీస్ రంగాలపై 'అండర్వెయిట్' వైఖరిని, హెల్త్కేర్, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై 'న్యూట్రల్' వైఖరిని వ్యక్తం చేసింది.
ఫైనాన్షియల్స్: ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్, బీఎస్ఈ, హెచ్డీఎఫ్సీ ఏఎంసీ, ఎల్అండ్టీ ఫైనాన్స్.
ఐటీ & డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లు: ఇన్ఫోసిస్, ఎటర్నల్, మీషో, కోఫోర్జ్, ఫిజిక్స్ వాలా.
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ & ఇండస్ట్రియల్స్: లార్సెన్ అండ్ టూబ్రో, డిక్సన్ టెక్నాలజీస్, భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్, జీఈ వర్నోవా, కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజన్స్.
కన్జంప్షన్: టైటాన్ కంపెనీ, జూబిలెంట్ ఫుడ్వర్క్స్, రoడికో ఖైతాన్, ఇండియన్ హోటల్స్.
ఆటోమొబైల్స్: మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా, టీవీఎస్ మోటార్, హ్యాపీ ఫోర్జింగ్స్.
ఎనర్జీ & టెలికాం: రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, భారతీ ఎయిర్టెల్.
కమోడిటీస్ & రెన్యూవబుల్స్: హిందాల్కో, వారీ ఎనర్జీస్, అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్.
హెల్త్కేర్: మ్యాన్కైండ్ ఫార్మా, అపోలో హాస్పిటల్స్.
ప్రత్యేక మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ జాబితా: ఒబెరాయ్ రియాల్టీ, ఇన్వెంచరస్ నాలెడ్జ్, రుబికాన్ రీసెర్చ్, పెర్ల్ గ్లోబల్, ఫుజియామా పవర్, ఎస్పీఆర్ ఆటో టెక్ స్టాక్స్కు 'బై' రేటింగ్ ఇవ్వగా, పీవీఆర్ ఐనాక్స్ స్టాక్కు 'న్యూట్రల్' రేటింగ్ కేటాయించింది.
రాబడి అంచనాలు
మోడల్ పోర్ట్ఫోలియోలోని కంపెనీలు ఎఫ్వై26లో 13 శాతం, ఎఫ్వై27లో 19 శాతం, ఎఫ్వై28లో 14 శాతం మేర లాభాల వృద్ధిని నమోదు చేస్తాయని బ్రోకరేజ్ అంచనా వేస్తోంది. అయితే గ్లోబల్ వడ్డీ రేట్లు, చమురు ధరలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల (FII) నిధుల రాక వంటి అంశాలు మార్కెట్ దిశను నిర్దేశిస్తాయని ఇన్వెస్టర్లను హెచ్చరించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More